Minister NL: wet voor uitwisseling gezondheidsdata in EU volgend jaar van kracht

De EHDS-verordening die het uitwisselen en gebruik van gezondheidsgegevens binnen de Europese Unie reguleert, moet uiterlijk volgend jaar in werking treden. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de Nederlandse minister Fleur Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens Agema wordt de EHDS-verordening naar verwachting eind 2024 of begin 2025 goedgekeurd, waarna die kort erna in werking zal treden. Wel is er voor verschillende onderdelen van de verordening een transitieperiode van toepassing, variërend tussen twee, vier en zes jaar. De Europese Commissie stemde eerder dit jaar in met het EHDS-voorstel. Minister Agema zegt momenteel te onderzoeken of er nationale wet- en regelgeving moet worden aangepast om de EHDS-verordening in Nederland te implementeren.

EHDS staat voor European Health Data Space en moet ervoor zorgen dat gezondheidsgegevens van EU-burgers digitaal beter beschikbaar zijn. Dat geldt zowel voor burgers zelf als voor zorgverleners en wetenschappelijk onderzoek. Daarbij moeten duidelijkere regels gelden voor het gebruik ervan. De EHDS-verordening bouwt voort op de Data Governance Act en de EU Data Act.

Onderdeel van de EHDS is dat gezondheidsgegevens standaard worden uitgewisseld tussen verschillende instanties, zowel voor primaire doeleinden zoals zorgverlening als voor secundair gebruik. Wel moet er een opt-outmogelijkheid komen, zodat burgers ervoor kunnen kiezen om hun gezondheidsgegevens niet te delen voor secundair gebruik. Daaronder valt onder andere wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming. De opt-out kan echter worden genegeerd als er sprake is van een belangrijk openbaar belang.