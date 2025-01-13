Gerucht: Nintendo kondigt Switch 2 deze week aan

Nintendo kondigt deze week naar verluidt de opvolger van zijn Switch-console aan. Dat melden meerdere bronnen. De Japanse gamegigant zei eerder dat de console uiterlijk dit kwartaal zou worden aangekondigd.

Onder andere Eurogamer zegt vernomen te hebben dat Nintendo de Switch 2 deze week aankondigt, waarbij specifiek donderdag 16 januari wordt genoemd als aankondigingsmoment. Ook The Verge-journalist Tom Warren en de Nate the Hate-podcast, die eerder vroegtijdig details deelde over Microsofts Xbox-multiplatformplannen, zeggen dat Nintendo deze week met een aankondiging komt.

Naar verwachting wordt de aankondiging deze week vooral gericht op de console zelf, en zal Nintendo dus niet al te diep ingaan op de line-up van games, schrijft Eurogamer. Bij de aankondiging van de eerste Switch-console in 2016 toonde Nintendo ook eerst de console, en op een later moment pas concrete details over games.

Er gaan al maanden geruchten rond over de nieuwe console van Nintendo. Onlangs verschenen al renders van de console. Die toonden een console die iets groter is dan voorheen, met een groter 8,4"-scherm en grotere Joy-Cons, die met magneten aan de zijkanten zitten. Begin januari verschenen ook foto's van wat het moederbord van de Switch 2 zou zijn. Daaruit moet blijken dat de console een Nvidia-chip met Ampere-gpu meekrijgt, naast 12GB aan Lpddr5x-geheugen.

Nintendo liet in 2024 weten dat de Switch 2 uiterlijk in maart 2025 wordt aangekondigd, maar meldde niet op welke datum dat precies zou gebeuren. Ook over de releasedatum is nog niets bekendgemaakt. Het Japanse gamebedrijf bevestigde eerder al wel dat de console backwards compatible met bestaande Switch-games wordt.

Renders van de Nintendo Switch 2. Bron: OnLeaks en 91mobilesRenders van de Nintendo Switch 2. Bron: OnLeaks en 91mobilesRenders van de Nintendo Switch 2. Bron: OnLeaks en 91mobilesRenders van de Nintendo Switch 2. Bron: OnLeaks en 91mobiles

Renders van de vermeende Nintendo Switch 2. Bron: 91mobiles, door OnLeaks

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-01-2025 18:49 215

13-01-2025 • 18:49

215

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Reacties (213)

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Donstil 13 januari 2025 19:40
Hier komt er een op dag-1, je merkt aan alles dat de Switch op zijn laatste benen loopt, huidige games lopen niet lekker meer, etc.

Toch vraag ik mij wel af wat dit ding gaat doen, ik zie om mij heen een hoop switches staan bij mensen waarvan ik verwacht dat ze niet gaan upgraden, zou mij verbazen als de switch2 het succes van de switch kan evenaren.
L23
@Donstil13 januari 2025 19:56
Toch vraag ik mij wel af wat dit ding gaat doen, ik zie om mij heen een hoop switches staan bij mensen waarvan ik verwacht dat ze niet gaan upgraden, zou mij verbazen als de switch2 het succes van de switch kan evenaren.
Waarom verwacht je dat ze niet gaan upgraden? Waarom hebben deze mensen een Switch in huis? Of verwacht je dat ze niet op dag 1 een Switch 2 in huis halen?
Donstil @L2313 januari 2025 20:06
Waarom verwacht je dat ze niet gaan upgraden? Waarom hebben deze mensen een Switch in huis? Of verwacht je dat ze niet op dag 1 een Switch 2 in huis halen?
Nou sowieso niet op dag 1, dat is voor de fans en puristen, verder omdat er voor kinderen in de doelgroep van de switch geen urgentie is om het te doen en ouders het wel best vinden als de games wat ouder zijn.

Een beetje zoals met de Gameboy en Gameboy color, of Wii en Wii-U zeg maar.

Het is als een tablet voor de kinderen, die upgrade je ook niet als hij niet stuk is.
JackAvery
@Donstil13 januari 2025 20:40
Je zal misschien verschieten maar Nintendo spelers zijn enorm divers. Meer nog, het gros van Switch spelers zijn millennials die vaak opnieuw beginnen gamen na gestopt zijn rond hun tienerjaren/vroege universiteit :) Zie slide 8 hier bvb.

Ze zijn een stuk koopkrachtiger wat ook de vrij grote attach rate verklaart van de console.

[Reactie gewijzigd door JackAvery op 13 januari 2025 20:41]

bie100 @JackAvery14 januari 2025 07:28
Ze zijn een stuk koopkrachtiger wat ook de vrij grote attach rate verklaart van de console.
Dat koopkrachtige moet je sowieso zijn met de prijzen die ze er voor vragen dat geld voor elke console btw
Cid Highwind @bie10014 januari 2025 09:55
Die console valt nog wel mee, zolang je het niet afzet tegen de snelheid van de hardware natuurlijk.

De games daarentegen zijn gewoon echt vies duur en zelden in de aanbieding.
EdwinB @Cid Highwind14 januari 2025 10:06
Games koop je dan ook bij voorkeur fysiek zodat je ze nog prima kan doorverkopen. Zelfs Mario Odyssey verkoop je nog met gemak tussen de 30 en 40 euro.

Koop je alles digitaal dan kost dat inderdaad wel een heel stuk meer.
Cid Highwind @EdwinB14 januari 2025 10:10
Daar heb je gelijk in, het grootste risico zijn wat dat betreft vooral de games die in beperkte oplage worden uitgebracht, want daar vis je vanzelf een keer achter het net.

Ik ben ook gewoon old-school. Games verkoop ik sowieso niet, heb er later altijd nog een keer plezier van namelijk, of ze kunnen worden uitgeleend.
Marien84 @Cid Highwind14 januari 2025 22:43
60 a 70 euro per game (weinig uitschieters naar boven, veel uitschieters naar onder).

Donkey Kong Country voor SNES kostte 129 Gulden.
Mortal Kombat 64 kostte 179 Gulden.

Hoezo zijn games nu vies duur? Als ze letterlijk 30 jaar later precies hetzelfde kosten?
Cid Highwind @Marien8415 januari 2025 08:19
Dus videokaarten waren tijdens de mining boom ook een koopje omdat PC’s destijds gerust 5000 gulden kostten?

En die SNES games van toen kostten ook slechts een habbekrats, want de Neo Geo was een stuk duurder?

Als je appels met peren gaat vergelijken en zaken niet in de juiste context ziet, is het lastig praten.

Feit is dat Nintendo een ijzeren greep heeft op de prijzen en de basisprijs voor launch titels nog exact hetzelfde is als op de dag dat ze uitkwamen. Wellicht dat het je niet jeukt, maar ik zie hier een duidelijke waarschuwing in voor de consument wat er gebeurt zodra er te weinig concurrentie is.
Marien84 @Cid Highwind20 januari 2025 10:13
Je bent nou zelf allerlei vergelijkingen aan het maken die er niet toe doen.

Ik vergelijk de Nintendo prijzen van 30 jaar terug, met de Nintendo prijzen van nu.
Als dat appels en peren zijn, dan houdt het op...

Ik vind ook die 'ijzeren greep' een scheef begrip.
Er is niemand die jou verplicht een Switch te kopen of de games die er voor bestaan.
Als Nintendo de enige was die consoles en games maakte had je misschien een punt.
Kijk, als jij per se je Mario en Zelda wil spelen... tja.
Ik blijf ook gewoon Coca Cola kopen omdat ik dat lekker vind.

In de wereld van vraag & aanbod doe je het gewoon heel goed als mensen (blijkbaar) je producten gewoon blijven kopen.

Korting geef je pas als de vraag afneemt. Dat is geen mening, dat is hoe de markt werkt.

Ook Donkey Kong destijds duurde eeuwen om afgeprijsd te worden.
Nogmaals; games uitbrengen voor dezelfde prijs als 30 jaar geleden (niet eens inflatiecorrectie) en vervolgens geen korting hoeven geven omdat mensen het toch wel kopen... petje af!
Richo999 @Cid Highwind16 januari 2025 07:59
Nintendo is een beetje zoals een Harley Davidson, vies duur maar behouden redelijk hun waarde op de 2de hands markt.
Nintendo heeft een monopoly op hun games, alleen verkrijgbaar op hun hardware en houden dat ook zo. Ze weten dat de mensen hun spellen toch wel kopen, dus waarom zouden ze het ook uitbrengen buiten hun platform?
RRR2003 @JackAvery14 januari 2025 14:28
Het probleem nu alleen (Wat je in de tijd dat de Switch uit kwam zeer weinig had) is dat er voor dat soort mensen voor een paar honderd euro meer nu handheld Windows en Linux consoles zijn met performance die tussen een PS4 en PS4 pro in zitten, die dus iedere PC game (en emulated games) kan spelen. En zeker met de ingebouwde upscaling technieken van NVIDIA en AMD kan een ASUS ROG ALLY gewoon de nieuwste games aan, en zien ze er nog heel goed uit ook. dus ik durf te wedden dat mensen met de koopkracht ervoor eerder voor zo'n apparaat zullen gaan, zeker nu er redelijk wat verschillende op de markt zijn.

