KPN en ING starten kennisplatform Digitale Weerbaarheid met politie en overheid

KPN en ING starten in samenwerking met de Nederlandse politie en overheid een platform om de digitale weerbaarheid van consumenten te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders zich online veilig voelt.

Volgens KPN en ING wordt het door de opmars van kunstmatige intelligentie steeds lastiger om echt van nep te onderscheiden. Met name jongeren en ouderen zijn volgens de bedrijven kwetsbaar voor online misbruik. Met het kennisplatform Digitale Weerbaarheid willen KPN en ING in samenwerking met de politie en overheid de digitale kennis van consumenten vergroten, om ze te beschermen voor online gevaren. Andere organisaties mogen zich aansluiten bij het platform.

Het kennisplatform Digitale Weerbaarheid wordt ontwikkeld door Lowercase, een stichting die eerder de Nationale AI-Cursus maakte. Het platform moet lesmateriaal bieden voor jongeren en ouderen, dat zowel digitaal als op sommige fysieke locaties gebruikt kan worden. De trainingen gaan onder andere over het herkennen van nepmails, wachtwoordbeheer en het veilig opslaan van data. De Nederlandse politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunen het platform, dat de komende tijd verder wordt uitgewerkt.

Uit de Online Veiligheidsmonitor van KPN en ESET blijkt dat een groot deel van de consumenten niet over genoeg kennis beschikt om zichzelf online te beschermen. Daarom kwam KPN onlangs met een campagne om aandacht te vragen voor online shaming en introduceerde ING eerder dit jaar een functie waarmee klanten kunnen verifiëren of ze daadwerkelijk een ING-medewerker aan de lijn hebben. Op 8 oktober wordt daarnaast de jaarlijkse Dag van de Digitale Weerbaarheid gehouden, waarbij activiteiten georganiseerd worden om kennis en ervaringen over online gevaar te delen.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 18:52
38 • submitter: wildhagen

08-07-2024 • 18:52

38

Submitter: wildhagen

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Reacties (38)

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pentode 8 juli 2024 21:40
@sabineschults
Wat mij bevreemd en kon helaas niet eerder reageren.
Is dat de bibliotheken dit ook en al eerder, aanbieden/boden? Van rijkswege uit georkestreerd.

"Staatssecretaris Fleur Gräper (Cultuur en Media): “We hebben het bibliotheeknetwerk flink versterkt. Daar ben ik ongelofelijk blij om. Want bibliotheken doen zo veel meer dan je op het eerste gezicht denkt. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats voor mensen, een plek waar je makkelijk binnen kunt lopen, zo maar voor een kopje koffie, of voor een cursus of digitale hulp als je bijvoorbeeld je belastingaangifte moet doen. Je komt er mensen tegen uit alle hoeken van de samenleving. Het is een plek waar kennis, verhalen en andere perspectieven binnen handbereik liggen. Daarom is het belangrijk dat de bibliotheek voor iedereen bereikbaar is.”"

Bron: Sterker bibliothekennetwerk: meer en betere vestigingen in heel Nederland

Zij de bibliotheken hebben deze taak toebedeeld gekregen. En op zich genomen.
Zijn specifiek medewerkers aan het werven. Om digitaal slagvaardiger te worden.
Nu doen vrijwilligers met kennis van zaken dit.

Nog geen maand geleden aanwezig geweest in een bibliotheek.
Bij een cursus digitale weerbaarheid.
Waar notabene de wijkagenten bij aanwezig waren. En de regiobank.
Met tips over belfraude en twee traps verificatie.

Want alle reguliere bankkantoren zijn zo'n beetje gesloten.
In hoe verre rijmt dit met het artikel. Vult dit elkaar aan of zijn dit losse initiatieven.
Sterker bibliothekennetwerk

Voorbeeld van wat de bibliotheken in de Bollenstreek aanreiken:
Digitaal mee doen

En niet onbelangrijk Digitaal Burgerschap
"Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Het programma digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden."

