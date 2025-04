OpenAI komt met miniversie van GPT-4o

OpenAI komt donderdag met GPT-4o Mini, een kleinere versie van zijn eerder dit jaar uitgebrachte GPT 4o-model. Vooralsnog ondersteunt het kleinere AI-model alleen tekst. Ondersteuning voor afbeeldingen, video en audio volgt later.

OpenAI heeft zelf geen details bekendgemaakt; de Amerikaanse zender CNBC bericht over de komst van het nieuwe AI-model. GPT-4o Mini moet vanaf donderdag beschikbaar zijn voor gebruikers van de gratis versie van ChatGPT en betalende klanten. Op het moment van schrijven is de Mini-versie nog niet beschikbaar. GPT4o Mini vervangt GPT 3.5 Turbo.

Kleinere modellen zijn minder krachtig dan grotere, maar hebben als voordeel dat ze efficiënter werken en in sommige gevallen ook lokaal kunnen functioneren op apparaten. Daarom hebben veel bedrijven aandacht voor de kleinere modellen. Apple bouwt een klein taalmodel in op zijn iPhones, iPads en Macs met nieuwe versies van de besturingssystemen later dit jaar en bracht al eerder een klein taalmodel uit. Microsoft deed dat ook.