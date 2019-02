Klanten Tele2 mogen niet langer telefonisch wachtwoord mailadres laten wijzigen

Klanten van Tele2 kunnen niet langer toegang krijgen tot de eigen mailbox door een medewerker van de klantenservice het wachtwoord te laten resetten. RTL Nieuws kwam erachter dat de klantenservice de identiteit van klanten onvoldoende controleerde.

Tele2 vroeg klanten alleen om geboortedatum en woonadres, claimt RTL Nieuws. Een criminele hacker met de nickname Oliver tipte RTL over het makkelijk kunnen binnendringen van de mailbox van klanten met een e-mailadres op @tele2.nl, @versatel.nl of @zonnet.nl. Het gaat in totaal om 296.801 mailadressen. RTL kon het reproduceren door alleen een geboortedatum te geven, al zei de klantenservicemedewerker toen wel dat het 'eigenlijk niet mocht', waaruit blijkt dat de provider al strengere regels had opgesteld dan medewerkers volgden.

De provider heeft gereageerd dat het medewerkers heeft geïnstrueerd dat het niet langer het wachtwoord van mailadressen mag wijzigen. Ook gaat het medewerkers erop wijzen om voorzichtiger te zijn en om meer gegevens te vragen bij het toegang geven tot de mailbox van klanten.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegen RTL dat het de signalen over de beperkte beveiliging bij Tele2 serieus neemt. "Deze vorm van beveiliging is volstrekt onvoldoende", aldus woordvoerder Pauline Gras.