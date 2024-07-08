KPN en ING starten kennisplatform Digitale Weerbaarheid met politie en overheid

KPN en ING starten in samenwerking met de Nederlandse politie en overheid een platform om de digitale weerbaarheid van consumenten te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders zich online veilig voelt.

Volgens KPN en ING wordt het door de opmars van kunstmatige intelligentie steeds lastiger om echt van nep te onderscheiden. Met name jongeren en ouderen zijn volgens de bedrijven kwetsbaar voor online misbruik. Met het kennisplatform Digitale Weerbaarheid willen KPN en ING in samenwerking met de politie en overheid de digitale kennis van consumenten vergroten, om ze te beschermen voor online gevaren. Andere organisaties mogen zich aansluiten bij het platform.

Het kennisplatform Digitale Weerbaarheid wordt ontwikkeld door Lowercase, een stichting die eerder de Nationale AI-Cursus maakte. Het platform moet lesmateriaal bieden voor jongeren en ouderen, dat zowel digitaal als op sommige fysieke locaties gebruikt kan worden. De trainingen gaan onder andere over het herkennen van nepmails, wachtwoordbeheer en het veilig opslaan van data. De Nederlandse politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunen het platform, dat de komende tijd verder wordt uitgewerkt.

Uit de Online Veiligheidsmonitor van KPN en ESET blijkt dat een groot deel van de consumenten niet over genoeg kennis beschikt om zichzelf online te beschermen. Daarom kwam KPN onlangs met een campagne om aandacht te vragen voor online shaming en introduceerde ING eerder dit jaar een functie waarmee klanten kunnen verifiëren of ze daadwerkelijk een ING-medewerker aan de lijn hebben. Op 8 oktober wordt daarnaast de jaarlijkse Dag van de Digitale Weerbaarheid gehouden, waarbij activiteiten georganiseerd worden om kennis en ervaringen over online gevaar te delen.