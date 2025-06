AIVD publiceert zijn jaarlijkse kerstpuzzel

De jaarlijkse hersenkraker is er weer: de kerstpuzzel van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Ook is er voor jongere deelnemers weer een kinderversie gemaakt. Deelnemers hebben tot woensdag 15 januari 23.59 uur om de antwoorden in te sturen.

De puzzel van dit jaar bestaat uit maar liefst 27 opgaven. Door logisch na te denken en te elimineren moeten deelnemers antwoorden halen uit illustraties en breinbrekers. Ook zit er dit jaar weer een thema in de puzzel verwerkt, dat spelers via hints moeten achterhalen. De hints staan verborgen in een paar opgaven en in de paginaranden. Deelnemers mogen in teams samenwerken om de puzzel op te lossen, maar teams mogen uit niet meer dan vier mensen bestaan.

De kerstpuzzel van de AIVD is een jaarlijkse traditie. De puzzel werd ooit bedacht om het systematisch en logisch denken onder werknemers op een leuke manier te stimuleren. Sinds 2011 wordt de puzzel openbaar gemaakt. De opgaven worden gemaakt door medewerkers van de AIVD met verschillende expertises, zoals het versleutelen van staatsgeheimen. De puzzels worden in hun vrije tijd gemaakt.

Sinds 2019 wordt er ook een puzzel gemaakt voor jongere deelnemers. Deze variant is specifiek gericht op tien- tot vijftienjarigen, maar de AIVD benadrukt dat in principe iedereen mee mag doen. Wel maken alleen jonge deelnemers kans op een prijs.