Ik zelf het sinds de aankoop van een ASUS ROG ALLY (800 euro), de switch niet meer aangeraakt. Het speelt alle PC games, en het speelt alle Nintendo switch games in 4K via emulators vloeiend.

En voor de mensen die 800 zien en denken "Maar dat is veel duurder dan een switch".
Bedenkt dan wel het volgende:

De gewone switch was nieuw toen de tijd 300 euro, de OLED versie die later kwam 350 euro.
Consoles worden bijna altijd met verlies verkocht om mensen binnen te krijgen, om vervolgens winst te maken op games en accesoires.
Maar Nintendo moet de nieuwe switch 2 wel krachtiger maken dan de switch 1, om de rest van de markt een beetje bij te houden. Toen de tijd hadden ze in de "hybrid console" markt weinig concurrentie, nu wel.
Ik verwacht dat een apparaat zoals de Lenovo Legion GO of de ASUS ROG ALLY zo'n 600 a 700 euro kosten om te maken (Want in tegenstelling tot de switch en andere consoles worden die wel met winst verkocht omdat ze verder geen eigen ecosystem hebben, Steam Deck met Steam OS uitgezonderd).
Dus laten we zeggen dat Nintendo (zoals ze meestal doen) iets onder de concurrentie's specs gaat zitten, dan zouden ze zo'n 550 tot 650 productie kosten hebben. Stel ze verkopen hem dan met verlies voor 500 euro per console (Wat tegenwoordig een marktconforme prijs is voor Game consoles.), dan is de stap van 500 voor een switch 2, en alleen Nintendo games kunnen spelen. Naar 800 voor bijvoorbeeld een ROG ALLY met net iets betere specs en die alles wat ooit gemaakt is kan spelen (Behalve de nieuwste nintendo games) een stuk sneller gemaakt voor de mensen die qua portomonee inhoud de vrije keuze hebben tussen de 2 apparaten en niet perse de nieuwste Nintendo games wilt spelen.
L23
@RRR200314 januari 2025 15:53
Dus laten we zeggen dat Nintendo (zoals ze meestal doen) iets onder de concurrentie's specs gaat zitten, dan zouden ze zo'n 550 tot 650 productie kosten hebben. Stel ze verkopen hem dan met verlies voor 500 euro per console (Wat tegenwoordig een marktconforme prijs is voor Game consoles.), dan is de stap van 500 voor een switch 2, en alleen Nintendo games kunnen spelen. Naar 800 voor bijvoorbeeld een ROG ALLY met net iets betere specs en die alles wat ooit gemaakt is kan spelen (Behalve de nieuwste nintendo games) een stuk sneller gemaakt voor de mensen die qua portomonee inhoud de vrije keuze hebben tussen de 2 apparaten en niet perse de nieuwste Nintendo games wilt spelen.
Keuze is inderdaad mooi. Apparaten zoals de Steam Deck zijn nu bijna 3 jaar op de markt. Kan je verklaren waarom deze apparaten aanzienlijk minder in aantallen verkopen dan de Nintendo Switch ondanks dat de keuze van een AUS ROG ALLY volgens jou een stuk sneller gemaakt is? Ik geloof best dat hier een markt voor is, maar men kiest in het algemeen toch eerder voor een Nintendo, Playstation of Xbox. Die consoles worden ook op een hele andere schaalgrootte geproduceerd en zijn ook bij meer winkels te koop.

2 a 3 jaar waren deze apparaten er ook al tijdens de Nintendo Switch generatie. Een console die op plek 2 staat van best verkochte consoles ooit. Maar daar gaat nu verandering in komen bij de Switch 2? Je schetst immers een probleem voor. Ik zie ze zelf op verschillende schaalgrootte gewoon naast elkaar bestaan. Voor elk wat wils.
RRR2003 @L2315 januari 2025 08:25
Da klopt zeker wat je zegt.
"Probleem" was misschien een beetje verkeerde woordkeus.
Maar ik denk wel dat het mogelijk een flinke hap zal nemen bij de volwassen spelers die toen de tijd een switch kochten, maar nu liever voor een Windows/linux handheld gaan ipv een Switch 2.
De apparaten zijn in de laatste 2 jaar een stuk beter en efficienter geworden, vandaar dat ik denk dat okal zullen ze naast elkaar bestaan en zal Nintendo qua sales niks te kort komen, het succes van de Switch 1 reproduceren zal lastiger worden.
L23
@RRR200315 januari 2025 09:35
Het succes van de Switch evenaren zal sowieso lastig worden. Of dat soort apparaten daar invloed op zullen hebben weet ik niet. Voor veel mensen is een Nintendo al goed genoeg en qua third party support verwacht ik dat het beter gaat doen dan zijn voorganger.
VonDudenstein @RRR200314 januari 2025 16:57
Het probleem nu alleen (Wat je in de tijd dat de Switch uit kwam zeer weinig had) is dat er voor dat soort mensen voor een paar honderd euro meer nu handheld Windows en Linux consoles zijn met performance die tussen een PS4 en PS4 pro in zitten, die dus iedere PC game (en emulated games) kan spelen.
Denk niet dat dat een probleem is. Switch 2 vliegt waarschijnlijk in jaar 1 de Steam Deck voorbij.
Al die Windows of Steam hardhelds hebben niet wat Nintendo heeft..... Nintendo software.
Vergis je niet hoe relevant dit is.

Ik meen dat de inschatting van analisten is dat rond de 75% van de software sales op Nintendo hardware first party is. Dat zou betekenen dat Nintendo ergens rond de 1 miljard first party software sales heeft gedaan. Mario Kart 8 (+ Deluxe) alleen zit al op zo'n 75 miljoen stuks. Daarom is Nintendo ook zo absurd winstgevend.

Ze moeten vooral zorgen dat ze geen hardware keuzes maken die hun software sales potentie in de weg zit (WiiU, Cube). Vervolgens een beetje die Nintendo magic doen en het loopt weer als een trein. Veel beter nog zouden ze hun software cross platform uitbrengen en miljarden software sales doen, maarja... Nintendo... koppig bedrijf.
RRR2003 @VonDudenstein15 januari 2025 08:27
Da klopt zeker wat je zegt.
"Probleem" was misschien een beetje verkeerde woordkeus.
Maar ik denk wel dat het mogelijk een flinke hap zal nemen bij de volwassen spelers die toen de tijd een switch kochten, maar nu liever voor een Windows/linux handheld gaan ipv een Switch 2 vanwege de grotere keus aan games (en makkelijke piracy voor de mensen die daar aan doen).
De apparaten zijn in de laatste 2 jaar een stuk beter en efficienter geworden, vandaar dat ik denk dat okal zullen ze naast elkaar bestaan en zal Nintendo qua sales niks te kort komen, het succes van de Switch 1 reproduceren zal lastiger worden.

Ik ga er vanuit dat de Switch 2 nogsteeds zeer goed zal verkopen, maar wel minder dan de Switch 1.
Zeker als de geruchten kloppen dat ook SONY bezig is met een echte handheld console.
VonDudenstein @RRR200315 januari 2025 10:59
Ja ik vraag me alleen af hoe groot die hap gaat zijn.
Vergeet niet dat bij die volwassen spelers (yours truly) een hoop mensen zitten die gewoon de Nintendo games willen spelen en meerdere consoles hebben (blijkt eigenlijk altijd uit onderzoeken). Ik heb enkele cross consoles games op Switch (veelal pixel art en classics), maar nooit die absolute high fidelity (Doom, Witcher 3, etc.). Hoeveel mensen kiezen een Switch voor die high fidelity games? Dan zou dit dus puur vanwege het mobiele aspect zijn. Die zou je in potentie verlizen aan een Ally en/of andere zeer krachtige handhelds.

Als ik het me goed herinner heeft Valve al uitgesproken dat ze niet binnenkort met een nieuwe SD komen. In handheld mode is de SD vast iets krachtiger dan S2, maar in de dock wss niet. Neem daarbij dat games specifiek voor S2 gemaakt en geoptimaliseerd gaan worden. Ondanks de niet heel indrukwekkend chip heeft Nvidia toch wat onderscheidende tech tov AMD aan boord.... Ik denk dat mensen nog wel een verrast kunnen worden in een S2 vs SD.

Wat je ook merkt is dat iedereen zich nu ineens weer op de handheld markt stort. Switch was het absurde succes. SD is vooral hetgeen veel awareness heeft gecreerd, maar is in de basis echt niet groot. Nu springen al die hardware fabrikanten op dat kleine stukje van de taart. MSFT gaat hierin denk ik ook nauwelijks iets verzetten en Sony?.... Sony is het grote vraagteken, omdat zij WEL het grotere platform/ecosysteem hebben. Echter, Steam ook. En voor Steam is het ook niks meer van een 'verlengstuk van het platform'. Voor Nintendo is dit HET platform. Ik heb geen idee wat die Portal heeft gedaan? Dat is ook meer zo'n verlengstuk propositie.
Ik ga er vanuit dat de Switch 2 nogsteeds zeer goed zal verkopen, maar wel minder dan de Switch 1.
Hier ga ik ook vanuit, maar niet vanwege die externe factoren. Ik denk veel meer omdat
1 - er is nog steeds een Switch 1, die voor velen wss prima is. Tov bijna niemand die rond S1 launch een WiiU had.
2 - het is gewoon 'meer van hetzeflde', dus minder exciting dan Switch 1.
JackAvery
@RRR200314 januari 2025 19:32
PC handhelds zijn heel toffe apparaten maar kan je eigenlijk niet met Switch vergelijken wat betreft het doelpubliek en de schaal waarmee het in de markt gaat meespelen. Alle PC handhelds samen verkochten op dit moment waarschijnlijk minder dan 5% van het aantal verkochte Switch consoles sinds 2017.

