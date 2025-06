Ilja Herlein heeft versie 5.3.2 van NetSetMan uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse instellingen snel en eenvoudig door middel van profielen worden aangepast. Het is vooral handig voor laptopgebruikers die hun computer op verschillende locaties gebruiken, zoals thuis en op het werk. Met een druk op een knop kunnen bijvoorbeeld het ip-adres, de standaardprinter en de smtp-server worden aangepast. Het programma is gratis te gebruiken, maar er is ook een pro-versie voor commerciële gebruikers, die ook het aanpassen van het domein, de proxyserver en de browserstartpagina mogelijk maakt. In deze uitgave zijn diverse problemen verholpen, waaronder een met het certificaat van het programma zelf.

Fixed in version 5.3.2: Error when opening the Hosts dialog

Memory error in the Proxy dialog in certain cases

File signature issue with 5.3.0 and 5.3.1. The new file certificate needed to be replaced. Unfortunately, the certificate issuer set an incorrect, retroactive revocation date. As a result, the already signed and released files are now blocked by Windows. This was not foreseeable and is very unfortunate, but it is out of our hands. We would like to sincerely apologize for the problems that have arisen.