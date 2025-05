Microsoft: ondersteuning Configuratiescherm zal uiteindelijk stoppen - Update

Microsoft heeft een herinnering toegevoegd aan zijn overzicht voor systeemtools. Daarin staat dat overgebleven instellingen uit dat scherm op den duur worden overgezet naar Instellingen en dat de ondersteuning voor het Configuratiescherm uiteindelijk stopt.

Microsoft hevelt al langer functies over naar het nieuwe Settings-menu, maar voor zover bekend is het voor het eerst dat Microsoft bevestigt dat de ontwikkeling van het Control Panel uiteindelijk zal stoppen. Het bedrijf verklaart in het overzicht over de systeemtools dat het de opties uit het Configuratiescherm wil onderbrengen bij Instellingen 'voor een modernere en gestroomlijnde ervaring'.

Of het Configuratiescherm uiteindelijk helemaal gaat verdwijnen uit Windows is niet bekend. Toch adviseert Microsoft gebruikers om zoveel mogelijk die Instellingen-app te gebruiken.

Update, 09.04 uur - In een eerdere versie van het artikel stond dat Microsoft het Configuratiescherm uit Windows 11 gaat halen. Dit klopte niet. Het scherm heeft de status 'soon to be deprecated' gekregen. Dat wil zeggen dat Microsoft toewerkt naar een fase waarin de functie niet meer verder wordt ontwikkeld. De titel, het intro en de rest van het artikel zijn daarom aangepast.