Een Switch 2 zal niet enorm goedkoop zijn maar je kan er van uit gaan dat de prijs na inflatie niet zoveel gaat verschillen van andere Nintendo consoles. Nintendo gaat het toestel ook niet met verlies verkopen - dat is hun business model niet - maar veel hoeven ze er niet op te verdienen. Ze verkopen tenslotte ook software en accessoires. Reken op 400-450 euro, mede dankzij de grote schaalvoordelen die Nintendo onderhandelingsmarge geeft.

Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is of dat kleine segment hardcore handheld spelers die overgestapt zijn naar Steam Deck en dergelijke, hun third-party aankopen op PC blijven doen. Mogelijk heeft dat impact voor het succes van specifieke subgenres van software op Switch 2. Maar dat lijkt me reeds vrij niche.

Toon me overigens één andere handheld die DLSS ondersteunt of RTX cores heeft :) Daar gaat Nintendo toch wel enkele voordelen hebben tegenover PC handhelds. Optimalisatie voor één specifiek apparaat kan je héél ver brengen.
RRR2003 @JackAvery15 januari 2025 08:43
Steeds meer handheld consoles krijgen AMD FSR. Persoonlijk vindt ik NVIDIA DLSS beter dan AMD FSR, maar FSR is zeker niet slecht.

Ik heb even gekeken naar sales numbers van de ROG ALLY omdat ik vanwege jou comment wel benieuwd was naar hoeveel die is verkocht. het enige dat ik kan vinden is dat ze eind 2023 op 500 duizend sold units zaten voor alleen de ROG ALLY. Dat vindt ik nog best veel voor het eerst half jaar dat het apparaat uit was, zeker aangezien het concept "Windows/Linux gaming handheld" nog vrij nieuw en niche is. En alle handheld Windows/Linux apparaten die ervoor kwamen van kleine niche bedrijven in het verleden (Technisch gezien bestaan Windows handheld consoles al een jaar of 10) waren nooit heel krachtig, en vooral goed voor emulation van oude games tot aan de PS2/N64 era zeg maar.

Dus als je gaat kijken hoe hard die dingen zijn gegroeid in power en efficiency is het echt interessant om te zien hoe je op iets als een ASUS ROG ALLY gewoon games als BO6 altijd bij je kan hebben en portable kan spelen.

Voor nu zal het een niche blijven, dat is zeker. maar ik denk persoonlijk dat Nintendo ze wel een klein beetje in de gaten houdt en dat het toch mogelijk een hap van een miljoen misschien 2 miljoen uit de sales van een switch 2 zal nemen. En als nintendo in de toekomst alleen nog maar handheld/hybrid consoles maakt mogelijk een stuk grotere hap.
Richo999 @RRR200316 januari 2025 08:09
je maakt hier een paar aannames van mensen die voor het gros niet kloppen....
Je hebt nu een Switch voor 300-400 euro start klaar, je klikt het spel erin en je kan gaan, dit is wat mensen graag willen anders was de Iphone nooit zo'n succes geworden.
Daarnaast hebben het GROS van de mensen gewoon weg niet het budget per maand om FF een ROG ally of steam deck te kopen, 300 euro is vaak nog op te brengen en dan elke maand of 2 maanden een spelletje voor de kinderen te kopen. Niet in acht nemend dat kinderen nog wel eens iets laten vallen.
De handheld pc's (steam deck), kosten minimaal het dubbele en je krijgt er of windows of linux op als OS en dan moet je nog alle software installeren en piraten om ze te kunnen spelen. Voor het doorsnee gezin is dit al hocus pocus en te veel werk en kiezen dan liever voor een kant en klare tablet of nintendo.

Ook als tweaker ga je dit niet doen voor je kinderen, iedereen om me heen met een IT achtergrond kiest voor gemakt. die duwen stuk voor stuk hun kinderen die switch in hun handen en zijn ze klaar en hoeven ze niet elk half uur helpen met een spel op starten. Kinderen willen op de knop duwen en verder, pas als ze gaan puberen gaan ze dingetjes uitzoeken en leren er mee te werken.
L23
@Donstil13 januari 2025 20:10
Ik verwacht dat inderdaad ook. Niet op dag 1, maar inderdaad als het aanbod wat groter is en het op een gegeven moment tijd is voor iets nieuws.
Donstil @L2313 januari 2025 20:12
Ik verwacht dat inderdaad ook. Niet op dag 1, maar inderdaad als het aanbod wat groter is en het op een gegeven moment tijd is voor iets nieuws.
Misschien hoop ik het stiekem ook gewoon een beetje, niet omdat ik het Nintendo niet gun maar wel omdat ik er zelf 1 wil op release 🤫
Chris4554 @Donstil14 januari 2025 02:16
Ik denk dat je kinderen als doelgroep zwaar overschat https://www.start.io/blog...n-competitors-statistics/
MPIU8686 @Donstil14 januari 2025 06:23
Nou sowieso niet op dag 1, dat is voor de fans en puristen, verder omdat er voor kinderen in de doelgroep van de switch geen urgentie is om het te doen en ouders het wel best vinden als de games wat ouder zijn.

Een beetje zoals met de Gameboy en Gameboy color, of Wii en Wii-U zeg maar.

Het is als een tablet voor de kinderen, die upgrade je ook niet als hij niet stuk is.
En laat het nu net die doelgroep met kinderen zijn die op dag 1 de Switch 2 gaan aanschaffen.
Dat was net hetzelfde verhaal voor de Playstation 5 en de PS5Pro.

Heb vroeger de Gameboy gehad en vanaf het moment de Color uitkwam had ik die, het is niet omdat "ie" niet stuk is, dat je niet upgrade naar iets beters.
Sinester @MPIU868614 januari 2025 09:40
Ik denk dat er meer gedoeld wordt op kinderen die een Switch via hun ouders krijgen

De ouders zien niet echt een reden deze te vervangen als hij nog werkt en de kinderen er nog tevreden mee zijn

Waar jij over praat zijn meer de oudere tieners (zeker als je het hebt over een PS5 aanschaffen van 500 euro)
MPIU8686 @Sinester14 januari 2025 09:51
Ik denk dat er meer gedoeld wordt op kinderen die een Switch via hun ouders krijgen

De ouders zien niet echt een reden deze te vervangen als hij nog werkt en de kinderen er nog tevreden mee zijn

Waar jij over praat zijn meer de oudere tieners (zeker als je het hebt over een PS5 aanschaffen van 500 euro)
Ja, tuurlijk .. welke zou ik anders bedoelen ? .. Weeskinderen ..
Natuurlijk krijgen kinderen en dus ook tieners (want dat zijn ook kinderen) ) die van hun ouders.

En hoe jonger de kinderen, des te harder ze roepen en dan heb je de grootouders nog natuurlijk die altijd met "verwen"cadeaus afkomen.
.

Verkopen als zoete broodjes gaat die Switch 2 in ieder geval .. ;)
Sinester @MPIU868614 januari 2025 11:23
Ja, tuurlijk .. welke zou ik anders bedoelen ? .. Weeskinderen ..
Ha.. Ha.. zeer grappig

Wat ik natuurlijk bedoel is: Er is een verschil tussen kinderen die zelf spullen kunnen kopen en kinderen die dat van hun ouders moeten hebben

De jongere kinderen zullen denk ik niet snel overstappen op de nieuwe switch, omdat die kinderen nog prima met de oude switch kunnen gamen en de ouders ook geen noodzaak zien om deze te upgraden

De wat oudere kinderen zijn daar meer bewust van en kopen wellicht ook hun eigen games en willen daarom ook de nieuwe Switch hebben

