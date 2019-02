Arianespace lanceert eerste zes OneWeb-internetsatellieten

Arianespace heeft met succes de eerste zes satellieten voor het OneWeb-internetsatellietnetwerk gelanceerd. Dat gebeurde woensdagavond Nederlandse tijd vanaf Frans-Guyana met een aan het tropische klimaat aangepaste Russische Sojoez-raket.

Arianespace meldt dat de lancering van vlucht VS21 een succes was en dat de eerste twee internetsatellieten 63 minuten na de lancering zijn afgeleverd op een hoogte van 1000km, wat ongeveer ook de hoogte is van de baan om de aarde waarin de satellieten zullen opereren. Bij de overige vier OneWeb-satellieten gebeurde dat 97 minuten nadat de Sojoez-raket van de grond kwam. Dat laatste gebeurde in werkelijkheid al een kwartier eerder, maar op dat moment was er geen grondstation binnen bereik om dit te bevestigen.

Onlangs werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk 20 miljoen euro in het OneWeb-project heeft geïnvesteerd. Samen met de steun van andere landen en een aantal investeerders is het de bedoeling dat er uiteindelijk ruim 900 OneWeb-satellieten in een baan om de aarde komen om overal ter wereld voor snel internet te kunnen zorgen. Een belangrijk doel van het satellietnetwerk is om tegen 2027 snel internet te leveren op plekken op de wereld waar dat niet vanzelfsprekend is.

Deze gelaagde lancering was de 21e Sojoez-missie die vanaf het Guiana Space Center is uitgevoerd en vormt de eerste van in totaal 21 lanceringen waarbij OneWeb-satellieten de ruimte in gaan. Die lanceringen zullen allemaal worden uitgevoerd met een Sojoez ST-B-raket en per keer zullen maximaal 36 satellieten meegaan. Virgin Orbit, het dochterbedrijf van Richard Bransons Virgin Galactic, zal naar verwachting later dit jaar ook OneWeb-satellieten gaan vervoeren met de LauncherOne. Branson is een van de investeerders in het OneWeb-project.