[Reactie gewijzigd door pentode op 22 juli 2024 14:59]

jmmk 8 juli 2024 21:19
En gelijktijdig blijft ING me maar vragen om mijn mailadres om eenvoudiger te kunnen communiceren. Ik geef het niet, en daarmee weet ik meteen zeker dat elk mailtje van de bank onecht is. Dat scheelt meteen, ik raad iedereen aan hetzelfde te doen (toestemming intrekken om per mail te communiceren).
Jasphur @jmmk8 juli 2024 22:24
Banken communiceren sowieso nooit via email anders dan nieuwsbrieven/reclame of zoals SNS/ASN laatst, met een bericht dat er in de bankieren app een belangrijk bericht klaar staat dat gaat over een algemeen nieuwtje (je kan nu met die banken ook geld storten bij Geldmaat), zonder link naar de app vanuit de mail.

Neemt niet weg dat je idee slim is, maar je (secundaire) email aan je bank geven is niet de grootste ramp in de wereld.

Ik krijg wel vaak smsjes van oplichters maar heb van de twee banken (Rabobank en Volksbank) waar ik geld heb staan nog nooit een sms gehad. Terwijl ze mijn nummer wel hebben.

[Reactie gewijzigd door Jasphur op 22 juli 2024 14:59]

m_snel @Jasphur8 juli 2024 23:54
Reclame van banken met url’s is de norm tegenwoordig. En dan klagen dat hún consumenten worden opgelicht.
De kans is groot dat mensen dus eerst even via de mail naar een nepsite gaan en dan verleid worden om meer gegevens in te voeren.
spawnagain @m_snel9 juli 2024 05:42
De norm? Heb je daar een bron voor?

Heb het me namelijk niet voorstellen.
Jasphur @m_snel9 juli 2024 09:17
Ik krijg echt nauwelijks email van de banken waarbij ik aangesloten zit, Rabobank en Volksbank (ASN/SNS). Weet jij welke bank dan zoveel reclame stuurt dat dat de norm zet?
Vinnie.1234 @Jasphur9 juli 2024 09:27
Dan heb je denk ik een betere spam filter dan ik heb. Wat ik nog in mijn prullenbak heb staan:
2-7 -> Onderwerp: Last van dertigersdilemma’s?
3-7 -> Onderwerp: Wat geef jij elke maand uit aan jouw vaste lasten?

Daarna is mijn prullenbak leeg. Maar heb toch echt het gevoel dat ik toch minimaal 1 keer per week wel een mail van ze krijg :?
Dekar @Vinnie.12349 juli 2024 16:05
Ik letterlijk nooit. Berichten krijg ik altijd via de app/website.
tvtech @Jasphur9 juli 2024 22:42
Ik wekelijks van 2 banken. Nieuwsbrieven. En dat er een belangrijk bericht klaar staat.
Hypocry @Jasphur9 juli 2024 10:21
Oef, je maakt het boeven ook wel makkelijk zo, door jou tweakers-profiel openbaar te zetten (voor, achternaam en geboortedatum) en de 2 banken waar je je geld hebt staan... of het is een honingpot (-;
vrijmark 1 @jmmk9 juli 2024 14:27
Ik heb dit al heel lang niet meer alleen telefonisch contact want je kan ook niet meer naar een fysieke afdeling die zijn allemaal gesloten , lang leve de winst
gaskabouter 8 juli 2024 19:20
Mooi initiatief. We hebben oma kunnen africhten dat ze eerst met kinderen belt bij sms of whatsapp over geld.
Maar het wordt steeds geraffineerder dus goed dat er meer aandacht voor komt gericht op groepen die niet op Tweakers zitten.
Jorah_Newstone @gaskabouter8 juli 2024 19:27
Met mijn ouders heb ik een code woord afgesproken, richting beide kanten. Kwam een tijdje terug nog van pas ook. Moeders had een keurige whatsapp bericht gekregen met een profiel met mijn foto (oude foto wel, maar zo geplukt van internet). De scammers doen echt hun best.