Maar wellicht een verschil in cultuur ofzo, Kinderen kunnen schreeuwen wat ze willen.. die krijgen echt niet altijd wat ze willen hier, al helemaal niet als we het over Hardware van honderden euro's hebben
SaraNostra @L2313 januari 2025 20:01
Als het de moeite niet waard is, waarom nogmaals 3 tot 400 Euro spenderen aan een redelijk soortgelijk console waar de meeste games gewoon op gespeeld zullen gaan worden? Bekijk het eens van hun oogpunt.
L23
@SaraNostra13 januari 2025 20:03
Wat een raar antwoord op een vraag die ik aan Donstil vraag. Ik ben juist benieuwd naar dat oogpunt.
Tweakwondo @L2314 januari 2025 08:01
ik heb een switch in huis en zal niet upgraden totdat; het baanbrekend is, en er exclusive goede games voor uit komen. Ik vind en vond de switch op het begin al erg zwak, ui max 1080p etc.. het is en blijft een klein apparaat en ik heb er geen hoge verwachtingen van. Daarbij gaat het voor mij om het plezier die ik samen heb met mijn partner van het spelen van switch games en dan maakt het niet veel uit of iets wel of niet 60fps draait.
Bijvoorbeeld de steam deck is al een fors krachtigere apparaat alleen zelfs die trekt het niet bijzonder op hogere resolutie. Voor dat net een beetje extra ga ik niet upgraden.
Zeekr001 @Tweakwondo14 januari 2025 11:17
Je spreekt jezelf nogal tegen. Eerst zeg je dat de performance zwak is en vervolgens zeg je dat het belangrijkste is dat je leuk samen kan spelen en het aantal fps niet uit maakt.
tele-n-ettertje @L2314 januari 2025 09:09
Ik vermoed een gelijkaardig verloop als dat van de Wii (groot succes) naar de Wii U (minder groot succes). De vernieuwing is eraf, de Switch werd in begin vaak gebruikt, wordt nu wat minder gebruikt bvb, wie er een heeft, blijft zijn oude gebruiken, ... ik kan wel allerlei redenen bedenken om geen extra 300-400Euro neer te leggen voor "wat snellers" of ''wat groters".
Marcade @Donstil14 januari 2025 03:56
"huidige games lopen niet lekker meer" .. Wat bedoel je precies? Het is een console; performance van games behoort gewoon consistent te zijn en het zou niet uit moeten maken of het spel uit 2025, 2023 of 2020 komt. Mits je het over game ports van andere consoles/PC hebt.
MPIU8686 @Marcade14 januari 2025 06:32
Het is een console; performance van games behoort gewoon consistent te zijn en het zou niet uit moeten maken of het spel uit 2025, 2023 of 2020 komt. Mits je het over game ports van andere consoles/PC hebt.
Is wel degelijk zo. Toen de Switch in 2017 uitkwam liepen alle games vlot tot veel recente games tijdens en na 2023 uitkwamen die helemaal niet vlot meer liepen. Niet enkel mensen met een 2017 / 2019 model ervaarden dit, ook mensen met het laatste 2021 model.

Is inderdaad een console en dat is net het probleem.
Marcade @MPIU868614 januari 2025 06:40
Maar dat is dan een probleem geintroduceerd door de game developers. De specificaties van een Switch (of PS, of XBox) zijn grotendeels fixed. Als je een spel uit brengt voor de Switch, dat gewoon niet lekker loopt op de Switch, .. dan ben je als game developer gewoon niet slim bezig geweest en/of heeft de developer er bewust voor gekozen om een spel uit te brengen dat 'niet lekker loopt' maar hoopt dat de speler het niet echt vind omdat de gameplay 'te' goed is oid. of deed het puur vanwege marketing redenen.

Switch 2 mag dan misschien een beetje helpen met spelletjes voor de Switch 1; maar blijft het feit dat als een developer er schijt aan heeft om een game te maken die goed op de hardware van de Switch 2 loopt, het de keuze van de developer is en dat je niet kan zeggen dat het door de Switch 2 is, dat een game 'niet meer lekker loopt'.
Koen88 @Marcade14 januari 2025 07:27
Heb je zelf Zelda: Echoes of Wisdom of Tears of the Kingdom gespeeld? Nintendo first party games op de Switch, draaien geregeld als haperende PowerPoint presentaties. De SoC van de Switch was al verouderd toen het apparaat uit kwam, en we zijn nu dik 7 jaar verder. Ja, er zijn impossible ports gedaan die verrassend goed spelen en eigenlijk niet zouden moeten werken, zoals DOOM en The Witcher, maar dat waren technisch gezien al last-gen games die de grafische pracht niet echt missen op de Switch - maar kijk eens naar Hogwarts Legacy? Daar hebben ze de game zo uit moeten kleden om 'm überhaupt te laten draaien dat het er uit ziet als een GameCube game, en de performance is nog altijd bagger doordat het geheugen van de Switch gewoon niet snel genoeg is voor de game. Laadtijden waren daar op XBox One en PS4 al een ding (ik heb er een Series X door gekocht, wij werden gek van tegen deuren aan lopen), op de Switch is het een drama - en dan is ook het uiterlijk van verschillende omgevingen al aangepast om het te laten draaien (Hogwarts heeft nu gangen naar buiten in plaats van open bruggen bijvoorbeeld). Ja, de specs van de Switch zijn fixed sinds 2017, maar aangezien het toen al zo verouderde hardware was blijken developers de normale curve voor optimalisatie er niet op toe te kunnen passen. Als je launch titels op N64, Xbox en PS3 vergelijkt met de laatste titels voor die platformen zie je dat men veel meer uit de hardware heeft weten te halen door de tijd, dat is bij de Switch simpelweg niet mogelijk gebleken terwijl de markt wel zo bewoog dat grafische pracht er toe deed, met als gevolg dat de Switch heel snel door z'n knieën gaat bij moderne games.
MPIU8686 @Marcade14 januari 2025 06:52
Net hetzelfde verhaal bij de PS4 toch .. games uitbrengen zoals Cyberpunk 2077 zelfs in een speciale PS4 box dat er dan vervolgens helemaal niet op werkt. Dit is nu wel een heel extreem voorbeeld, want de games van de Switch werken wel gewoon op de Switch natuurlijk en geven prachtig beeld.

Maar af en toe merk je gewoon op dat bij bepaalde games en vooral de recentere niet alles zo vlot verloopt zoals het zou moeten. Ergens wordt dit een verhaal van tegen de kantjes aan lopen.

Waarom dat deze games dan wel voor de Switch uitkomen lijkt me al eerder de richting uit te gaan dat dit met weet van Nintendo is om mensen te gaan pushen een Switch 2 aan te kopen.
RiDo78 @Marcade14 januari 2025 09:57
Het is gewoon een wedloop van twee op elkaar aangewezen groepen partijen waarbij beide partijen gebaad zijn.

Aan de ene kant de consolebouwer(s). Die stelt specificaties vast voor een bepaalde console en begint die te produceren.

Aan de andere kant de game ontwikkellaar, die gebruikt die specificaties als uitgangspunt voor hun nieuwe game. Omdat je niet de ontwikkellaar wilt zijn die een spel heeft gemaakt wat onspeelbaar is op de nieuwe console hou je je daar strict aan. De game komt uit en is prima speelbaar.

Maar men wil meer, dus een nieuwe game moet wél grafisch en/of qua gameplay een betere game worden dan de vorige. Daarbij gaat men op zoek naar de grenzen van wat de hardware kan.

De consolebouwer weet al wat er gaande is en is al lang bezig met het ontwerpen van de opvolger. Daarbij wordt gekeken naar de huidige games; die moeten natuurlijk goed draaien en er moet genoeg ruimte zijn voor de 'nieuwste' games die speciaal voor die console uit gaan komen.

En dan begint het feestje weer van voor af aan.
pjdijkema @Donstil13 januari 2025 22:01
Zijn genoeg mensen die opgroeiende kinderen hebben die als eerste console een switch 2 kopen. Het is toch DE console voor jonge kinderen. Mijn dochter mocht ook een andere console maar wilde perse een switch.
Donstil @pjdijkema13 januari 2025 22:26
Zijn genoeg mensen die opgroeiende kinderen hebben die als eerste console een switch 2 kopen.
Ik had het over upgraden, dus van Switch naar Switch 2
MrFax @Donstil13 januari 2025 23:33
Nintendo-fans zijn niet moeilijk over te halen zijn om te upgraden. Geloof mij, de Switch 2 wordt een immens financieel succes.
Netrunner @MrFax14 januari 2025 00:12
de hele Nintendo franchise doet het supergoed, speelgoed, tv content, games, hardware, letterlijk alles loopt goed.
MPIU8686 @Donstil14 januari 2025 06:27
Ik had het over upgraden, dus van Switch naar Switch 2
De Switch is van 2017, mensen zitten al enkele jaren te wachten op de Switch 2.

De volgende stap in games, natuurlijk gaat iedereen mee upgraden.
n4m3l355 @pjdijkema14 januari 2025 00:15
Voor mij als veertiger met kids is de switch de eerste Nintendo sinds de Super in huis, eerst voor de oudste maar .. het is eigenlijk toch wel een heel leuk ding en toch speelt ik er zelf ook van tijd tot tijd mee. Ik denk juist dankzij de oude ervaring die mijn ouders met gaming niet hadden dat dit in het voordeel werkt voor Nintendo, ze hoeven mij niet te overtuigen.
Cheefgreenleaf @Donstil14 januari 2025 06:11
Ik zelf vermoed een groot succes. Er zijn veel gamers geweest die gebrek aan performance (zoals je aankaart) als reden geven voor niet aanschaffen/stof happen in de kast.
Vooral bij aansluiten op tv, nog geen 30fps vast kunnen houden ai ai.

Dat en de alliasing/kartelrandjes deden behoorlijk afbreuk aan de zalig makende graphics van Nintendo games.

Zolang ze marketing niet verpesten, en de klant zich realiseert dat er voor die paar watt aan verbruik nooit echt meer een 'upgrade' komt.

