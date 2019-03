Medische data van 'honderdduizenden' Nederlanders is opgeslagen op Google Cloud

Patiëntengegevens van honderdduizenden Nederlanders zijn opgeslagen op servers van Google Cloud. Ziekenhuizen leveren deze data aan een Nederlands bedrijf voor analysedoeleinden. Dit bedrijf slaat deze gegevens weer op de servers van het Amerikaanse techbedrijf op.

Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Volgens het dagblad gaat het om behandelgegevens van Nederlanders met kanker, diabetes, Parkinson en 'andere veelvoorkomende aandoeningen'. Om de zorg te optimaliseren en aan landelijke kwaliteitsregistraties te kunnen doen, worden deze gegevens verstrekt aan het Nederlandse bedrijf MRDM .

Deze gegevens worden versleuteld gestuurd naar het bedrijf. De naam van de patiënt wordt vervangen door een nummer. Volgens het AD gaat het per persoon om 'tientallen tot soms vijfhonderd verschillende datapunten'. Dat kan variëren van de behandelduur, het aantal ingrepen en complicaties tot de medicatie en medische voorgeschiedenis van de patiënt.

MRDM zegt voor de Google-dienst te hebben gekozen vanwege de veiligheid van het bedrijf. Het Nederlandse bedrijf heeft ook gekeken naar lokale opties zoals die van KPN, maar die vielen af. Het beveiligingsniveau van die bedrijven zou lager zijn dan dat van Google. Daarnaast hebben de servers van Google het voordeel dat de kosten lager zijn en extra opslag snel gerealiseerd kan worden, zo zegt het bedrijf. MRDM stelt dat de opslag van de gegevens in lijn is met de AVG.

Privacy- en securityexpert Brenno de Winter zegt tegen het AD dat de 'massale opslag' van medische gegevens bij Google 'buitengewoon zorgwekkend' is. Daarbij wijst De Winter naar Edward Snowden. "Hij toonde gedocumenteerd aan hoe de Amerikaanse inlichtingendiensten via Google spioneerden." Dat MRDM de gegevens in het Nederlandse Eemshaven opslaat doet er volgens De Winter niet toe.

Tweede Kamerleden zeggen tegen de krant bezorgd te zijn over de opgeslagen data. Zo geeft SP-kamerlid Maarten Hijink aan dat de gegevens volgens zijn partij niet opgeslagen moeten worden bij een buitenlands bedrijf 'dat deze data kan combineren met andere profielen'. Ook D66-Kamerlid Kees Verhoeven vraagt zich af in hoeverre gegarandeerd kan worden dat de data niet herleidbaar is tot personen. Hij wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens de gang van zaken toetst.