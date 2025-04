Vraag onderwijsgeld voor Nederlandse chipsector is ruim drie keer het budget

Nederlandse onderwijsinstellingen hebben gezamenlijk voor 1,6 miljard euro gevraagd als onderdeel van het Project Beethoven-steunpakket voor de chipsector. Dat terwijl slechts 450 miljoen euro beschikbaar is. Het gros van het budget gaat naar de Brainport-regio.

Onderwijsinstellingen uit de regio's Brainport Eindhoven, Delft, Twente en Groningen hebben plannen ingediend in het kader van Project Beethoven. Dat blijkt uit een adviesrapport van Hans de Jong van het Nationaal Versterkingsplan van Microchip-talent, dat hij stuurde aan de ministers Beljaarts van Economische Zaken en Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Jong was door het vorige kabinet gevraagd om met de vier regio's aan een steunplan voor het chiponderwijs te werken. De plannen van de vier regio's kosten gezamenlijk 1,6 miljard euro, ver boven het beschikbare budget van 450 miljoen euro dat over de komende zes jaar geleidelijk zou worden uitgekeerd.

In de uiteindelijke plannen die De Jong presenteert aan Den Haag, krijgt Brainport Eindhoven 63 procent van het budget, wat zou neerkomen op rond de 283,5 miljoen euro. De vraag naar nieuw personeel zou de komende jaren vooral in die regio fors stijgen. De verwachting is dat tot en met 2030 ongeveer 38.000 nieuwe mensen nodig zijn voor de Nederlandse chipsector, waarvan 26.000 in de Brainport-regio. Dat is mede vanwege de verwachte groei van chipmachinemaker ASML en zijn toeleveranciers in die regio.

Twente volgt met 17 procent, oftewel 76,5 miljoen. Delft en Groningen krijgen respectievelijk ongeveer 45 en 31,5 miljoen euro, uitgaande van de genoemde percentages van 10 en 7 procent. Daarmee krijgen alle partijen minder dan ze hadden verwacht, bevestigt De Jong ook tegenover de NOS. Het overgebleven geld gaat naar andere regio's.

De steunplannen zijn nog niet definitief toegekend. Het nieuwe kabinet, dat begin deze maand werd beëdigd, moet daar nog over beslissen. Het kabinet is overigens positief over het advies, blijkt uit een kamerbrief van ministers Beljaarts en Bruins. De regio's moeten nu hun plannen nader uitwerken voordat ze aanspraak kunnen maken op de financiering van de overheid.

Het steunpakket voor het onderwijs is onderdeel van Project Beethoven, een steunplan van het vorige kabinet om de chipsector tegemoet te komen. Dat werd opgezet na klachten van onder andere ASML, dat dreigde toekomstige groei in het buitenland te realiseren als het vestigingsklimaat in Nederland niet zou verbeteren. Onder Project Beethoven komt 2,5 miljard euro vrij, onder meer voor het verbeteren van de infrastructuur, woningbouw en meer. Er komt dus ook 450 miljoen euro vrij voor het ontwikkelen van talent voor de chipsector. De middelen zouden door onderwijsinstellingen gebruikt worden voor mbo-, hbo- en wo-studies die studenten opleiden om in de chipsector te gaan werken.

Correctie, 16.40 uur: De genoemde bedragen voor individuele regio's stonden aanvankelijk verkeerd omgerekend in het artikel. Deze zijn verbeterd.