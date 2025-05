Kabinet-Schoof verbiedt smartphones en laptops in bepaalde vergaderingen

Het Nederlandse kabinet onder leiding van Dick Schoof verbiedt slimme tech tijdens bepaalde kabinetsvergaderingen. Bewindslieden moeten onder meer smartphones en laptops in een kluis bewaren tijdens deze vergaderingen. Dit moet voor een betere cyberbeveiliging zorgen.

Bron: AIVD

Bewindslieden moeten tijdens officiële kabinetsvergaderingen, waaronder de ministerraad, voorbereidingen van de ministerraad en de begrotingsraad hun elektronica in een speciaal kluisje net buiten de vergaderzaal opbergen. Het zou gaan om smartphones, tablets en laptops, maar ook smartwatches en draadloze oortjes. Dat meldt het AD op basis van een bron binnen het kabinet. NU.nl bevestigde deze informatie op basis van bronnen van het ANP.

Onder voormalig premier Rutte was het gebruik van elektronica tijdens dergelijke vergaderingen doorgaans wel toegestaan. Alleen bij vergaderingen over bepaalde onderwerpen die met veiligheid te maken hadden, moesten bewindslieden hun elektronica buiten de vergaderzaal laten. De krant linkt de cyberbeveiligingsmaatregel aan het verleden van minister-president Schoof. Hij was namelijk onder meer directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, directeur-generaal Politie en Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid.