Nintendo laat accessoire zien om Joy-Cons op te laden

Nintendo heeft de Joy Con Charging Stand (Two Way) laten zien, een accessoire om Joy Cons op te laden buiten de Switch-console om. Er waren al langer accessoires van andere bedrijven om dat te doen, maar niet van Nintendo zelf.

Nintendo heeft alleen de naam en wat foto's gepost, maar zegt verder niets over het accessoire. Op de foto's lijkt het apparaat een USB-C-aansluiting te hebben voor stroomtoevoer. Klanten kunnen het ook gebruiken voor het opladen van de NES-controller die op de Switch is aan te sluiten. De stand komt op 17 oktober uit in Europa; een prijs is nog niet bekend. De Switch is op de markt sinds maart 2017.