De machine learning/a.i trukendoos haalt het onderste uit de kan, maar verder bepaalde het verbruik nu voornamelijk de performance die je krijgt. Zelfs de Nvidia desktop kaarten demonstreren het nu. Nog een generatie of 2 en dat was 'm dan, zodanig niché dat het nauwelijks wat oplevert. Wat nu eigenlijk al wel is, maar wil geen mede tweakers tegen de schenen schoppen.

Nintendo kan zo maar eens het eindstation uitbrengen wat dat betreft. Met de 'tailor-made upscaling' en 1080p is voor 90% van de klanten zat.
Op de tv bij mijn ouders van 48" (LG c2) kon ik tegen het scherm aanhangen om het verschil te zien tussen 1440p en 2160p, en dan nog was het verschil niets zeggend.
Bij 1080p kon je voornamelijk aan de tekst zien dat de resolutie wat lager is, maar zelfs dan was het prima op normale kijk afstand.

Euh lang verhaal kort, tenzij je relatief dicht op een 65" of grotere scherm zit, gaat een beetje upscaling het al wel doen.
En dat voor een paar watt aan verbruik, meeste efficiente console ooit zo.

Voor de verwende lui, zou je eventueel een docking station met extra grafische power kunnen uitbrengen. Iets wat Sony echt had moeten overwegen aangezien ze dezelfde processor gebruiken.

Enfin: ik voorspel een groot succes, veel nieuwe klanten.
Op steam hardware survey kun je zien dat de helft van de gebruikers op ''intergrated graphics' speelt, om een voorbeeld van nieuwe klandizie te benoemen.
Robbaman @Cheefgreenleaf14 januari 2025 10:09
Ik heb werkelijk geen idee wat je nou probeert te zeggen... Waar gaat nooit meer een upgrade van komen? Wat voor eindstation heb je het over?

Het feit dat de graphics acceptabel zijn (overigens jouw mening, maar laten we het even als waarheid aannemen), maakt toch niet dat er geen verdere ontwikkeling gebruikt kan worden. Zelfs bij eenzelfde kwaliteit graphics kun je immers altijd nog een betere framerate gebruiken, of gewoon meer assets.

Vooral dat laatste kan echt een enorm verschil maken. Als je voor de grap eens gaat kijken naar Super Mario 64, dan valt direct op hoe leeg de wereld is. Gras is een groen vlak, weg is een grijs vlak, etc.
Cheefgreenleaf @Robbaman14 januari 2025 12:15
Ik heb werkelijk geen idee wat je nou probeert te zeggen...
Robbaman @Cheefgreenleaf14 januari 2025 13:02
Ah, mooi, dan is de oorzaak in ieder geval duidelijk.
Cheefgreenleaf @Robbaman14 januari 2025 13:15
Zoals ik ietwat chaotisch aangaf in het berichtje waar je op reageerde, de plafonds zijn zo goed als bereikt, de rek is er uit.

Met de machine learning / a.i truukjes weten ze vooral bij mobiele toepassingen nog wat extra performance eruit te halen.
Maar verder draait het nu allemaal om upscaling verbeteren en 'frame interpolation'.

Omdat de Switch 2 waarschijnlijk een stabiele 60 beeldjes per seconde aanhoud op full hd (of nog hogere resolutie met upscaling) en het voor de rest software matige ontwikkeling is, gaat de switch 2 een héle lange tijd mee.
Wat het apparaatje nog aantrekkelijker maakt.

Alles wat hierna uitkomt van Nintendo, zal qua kracht de switch 2 niet meer overtreffen.
Of er moet een heuze TV console komen maar dan is het geen mobiel apparaatje meer, ik zou eerder denken aan een laadstation met extra videokaart erin.

Een erg veilige aankoop voor alle Nintendo exclusives, indies en grote titels in de toekomst. Voor een relatief zacht prijsje.
Robbaman @Cheefgreenleaf14 januari 2025 13:46
Alles wat hierna uitkomt van Nintendo, zal qua kracht de switch 2 niet meer overtreffen.
Of er moet een heuze TV console komen maar dan is het geen mobiel apparaatje meer, ik zou eerder denken aan een laadstation met extra videokaart erin.
Ik had al het idee dat je dit bedoelde, maar ik snap de redenatie niet zo heel goed.

Zoals meerdere mensen al gesteld hebben is de chip die in de Switch2 gaat eigenlijk nu al aardig verouderd. Het is daarom vandaag de dag al mogelijk om een snellere chip te maken met hetzelfde stroomverbruik. Nintendo kiest hier niet voor, vermoedelijk omdat die dingen te duur zijn. Over nog een keer 7 jaar zal dit echter niet meer het geval zijn.

Daarnaast is er ook nog de accu-ontwikkeling die helemaal hard gaat. Als een potentiële Switch 3 een 5x zo grote batterij zou hebben, dan kunnen ze best een chip erin zetten die wat meer gebruikt als dit tot meer mogelijkheden zou leiden.

Ik zie dan ook niet zo goed waarom Nintendo over 7 jaar niet met een Switch 3 zou kunnen komen waar games meer mee kunnen. Al met al is stellen dat "de rek eruit is", denk ik op computergebied altijd erg lastig.
Menesis @Cheefgreenleaf14 januari 2025 12:48
Het is wel grappig want ik speelde laatst SSX3 op m'n Playstation2 op een 60" TV. De graphics wennen vrij snel (en valt eigenlijk heel erg mee met de juiste HDMI converter), maar het is de framerate die het maakt of kraakt.
Cheefgreenleaf @Menesis14 januari 2025 13:20
Samen met de Burnout series mijn favorieten uit de PS2 tijd, hopelijk ook beschikbaar straks op de Switch 2.
Op een klein schermpje ziet het er nog strakker uit.

Viel me wel enorm tegen dat mijn SSX tricky skills helemaal niks meer waard is.
Dacht dat het net als fietsen was :|
Menesis @Cheefgreenleaf15 januari 2025 10:07
hehehe, SSX tricky heb ik nooit gespeeld. Wel SSX On Tour wat erna kwam, maar dat sloeg op eenofandere de plank een beetje mis.
Ik liet met kerst beide SSX games door m'n neefjes en nichtjes spelen (tussen de 6 en 13 jaar) en die gingen ook voor SSX3 haha.

Wel tof om te zien dat de PS2 eigenlijk nog zoveel entertainment brengt als de games maar goed zijn :)
MGS2 ben ik nu ook aan het spelen. Enfin, off topic.

On topic: Ik heb nooit Nintendo gehad en ga geen switch2 kopen.
Vinnie.1234 @Donstil13 januari 2025 23:12
Ik ga inderdaad mijne pas vernieuwen als er een nieuwe Animal Crossing komt. Heel misschien komt die er ook als er een nieuwe Mario komt. Ik heb mijn huidige Switch al ruim 2 jaar niet aangeraakt dus heb ook weinig urgentie.
Robin4 @Donstil14 januari 2025 02:14
Ik kijk er ook wel naar uit.
Ben eerder benieuwd wat de prijs gaat worden.
Mits 500 euro dan is dat best wel slikken.

Ik heb hier nog het oude model waarvan de accu niet zo lange levensduur heeft.
Het niet hebben van een ethernet poort op het dock is ook wel een gemis.
Al zou ik daar geen OLED versie voor kopen.
Hoop dat dit bij de switch 2 nou standaard is.
MPIU8686 @Donstil14 januari 2025 06:16
Hier komt er een op dag-1, je merkt aan alles dat de Switch op zijn laatste benen loopt, huidige games lopen niet lekker meer, etc.
Best logisch ook. Is een handheld met een CPU/GPU uit 2017.

Velen mensen zitten nu al op de Switch 2 te wachten.
Seal64 @Donstil14 januari 2025 08:23
Evenaren misschien niet - dat is nog nooit gebeurd. Elke opvolger van een enorm succes bij Nintendo heeft het minder gedaan dan de voorganger, en dat kan ook bijna niet anders, maar ik wens ze alle succes.

Wat mij betreft, misschien een day-1 aankoop, maar misschien ook niet. Het zal er een beetje van af hangen wanneer de release is, of er op dat moment op de Switch nog iets te spelen is (Xenoblade, Metroid en Pokémon Legends zitten nog in de pijplijn en ik weet niet of en zo ja hoe ze dat crossplatform gaan aanpakken) en welke games er eventueel exclusief voor de S2 zijn.

Maar dat hij er gaat komen staat wel redelijk vast ja, het is eigenlijk het enige platform dat hier in het huishouden past - juist omdat je de Switch zo makkelijk meeneemt en handheld kunt doorspelen als de wederhelft TV wil kijken.
OttoRocketman 13 januari 2025 19:01
Hopelijk is de bouwkwaliteit stukken beter t.o.v. de vorige. Bij mijn Switch uit 2017 wiebelen de Joy-Cons, had ik last van drifting en is die kickstand nogal zwak. Het lijkt er iedergeval wel op dat de nieuwe solider wordt.
HugoStiglitz @OttoRocketman13 januari 2025 19:55
Je kan de controllers opsturen naar Nintendo. Ook na de garantieperiode maken ze deze voor je als ze stick drift hebben. Laatst nog gedaan met een setje uit 2019.
Garantie is wel top!
Benjamin- @HugoStiglitz13 januari 2025 20:53
Garantie is bagger wanneer je beseft dat ze dezelfde zooi er terug in zetten, en je dus iedere keer door dit proces kan gaan. Ken iemand die al 3-4x de boel heeft opgestuurd, dat is gewoon zwaar irritant.

