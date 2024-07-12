Overheidsinstanties en politie oefenen cyberaanval op Noord-Hollandse gemeenten

Het Openbaar Ministerie, de politie en 32 gemeenten en verschillende veiligheidsregio’s in Noord-Holland hebben woensdag een grote cyberaanvaloefening uitgevoerd. Daarin werden verschillende scenario's behandeld, waaronder een ransomwareaanval.

De oefening moet de instanties helpen om zich 'beter te wapenen tegen cybercriminaliteit', schrijft het Openbaar Ministerie donderdag. "Het bestrijden van cybercrime vraagt om een gezamenlijke aanpak, ook vanuit de driehoek politie, OM en gemeenten. Naast het bestrijden van deze vorm van criminaliteit, is het je bewust zijn van de gevaren misschien nog wel belangrijker, want voorkomen is beter dan genezen. Deze cyberoefening is daar een goed voorbeeld van", schrijft plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Corien Fahner. Overigens hebben niet alle Noord-Hollandse gemeenten deelgenomen aan de oefening van woensdag.

Eerder dit jaar werden verschillende websites van Nederlandse provincies, waaronder die van Provincie Noord-Holland, getroffen door een ddos-aanval. De aanval leek op een reeks eerdere aanvallen op onder andere de Kamer van Koophandel en Maastricht Aachen Airport, schreef RTV Noord destijds. Veel van de aanvallen zijn opgeëist door aan Rusland gelieerde hackers, als vergelding voor de steun van Nederland aan Oekraïne.