Een code woord kan ook een zin zijn, zoals: wil je weekend weer komen eten bij ons? Waarop het standaard antwoord dan iets totaal randoms moet zijn, "ja chucky de kat is echt een lieve kater" als voorbeeld dan he. Maar dan weet je het wel zeker dat je met de juiste persoon praat tegenwoordig.
Kansloze zaak @Jorah_Newstone9 juli 2024 09:40
Je overschat chatbots. Die kunnen hele domme antwoorden geven :)
Dan zouden ze de test doorstaan... :D

Maar het is een goed idee.
Wij hebben met ons gezin ook een wachtwoord afgesproken. Dat kunnen we altijd vragen. En als iemand het zomaar zegt, zonder aanleiding, weten we dat er iets mis is en die persoon echt in de shit zit. En dat was, zeker toen ze klein waren, gelukkig nooit nodig. Voorbeeld: In de situatie dat een bully ze verplicht om naar huis te bellen en te zeggen dat ze niet thuis eten, zodat de ellende nog wat langer kan doorgaan, dan zou dat geholpen hebben. En je mag zelf andere situaties bedenken.
Luchtbakker 8 juli 2024 19:15
Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders zich online veilig voelt.
Ik heb zo'n vermoede dat social media toch echt wel de grote boosdoener is in dit verhaal, en niet alleen die nep mails. Veel mensen gedragen zich als volslagen idioten tegen elkaar als ze het niet met elkaar eens zijn.
Yongshi 8 juli 2024 19:23
Ik hoop vooral dat niet zozeer op de maatregelen wordt gefocust maar meer op de realisatie tegen wat voor dreigingen je zou moeten verweren.

Je kan ze wel leren hoe een wachtwoordmanager werkt (supernuttig uiteraard), maar uiteindelijk begint het bij de realisatie dat je digitaal niet veilig bent, zoals velen wel denken volgens het artikel.
ronaldvr 9 juli 2024 09:25
Het is eigenlijk te gek voor woorden, 'vroegâh' was de bank gratis, en je geld veilig omdat de bank er op paste. Nu kost het klauwen met geld en ben je ineens 'zelf verantwoordelijk' voor de veiligheid van je geld. En als het misgaat schuift de bank iedere verantwoordelijkheid zo snel mogelijk van zich af. Wat klopt er heir niet?
CivLord
@ronaldvr9 juli 2024 11:17
Vroeger was een bank een bedrijf dat bestond om bank te zijn voor mensen en bedrijven. Aan het hoofd stond een directie die tevreden was wanneer de bank als geheel winst maakte. Ingewikkeld doen over allerlei tarieven was te veel werk en kostte te veel.
Tegenwoordig is een bank een bedrijf dat bestaat om geld te verdienen voor de aandeelhouders, door het aanbieden an bankdiensten aan mensen en bedrijven. Het is een geheel van onderdelen en afdelingen die elk voor zich winstgevend moeten zijn, ook wanneer dat betekent dat er voor allerlei diensten een afzonderlijk tarief in rekening gebracht moet worden aan andere onderdelen en afdelingen die deze uiteindelijk doorberekenen aan de eindgebruiker (de kosten die deze administratie met zich meebrengt worden uiteraard ook aan de eindgebruiker doorberekend). Verantwoordelijkheid ergens voor nemen kost uiteindelijk enkel geld en wordt dus ook zoveel mogelijk op de eindgebruiker afgeschoven. Dan krijg je een bank die tientallen miljarden euo's per jaar winst maakt, maar waarbij je elke maand een paar euro mag betalen voor je bankpas, na een par maal pinnen 1 of 2 euro per pin-beurt betaalt en 6 euro mag betalen wanneer je geld op je rekening stort.

[Reactie gewijzigd door CivLord op 22 juli 2024 14:59]

tvtech @CivLord9 juli 2024 22:47
Mooi neergezet. En zo zijn ze allemaal, zo kunnen we geen kant op. En dat is niet alleen met banken zo helaas.
kozue @CivLord10 juli 2024 10:36
En om het allemaal nog erger te maken hebben we ondertussen als maatschappij een bankrekening verplicht gesteld (er is geen andere manier om je loon te ontvangen en maandelijkse rekeningen en belasting te betalen), en zijn sommigen zelfs voorstander van het compleet afschaffen van cash, zodat iedere transactie via dit soort toko's loopt. Goed bezig mensen. Wat we nodig hebben is minder afhankelijkheid van banken, niet nog meer.
BHD294 8 juli 2024 19:47
Tja, druppeltje op een gloeiende plaat.
Gaat niet helpen op een uitzondering na.
Men klikt al jaren lukraak, leest de helft en heeft geen zin er moeite in te steken/te eigenwijs/betweters, uitzonderingen daargelaten en tweakers.
Dat overkomt mij nooit en hop geld weg, pc geblokkeerd, data weg, geen backups ooit gemaakt.
Een rijbewijs als het ware aka cursus voor de pc/tablets/martphone/laptop, zou voor velen niet verkeerd.
Basis zaken qua veiligheid, zijn echt niet moeilijk.
Bv spreek bij twijfel op whatsapp een code woord af.

