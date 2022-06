Ilja Herlein heeft versie 5.0.5 van NetSetMan uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse instellingen snel en eenvoudig door middel van profielen worden aangepast. Het is vooral handig voor laptopgebruikers die hun computer op verschillende locaties gebruiken, zoals thuis en op het werk. Met een druk op een knop kunnen bijvoorbeeld het ip-adres, de standaardprinter en de smtp-server worden aangepast. Het programma is gratis te gebruiken, maar er is ook een pro-versie voor commerciële gebruikers, die ook het aanpassen van het domein, de proxyserver en de browserstartpagina mogelijk maakt. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.0.5: Fix: Screensaver delay setting wasn't saved correctly

Fix: AutoSwitch visibility setting for activation dialog

Fix: Showing Tray Info on top of other foreground dialogs

Fix: Opening the application from tray icon might have failed

Fix: Minor Tray Icon performance issues

Fix: Using "AnyLAN" and "AnyWLAN" in a prepared settings file

Fix: Updating NIC GUID in AutoSwitch conditions when copied to another system

Fix (Pro): Rare license registration issue in VMs

Fix (Pro): Automatic license deregistration during uninstallation

Translation updates

Minor fixes and adjustments