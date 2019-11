Ilja Herlein heeft versie 4.7.2 van NetSetMan uitgebracht. Met dit programma kunnen diverse instellingen snel en eenvoudig door middel van profielen worden aangepast. Het is vooral handig voor laptopgebruikers die hun computer op verschillende locaties gebruiken, zoals thuis en op het werk. Met een druk op een knop kunnen bijvoorbeeld het ip-adres, de standaardprinter en de smtp-server worden aangepast. Het programma is gratis te gebruiken, maar er is ook een pro-versie voor commerciële gebruikers, die ook het aanpassen van het domein, de proxyserver en de browserstartpagina mogelijk maakt. Sinds versie 4.7.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 4.7.2: Compatibility for Windows 10 version 1909

Fix: Buffer Overflow vulnerability in Workgroup feature

Fix: DEP key in WiFi Management was missing the last character

Fix: VPN profile recognition for some third party VPN clients

Fix: Accessing private VPN profiles with a restricted user account

Fix (Pro): Repeated license activation in some cases

Fix (Pro): Command line uninstallation with enabled NSM Administration

Fix (Pro): License deregistration issue in rare cases Changes in version 4.7.1: Compatibility for Windows 10 version 1803

Fix: Exception errors with new TCP/UDP-Connections feature on some systems

Fix: High-DPI adjustments for TCP/UDP-Connections toolbar and icons

Minor bug fixes and improvements