[Reactie gewijzigd door BHD294 op 22 juli 2024 14:59]

mutley69 8 juli 2024 20:45
Een mooie cursus is allemaal boter aan de galg als een bank niet toelaat dat wij als klant bepalen wat gekoppeld mag worden en wat niet. Voor mij is dat - MFA met een U2F-stick zonder dat niks met mijn rekeningen + de kaartlezer (dus geen itsme, geen andere bazaar). Geen speeltjes die mogen connecteren - enkel via de webbrowser betaal ik. Geen debetkaart rechtstreeks aan mijn hoofdbankrekeningen - dat moet apart volledig afgesloten van ALLE rekeningen. En vooral geen contactloos betalen en betalen zonder pin. Papieren overschrijvingen moeten uit, domiciliëringen zijn een pakt met Satan (nooit vertrouw ik dat toe aan mijn leverancier - de EU heeft daar een dwaasheid van formaat begaan). Wat ik ook niet wil is dat de bankapp van één bank mijn andere niet-van-die-bankrekeningen KAN benaderen (dat moet UIT - ook al wou de EU dat). Laat mijzelf strenger beslissen wat moet en wat niet - ik wil de bijl in alle opties kunnen zetten!
Dus mooi die cursus maar compleet nutteloos door de dwaasheden van de banken en de overheden!
Roel1966 8 juli 2024 22:47
Het initatief vind ik op zich wel goed maar toch blijf ik mij erom verbazen dat er blijkbaar toch nog genoeg mesnen zijn die de online gevaren niet zien. Misschien ten dele wel omdat ik toch wel al wat jaartjes rond zwerf op internet en dingen 'gewoon' zijn geworden.

Ik pik b.v. al heel snel spam uit de mail en kijk dan altijd even snel naar de afzender wat vaak al genoeg zegt. Of ja ook simpele zaken als naar de schrijfwijze kijken of naar gebruikte afbeeldingen waaraan je al snel herkent of het spam is. Maar ook b.v. bepaalde routines in de gaten houden vooral bij bankzaken en banken wat dat betreft wel vaakgenoeg duidelijk schrijven op welke manier ze berichten sturen.

Ergens is het denk ik ook deels een kwestie van enigszins logisch nadenken en je van te voren goed in lezen. Maar oke, kan mij ook wel weer goed voorstellen dat genoeg mensen door de bomen het bos niet meer zien, zeker als je niet echt in die pc-wereld zit. Daarom zeker goed dat er dit soort initiatieven zijn en mensen ook niet moeten schromen even iemand te vragen die er meer weet van heeft.
CivLord
@Roel19669 juli 2024 11:06
Logisch nadenken werkt alleen met de juiste kennis en ervaring.
(Daarom werken complottheorieën ook zo goed: Geef mensen met beperkte of een gebrek aan kennis op een bepaald gebied bepaalde foute 'feiten' en je hele complottheorie lijkt ineens volmaakt logisch.)
Roel1966 @CivLord9 juli 2024 18:41
Logisch nadenken werkt alleen met de juiste kennis en ervaring.
Zeker, en misschien bekijk ik het wel tezeer vanuit die hoek, vanuit toch een stuk kennis en ervaring. Maar evenzogoed denk ik wel van als je iets niet weet dan vraag iemand met kennis en ervaring. Te vaak heb ik helaas gezien dat mensen vaak denken alles te weten en klikken dan maar op alles.
fenrirs 9 juli 2024 07:21
Mooi initiatief, alle beetjes helpen. Maar…. ze zouden ook meer kunnen doen in het tegen houden van foute transacties of deze reversibel maken (ja, zitten ook haken en ogen aan)

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