ASML gaat meer meebetalen aan 'betaalbare woningen' in Noord-Brabant

ASML gaat meer financieel bijdragen aan verlieslijdende bouwprojecten in de provincie Noord-Brabant. Het bedrijf steunt nog eens vier bouwprojecten in Eindhoven, Veldhoven en Helmond, voor in totaal bijna 1100 woningen. Het is niet duidelijk hoeveel ASML aan de projecten meebetaalt.

Project Dept, Veldhoven. Bron: FAAM architects

Het bedrijf uit Veldhoven investeert in projecten waarbij voornamelijk 'betaalbare woningen' gebouwd worden, ofwel sociale huurwoningen tot 880 euro, huurwoningen tot ruim 1100 euro en koopwoningen uit het 'middensegment'. ASML steunt nu concreet de bouw van 104 appartementen en sociale huurwoningen in Helmond, 305 huurhuizen en -appartementen in Veldhoven, 276 appartementen in Eindhoven en nog eens 400 appartementen en koophuizen ergens anders in die stad. Het bedrijf benadrukt dat de woningen niet specifiek voor het eigen personeel zijn.

De woningmarkt staat in de regio Eindhoven sterk onder druk vanwege de groei van ASML de afgelopen jaren. Nieuwe werknemers, waaronder expats, zorgen voor een grote vraag naar woningen in de zogenoemde Brainport-regio. Het Eindhovense college van B en W gaf het bedrijf eerder dit jaar nog toestemming om zijn campus met 50 hectare uit te breiden, al werd het voorstel niet unaniem aangenomen. Het college maakte zich onder meer zorgen over of de gemeente de verdere groei van het bedrijf op het gebied van zorg en woningen aan zou kunnen. Ook onderwijsinstellingen uitten eerder zorgen over de grote instroom van nieuwe studenten in de regio.

Mede vanwege de druk die ASML veroorzaakt op de huizenmarkt in de regio, beloofde het bedrijf eerder de bouw van 25.000 'betaalbare woningen' te gaan ondersteunen. De woningen moeten voor 2040 gebouwd zijn, wat gemiddeld 1500 nieuwe woningen per jaar zou betekenen. Begin 2024 gaf het bedrijf al financiële steun aan twee kleinere bouwprojecten in Veldhoven en Eindhoven, waardoor de doelstelling van grofweg 1500 dit jaar in theorie gehaald zou zijn.