Zelf heb ik hall effects er in gedaan, belachelijk dat het moet, maar gezien Nintendo zulke zooi blijft leveren, dan heb ik geen zin in dat gezeur.
Kizanko @Benjamin-13 januari 2025 22:57
Gewoon Mobapad 6HD kopen, die hebben ook HD rumble en hal effect sticks en voelen duizend keer beter aan dan de normale joycons.
XC9 @Kizanko13 januari 2025 23:27
"Gewoon" voor 100 euro third party controllers kopen omdat de officiele controllers crap zijn.
Kizanko @XC913 januari 2025 23:44
Ze kosten 60 euro en worden beschouwd als de beste joycons, ook krijg je er geen stick drift mee. En ik heb ze al een half jaar en kan garanderen dat ze veel beter werken dan gewone joycons. Als jij uit principe bij de joycons wilt blijven dan houdt niemand je tegen?
Stronk @Kizanko14 januari 2025 01:59
60 euro third party controllers kopen omdat de officiele controllers crap zijn.
watabstract @Stronk14 januari 2025 05:13
Als je daar vervolgens jaren spelplezier uit haalt dan is dat praktisch voor niks. Niet iedereen hoeft de eindjes aan elkaar te knopen. Die mensen kopen sowieso nog lang geen Switch 2.
Lamith @watabstract14 januari 2025 08:40
Gaat toch volledig voorbij aan het punt wat gemaakt wordt in de originele reactie. Dit is als zeggen dat je ook een Volkswagen motor kunt kopen wanneer je pas gekochte Renault een waardeloze meekrijgt vanuit de fabriek.
Stronk @Lamith14 januari 2025 15:46
Originele reactie beweert dat je "gewoon" extra moet uitgeven aan third party controllers, omdat de meegeleverde controlers snel defect raken.

Dit is als zeggen dat je "gewoon" een duurdere motor in je auto moet laten bouwen omdat de meegeleverde motor binnen een jaar kapot gaat. Dit is krom, want je verwacht gewoon een product dat blijft functioneren binnen redelijke termijn, zonder hier meer voor uit te hoeven geven.

[Reactie gewijzigd door Stronk op 14 januari 2025 15:47]

Benjamin- @Stronk14 januari 2025 10:50
Ik denk dat we allemaal er over eens zijn dat de originele joy-cons belachelijk slecht zijn. Een product zo duur, mag nooit zo snel al niet meer fatsoenlijk functioneren.

Echter is dat wel de realiteit, dus dan is de vraag wat je dan doet. Kizanko koos voor nieuwe controllers, ik voor nieuwe hall effect sticks. Beide kosten extra geld, in mijn geval ook extra werk. Als Kizanko die nieuwe fijner vindt, dan lijkt me dat een prima keuze.
Benjamin- @Kizanko14 januari 2025 10:55
Zien er goed uit, bestonden nog niet toen ik die van mij deed. Zou ik nu een Switch kopen, dan zou ik deze denk ik zeker kopen en primair gebruiken, en wanneer ik problemen met de joy-cons zou krijgen, die dan nog vervangen met hall effects.

Ik had al 4 joy-cons en tevens ook een case voor mijn switch waardoor die een stuk fijner vasthoudt, dus zelfs al was die toen al uit, had ik deze niet meer gekocht.
Dus denk dat het er erg aan ligt waar je vandaan komt, wat je al hebt, want die mobapads zullen in veel carry cases ook niet passen, en uiteraard of je het ziet zitten om hall effects in te bouwen. Het is niet super complex, maar wel gepriegel, en zelf heb ik ook een ribbon gebroken, die ik gelukkig wel voor weinig van AliExpress kon kopen.
410Gone @Benjamin-13 januari 2025 21:00
Had precies hetzelfde.
vrow @Benjamin-14 januari 2025 01:16
Ik heb deze, maar dan met Pac-Man motief.
Ze zijn wel alleen aangesloten te gebruiken, maar voor bij de tv heb ik toch een Pro pad.

Als je deze Hori niet hebt; direct kopen! De Switch werrkt zó veel fijner ermee!
Hij is eindelijk lekker vast te houden en besturen zonder kramp na 10 minuten!
https://stores.horiusa.co...lack-for-nintendo-switch/
TWeaKLeGeND @HugoStiglitz13 januari 2025 21:09
Slechte ervaringen mee, tot 3 maal toe. Dynafix is een boeventoko.
HugoStiglitz @TWeaKLeGeND13 januari 2025 21:33
Dynafix? Gewoon naar Nintendo NL heb ik ze moeten opsturen.
TWeaKLeGeND @HugoStiglitz14 januari 2025 04:52
Ja naar dynafix dus
SterkeYerke @OttoRocketman13 januari 2025 19:28
Die kickstand hebben ze bij het oled-model al aangepakt toch?
Wesley-groet @SterkeYerke13 januari 2025 19:38
Klopt, die is over de gehele breedte en niet 1cm breed
Luchtbakker 13 januari 2025 18:55
Ben toch erg benieuwd naar de prestaties. De wii, wiiu, en de switch waren niet bepaald krachtige consoles.

Ik hoef echt geen ps5 kwaliteit, met games op 4k 120fps. Maar als je nu bijvoorbeeld Mariokart speelt met 4 personen, merk je aan alle kanten dat de switch het niet leuk vind.

Mooiere graphics zijn meer dan welkom.
Mayonaise @Luchtbakker13 januari 2025 19:00
Ik vind persoonlijk de lage resolutie en het ontbreken van anti-aliasing storend op mijn Switch.

Het zou wel leuk als Nintendo toch nog zo dichtbij mogelijk komt aan de PS5. Alhoewel Nintendo games fun zijn, vind ik het toch een groot gebrek dat er amper AAA-games zijn van andere ontwikkelaars. Wanneer ik een aantal Nintendo games heb gespeeld, staat de Switch alweer in een hoek stof te verzamelen bij mij.

[Reactie gewijzigd door Mayonaise op 13 januari 2025 19:00]

jumbos7 @Mayonaise13 januari 2025 19:12
Verwachten dat de Switch 2 dichtbij komt aan de PS5 prestaties lijkt mij onrealistisch. Dat de Switch 2 zich visueel kan meten met de PS4 Pro, en dan ook nog enkel met behulp van DLSS en andere "trucs", zou al mooi zijn. Maar we zullen als de aankondiging deze week is gauw genoeg meer kunnen weten.
Dyna20 @jumbos713 januari 2025 19:46
Je mag toch zeker wel verwachten dat het 4K gaat ondersteunen. PS5 is inmiddels ook alweer 4 jaar oud, dus een beetje in de richting lijkt me niet zo onrealistisch.
RoelRoel @Dyna2013 januari 2025 21:00
Heeft 4K nou echt zoveel meerwaarde bij bewegende beelden?
Ik heb liever dat de resolutie lager blijft en die kracht ingezet wordt voor mooiere graphics.

[Reactie gewijzigd door RoelRoel op 13 januari 2025 21:02]

jongetje @RoelRoel14 januari 2025 07:23
Helemaal mee eens, ik heb bij Disney, Netflix e.d. ook gewoon het HD abonnement omdat ik weinig verschil zie tussen de HD en 4k streams (maar ik heb dan ook een 52" TV en niet een enorm scherm).

Als ik Mario party met een groepje speel dan heb ik echt niet meer speelplezier als dit in 4K zou zijn of met 160 frames per seconde wordt weergegeven.

De mensen willen ook graag specs hebben heb ik weleens het idee. Lopen elk jaar met een nieuwe telefoon met een snelle processor om nog sneller berichtjes te kunnen sturen of door de tijdlijnen van de socialmedia te kunnen scrollen.
roelie101 @RoelRoel14 januari 2025 08:46
Ben het met je eens. Al moet ik wel zeggen dat de frames wel iets hoger mogen. Met bijvoorbeeld mario kart 4player splitscreen wordt het soms iets te veel voor de switch en merk je de haperingen. Een steady 60fps zou top zijn.
REDSD @Dyna2013 januari 2025 20:08
Nintendo geeft al decennia aan dat ze niet mee strijden in de race voor graphics.
Waarschijnlijk ook de belangrijkste reden waarom er zoveel goede games uitgebracht zijn. Het budget en ontwikkeltijd kunnen zo een stuk lager zijn.
Je ziet dat het voor game ontwikkelaars ook steeds moeilijker wordt om nog succes te hebben gezien de vele ontslagen en sluitingen.
NetAmp @REDSD15 januari 2025 10:13
Nintendo geeft al decennia aan dat ze niet mee strijden in de race voor graphics.
Toepasselijke woordkeuze, "race", tussen diverse reacties die Mario Kart noemen. ;)

Ik ben 't eens met @RoelRoel en @jongetje en @roelie101. Voor mij is 4K geen 'must'; heb liever een soepele game-ervaring (qua besturing en voldoende FPS, ook met meerdere spelers tegelijk). En goede beeldkwaliteit, relatief gezien... Het hoeft voor mij niet (bijna) fotorealistisch zoals PlayStation (wat ook niet zo gauw gaat gebeuren op een mobiele console).

