OpenAI test ChatGPT-app voor Windows

OpenAI werkt aan een Windows-versie van de ChatGPT-app. Een vroege versie van die applicatie is vanaf nu beschikbaar voor gebruikers met een betaald abonnement op de AI-dienst. Het is niet bekend wanneer de ChatGPT-app voor Windows algemeen beschikbaar komt.

OpenAI heeft de ChatGPT-app beschikbaar gesteld in de Microsoft Store, zo bevestigt het bedrijf op zijn website. Gebruikers kunnen de AI-chatbot daarmee in een los venster gebruiken met een interface die gelijk is aan de webversie. Gebruikers kunnen een los chatvenster openen met de toetsenbordcombinatie 'alt' en 'spatiebalk'.

De app laat gebruikers daarnaast bestanden uploaden en afbeeldingen genereren, en krijgt daarnaast een preview van OpenAI's nieuwe o1-model. De vroege versie mist nog wel enkele mogelijkheden uit de web- en macOS-versies, zoals Voice Mode. Deze moeten bij de volledige release alsnog worden toegevoegd aan de Windows-versie.

De nieuwe Windows-app is per direct beschikbaar voor ChatGPT-gebruikers met een betaald Plus-, Enterprise-, Team-, of Edu-abonnement.