Xiaomi gaat cameramodules van Light gebruiken

Xiaomi gaat samenwerken met Light, de fabrikant die ook techniek levert voor de module met vijf camera's in de Nokia 9 PureView. Wellicht stopt Xiaomi de techniek ook in sommige van zijn toekomstige smartphones.

In de aankondiging zeggen Light en Xiaomi dat de samenwerking de twee bedrijven in staat stelt om 'slimme apparaten' uit te brengen met meerdere camera's, die de mogelijkheden hebben van een spiegelreflexcamera. Hoewel Xiaomi het niet letterlijk noemt, ligt het voor de hand dat de fabrikant de cameratechnologie van Light te willen gaan gebruiken in zijn smartphones.

HMD presenteerde tijdens het Mobile World Congress zijn Nokia 9 PureView. Dat is de eerste smartphone waar technologie van Light in zit. Het Nokia 9-toestel heeft vijf camera's, die hebben allemaal dezelfde sensor en een lens met hetzelfde brandpuntsafstand, maar door de beelden te combineren, moet de beeldkwaliteit verbeteren en is het mogelijk om bijvoorbeeld achteraf scherp te stellen.

Vorige week maakte Light ook bekend een samenwerking aan te gaan met de cameradivisie van Sony. Bij die aankondiging zeiden de bedrijven samen te gaan werken aan de ontwikkeling en marketing van opstellingen met meer dan vier camera's op telefoons. De Light-modules krijgen IMX-sensoren van Sony. Of er ook Xperia-smartphones komen met de techniek is nog niet duidelijk. Sony levert zijn camearmodules aan vrijwel alle smartphonefabrikanten.

Het Britse bedrijf Light is gespecialiseerd in computational photography en bekend van zijn L16-camera. Dat is een camera waar zestien sensoren in zitten, waarvan het beeld op allerlei manieren wordt gecombineerd. Tweakers publiceerde vorig jaar een review van dat apparaat.