Ik vind bijvoorbeeld de cartoon-achtige stijl, van de nieuwste Mario & Luigi Brothership juist heel leuk om te zien. En het Shallow focus / small depth of field (DoF) effect in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom i.c.m. een 'glossy' look geeft het geheel een soort speelgoed-wereld gevoel (nog eens aangevuld door de "Automaatjes", de vreemde apparaten die je kunt opwinden zoals de Mario-poppetjes met een sleutel in hun rug, uit de Mario vs. Donkey Kong games).

Gelukkig worden de mensen die wel heel graag "super specs" willen, bediend door andere gameconsole- of PC-fabrikanten. :) Zo valt er voor iedereen wat te kiezen.
Wolfos
@REDSD13 januari 2025 20:18
Waarschijnlijk ook de belangrijkste reden waarom er zoveel goede games uitgebracht zijn.
Nintendo heeft in-house ontwikkelteams die niet voor andere platforms mogen ontwikkelen. Van andere ontwikkelaars is er al 30 jaar weinig bijzonders uitgekomen op Nintendo platforms. Games kwamen zelden goed tot hun recht op een Nintendo console. Juist omdat ze zo ver achter liepen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 13 januari 2025 20:44]

RayNbow
@Wolfos13 januari 2025 20:38
Daarnaast is er al 30 jaar weinig bijzonders uitgekomen op Nintendo platforms.
Best knap dat een bedrijf met 30 jaar weinig bijzonders uitbrengen nog steeds overeind staat.
Morress @RayNbow13 januari 2025 20:40
En goede cijfers draait!
Wolfos
@RayNbow13 januari 2025 20:58
Ze staan nog, maar Nintendo heeft vier thuisconsoles uitgebracht sinds Playstation bestaat. Drie daarvan waren flops en hadden nauwelijks ondersteuning van andere ontwikkelaars. Het enige succes was de Wii, en dat kwam toch echt door de unieke hardware.

Laten we dus niet doen alsof het gameaanbod altijd zo goed is geweest vergeleken met andere consoles. In de meeste generaties concurreerde Nintendo in z'n eentje tegen de rest van de industrie. Terwijl Xbox en Playstation door samenwerkingen populaire games als GTA kregen.
Daarnaast
Naast first-party bedoelde ik. Aangepast.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 13 januari 2025 21:00]

Borgia @Wolfos13 januari 2025 21:22
Rabbits en Epic Mickey hebben het oa heel goed gedaan op de Wii, en zo zullen er wel meer zijn, dus 30 jaar is wel heel overdreven, zeg je dat om je punt kracht bij te zetten? Als je punt is dat er weinig third party knallers op Nintendo consoles zijn, ben ik het er mee eens.
DeltaJuliett @Borgia13 januari 2025 23:07
Splatoon3, Pokemon, Disney Dreamlight Valley, Hades, etc.

Er zijn er veel.
Timmmeeehhh @Wolfos13 januari 2025 21:06
Je noemt de Switch een flop?…
De Switch is na ps2 de meest verkochte console ooit…
kftnl @Wolfos13 januari 2025 21:31
> Laten we dus niet doen alsof het gameaanbod altijd zo goed is geweest vergeleken met andere consoles.

Nou, in het bijzonder voor op-de-bank familiespellen is de lineup van de Switch echt heel erg goed. Als je kijkt naar familie couch coop games al helemaal.

Je trekt het nu naar 'thuisconsoles', maar de Switch is natuurlijk gewoon een mobiele console die je ook aan je TV kunt hangen. Nintendo heeft al 13 jaar geen echte 'thuisconsole' uitgebracht. Als je kijkt naar de resultaten werkt dat prima voor ze, en Nintendo is erg populair, dus schijnbaar werkt dat.
jabwd @Wolfos14 januari 2025 03:27
Ze hadden juist de betere hardware voor 2 console generaties (n64, gamecube), hebben devs niks mee gedaan, en ze hebben hun les snel geleert. Ik heb pas in 2019 een switch gehaald, en genoten van de games. Niks anders is echt boeiend eerlijk gezegd.
Ruw ER @Dyna2013 januari 2025 20:02
Ja en nee. Het is een handheld die je ook op de tv kan spelen, plus het ding is goedkoper dan een console van sony of microsoft. En je krijgt daadwerkelijk games ipv remakes en matige zooi! Dat is mij meer waard dan 4k.
vrow @Ruw ER14 januari 2025 01:21
Hola, Mario Kart 8, Donkey Kong (een aantal), New Super Mario Bros.
En kijk hier:
https://nintendo.fandom.c...he_Nintendo_Switch_system
En hier:
https://nintendo.fandom.c...he_Nintendo_Switch_system

Wil je misschien een herkansing voor ‚geen remakes‘? :-)
Ruw ER @vrow14 januari 2025 06:50
Oude games beschikbaar maken voor een nieuwe console is wat anders dan games opgepoetst opnieuw uitbrengen, vaak met wat aanpassingen zodat we allemaal extra inclusief kunnen zijn. Dit is gewoon zoals vroeger op de Wii of DS al kon, oude n64 en gameboy games downloaden uit de store. Totaal iets anders als voor de 3e keer the last of us remastered etc etc verkopen.
vrow @Ruw ER14 januari 2025 17:24
NIET over jouw reactie/persoon, maar de fanboys zijn weer aan het modereren hier, zie ik :-)

Maar wat je zegt, ben ik niet met je eens. En al helemaal niet uit de context zoals jij 'm gaf en waar ik op reageerde.
Je gaf aan dat je op de (huidige) Switch tenminste games kreeg ipv remakes en matige zooi, zoals bij Sony en Microsoft. Of een spel dan een remake of een remaster is technisch gezien, dat maakt natuurlijk niet uit. Het gaat erom dat het spel als zijnde nieuw spel, in een doosje, in de winkel, voor een normale prijs van 50/60 euro wordt uitgebracht.
En dat heeft Nintendo gedaan met best veel spellen.

Ik had ook gewoon een Wii U en had daar bijv. Mario Kart op, Donkey Kong Tropical Freeze en nog veel meer. Later de Switch. Dan komt de aankondiging: nieuwe DK-game voor de Switch. Leuk! Ja, blijkt het Tropical Freeze te zijn. Die had ik al :-)

Dus dan is dat toch ook gewoon geen nieuwe game....?
ThanosReXXX @vrow14 januari 2025 11:08
Technisch gezien zijn het geen remakes maar remasters, niet te vergelijken met echte remakes zoals die uitkwamen en nog steeds uitkomen op de consoles van Microsoft en Sony (en PC).

En belangrijker nog: ook de achterliggende reden is totaal anders. Waar het bij de andere twee consoles gewoon een leuke extra is voor fans van de games of voor mensen die bepaalde oudere games uit een serie nog niet kennen en nu de kans krijgen om ze in een opgepoetste versie te spelen, was het bij Nintendo eerder barre noodzaak om nagenoeg al die Wii U games ook op de Switch uit te brengen:

Gezien de enorme ramp die de Wii U was Nintendo bakken met geld heeft gekost, en nagenoeg iedere game die erop uit kwam verlies heeft gedraaid, kon Nintendo ook bijna niet anders dan ze nogmaals uitbrengen op een console die wèl succesvol is. En denk daarbij ook aan het algemene publiek:

Vaak zijn we natuurlijk geneigd om in eerste plaats aan onszelf te denken, dus in dit geval wordt dat dan iets in de zin van: wat moet ik met al die Wii U games op de Switch? Maar door de extreem slechte verkopen van die console kennen de meeste mensen die nu wel weer de Switch hebben gekocht die games die Nintendo eerst op de Wii U had uitgebracht helemaal niet eens, dus even los van de zeg maar hardcore of die-hard Nintendo fans, is het overgrote deel van die Wii U remasters voor het grootste gedeelte van Switch bezitters gewoon nieuwe software die ze nog niet kenden.

Nu weet ik niet precies wat het percentage aan hardcore Nintendo fans is, maar de rekensom is niet heel moeilijk als je de lifetime sales van de Wii U met die van de Switch gaat vergelijken, want dan hebben we het over ruim 13,5 miljoen consoles en ruim 103 miljoen games ten opzichte van ruim 146 miljoen consoles en ruim 1300 miljoen games. (bron: https://www.nintendo.co.j...ance/hard_soft/index.html), en je mag er dus wel vanuit gaan dat de meeste van die ruim 146 miljoen Switch bezitters niet tot de die-hard Nintendo fans behoren, en dus eerder ook geen Wii U in huis hadden.

Dus, kort gezegd: waar het over het algemeen ongeacht platform vaak een vrij gemakkelijke manier is om (extra) geld te verdienen door een oudere game op te poetsen en opnieuw uit te geven, was het in dit specifieke geval voor Nintendo pure noodzaak, om de eerder gemaakte investeringen qua ontwikkeling van de Wii U versies van al die games terug te kunnen verdienen, want al die cijfers stonden voor hen ten tijde van de Wii U in het rood, en niet zo'n beetje ook.

Mario Kart 8 was bijvoorbeeld in zijn eentje verantwoordelijk voor 82% van de Wii U console verkopen, maar met een totaalcijfer dat niet hoger kwam dan 13,5 miljoen is dat alleen relatief gezien een positief cijfer, terwijl de teller van de Switch versie in november al op 64.27 miljoen verkopen stond, waarmee Mario Kart 8 door de totale verkopen van de twee consoles letterlijk één van de best verkopende games aller tijden is geworden.
vrow @ThanosReXXX14 januari 2025 17:29
Wat je zegt is wel heel uitgebreid zeg :-)
Ik reageerde op de stelling van Ruw ER, die zei dat je op de Switch wel echte games kreeg en geen remakes en matige zooi, zoals op de Xbox en PlayStation.
(Ik heb alle consoles, ter info)
Maar dan geef ik dus aan, dat ook Nintendo best veel games opnieuw heeft uitgebracht en of dat een remake, een remaster of iets anders is, dat maakt dan niet uit. Ook de reden waarom (omdat de Wii U geflopt is), maakt dan niks uit. Het is een oud spel wat als een nieuw spel (hoge prijs, doosje, in de winkel) voor een nieuwe console wordt gepresenteerd.

Dus, ook Nintendo doet dat net zo goed als Sony en Microsoft (en de 3rd parties natuurlijk ook).
Dat bedoel ik te zeggen.
Dus niet dat ik het slecht vind van de een of goed vind van de ander, maar puur dat ze alle drie precies hetzelfde doen :-)

[Reactie gewijzigd door vrow op 15 januari 2025 16:29]

ThanosReXXX @vrow15 januari 2025 10:08
Als je er in eerste instantie naar kijkt, kan je inderdaad zeggen dat dit zo is, alleen waar het bij de andere twee voor relatief weinig moeite/investering een mooie extra verdienste is, ligt het bij Nintendo toch ècht anders, en dat was nu juist mijn punt.

Ik zie met betrekking tot remakes/remasters regelmatig op tal van sites termen voorbij komen als "lazy cash grab", wat overigens veel vaker wordt gezegd over Nintendo dan over de andere twee, en vandaar dus even mijn, inderdaad uitgebreide, nuance. Ik dacht bij mezelf: laat ik het even heel concreet uiteenzetten, dan kunnen er geen misverstanden over bestaan.

Alhoewel, je weet maar nooit hoe je eigen teksten door iemand anders geïnterpreteerd worden, maar dat terzijde... ;)

In ieder geval doet het er in deze specifieke vergelijking dus wel degelijk toe wat de achterliggende reden en situatie is, want het bepaalt de motivatie van een bedrijf om iets te doen. Normaal gesproken zijn remakes/remasters tegenwoordig vaak een middel om gaten tussen nieuwe releases te vullen, om de inkomstenstroom tussentijds niet te ver op te laten drogen, en in het geval van Nintendo was het dus voornamelijk om de gapende wond die de Wii U in hun budget had achtergelaten, te herstellen.

Los daarvan, waren veel van die Wii U spellen voor zeg maar 90% of meer van Switch bezitters gewoon nieuwe games, omdat ze nooit een Wii U hebben gehad, vandaar ook de opmerking over hoe dit alleen een ding was als je wèl een Wii U bezit en je die games waarschijnlijk ook al had.

Dus ja, ze brengen allemaal opnieuw oude games uit, en overigens vind ik dat persoonlijk helemaal niet slecht (ik zit zelf in sales & marketing, dus ik kijk er ook als zodanig naar), alleen bij de één is het pure noodzaak om een negatieve situatie te herstellen, bij de andere twee (of drie, als je PC mee rekent), is het simpelweg een manier om vanuit een positief perspectief nog wat extra geld te verdienen.


P.S.

Sorry, weer een lap tekst. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 15 januari 2025 10:12]

vrow @ThanosReXXX15 januari 2025 16:36
Tja, als je nu 'Nintendo' zou vervangen door 'de groenteboer op de hoek', dan klopt alles en was ik het er 100% mee eens.
Maar met het succes van de Wii, denk ik niet dat we heel veel medelijden met Nintendo hoefden te hebben toen de Wii U flopte. Wat ik nog steeds niet begrijp trouwens, want ik vind het eigenlijk de beste Nintendo console.

Je hebt de motion controls van de Wii, maar ook een GamePad met hele leuke 2nd screen opties, leuke spellen die daar heel erg goed gebruik van maakten en de resolutie was gewoon 1080p ipv 480p van de Wii. En zelfs kon je de spellen al hand-held spelen op de GamePad a la PlayStation Portal.
In dat opzicht vond ik de Switch eigenlijk helemaal niet zo speciaal.
Een tablet die je ook een tv kunt aansluiten was ook in 2017 niet echt heel erg superspeciaal.

Neemt niet weg dat ik met de Switch natuurlijk ook heel veel plezier heb en het een fijn apparaat is hoor, dus geen klacht daarover hoor.
Maar ik vond zelf dus wel jammer dat de spellen die ik op de Wii U al had, "allemaal" op de Switch nog een keer voorbij kwamen. Enige die ik dubbel gekocht heb was Mario Kart 8. Voor 60 euro. En toen voelde ik me ook wel een klein beetje genaaid eigenlijk. Maar goed :-)
ThanosReXXX @vrow15 januari 2025 17:06
Oh, ik heb ook geen medelijden met ze, hoor. En overigens ben ik ook een multi-platform bezitter en PC gamer, dus ik ben niet exclusief fan van de ene of de andere.

En ja, ik heb ook de Wii U en de Switch, maar ik heb het me nooit zo aangetrokken, omdat ik de reden wel snapte, en je kan er wel over mopperen, maar gelukkig kwamen er op de Switch ook meer dan genoeg andere games uit, en niemand verplicht ons ook om die games die we al op de Wii U hadden nogmaals te kopen, hè? ;)

Al heb ik dat overigens zelf ook wel een paar keer gedaan: Breath of the Wild, Mario Kart 8 en nog eentje die ik even kwijt ben. Eigenlijk allemaal voor de extra's en/of het feit dat ze op de Switch beter draaien.

Ik mis ook het tweede scherm, maar volgens de geruchten krijgen we die bij de nieuwe Switch weer terug, omdat die extra 'C' knop voor casten naar de TV zou kunnen dienen, en als de laatste geruchten kloppen, dan wordt de console morgen officieel onthuld, dus we zullen zien.
vrow @ThanosReXXX15 januari 2025 17:19
Ik vond de 2e scherm optie echt heel leuk.
De Wii U staat nog steeds aangesloten in de woonkamer, met 4 Wii Motes en 1 GamePad en dan spelen we nog steeds Nintendo Land met dus Mario Verstoppertje, het Spookhuis en Animal Crossing (ja, ik weet dat de games niet zo heten, maar je weet vast welke ik bedoel :-))

Ja, ze zeggen het, dat morgen de aankondiging komt, maar ik denk het niet. Dan was vandaag toch wel de aankondiging van de aankondiging geweest, lijkt me.
Nee hoor, gewoon geduld tot maart, ben ik bang :-)
We gaan het zien!
ThanosReXXX @vrow17 januari 2025 11:08
Nou, stiekem toch de aankondiging, en letterlijk bijna alle leaks 1 op 1 bevestigd.

Vind het wel altijd jammer dat tegenwoordig zoveel mensen altijd al tijden van tevoren bezig zijn om dit soort dingen te verpesten door alles al te lekken. Nu kan je zeggen dat je er ook niet naar kan kijken, maar je kan er bijna niet omheen, want het staat op nagenoeg iedere nieuws- of tech site.

Wel een nieuwe Mario Kart, waarvan in de video de eerste beelden waren te zien. Maar dat was ook wel te verwachten, natuurlijk. ;)

En nu op naar de uitgebreide Switch 2 Direct in april...
vrow @ThanosReXXX17 januari 2025 15:24
Ja, ik had op iets meer gehoopt, want ook zonder de leaks hadden we kunnen bedenken dat hij ietsje groter zou zijn.
Ik heb het OLED-model die is al bijna even groot ook.
Eerst wel de og gehad op launch, maar de OLED is toch een heel stuk fijner!

Nouja, op naar 2 april dan maar!
ThanosReXXX @vrow20 januari 2025 09:25
Nou, bijna even groot; ik vind het toch best een verschil, hoor. En hij is niet zo plat meer, dus niet alleen grotere controllers, het zal ook beter in de hand liggen, denk ik.

Ik zit nog steeds met het origineel, ik vond de upgrade naar OLED de moeite niet waard, want ik speel toch het meeste gewoon thuis op de TV. ;)
vrow @ThanosReXXX20 januari 2025 11:27
Ik bedoel het verschil tussen de OLED van 8 inch en de Switch2 van 8,4 inch. Dat scheelt maar 0,4 inch dus daar word ik niet heel erg warm van.
En voor de vasthoudbaarheid, ik heb al sinds dag 2 deze: https://www.bol.com/nl/nl...t-black/9300000009216327/

Dan die met het Pac Man motief. Maar hiermee wordt de Switch perfect vasthoudbaar. Met de originele Joycons had ik altijd zere handen na een halfuurtje handheld gamen.

Dus qua uiterlijk en joycons is het niet zo'n verschil met wat ik heb.
Ik hoop toch op nog op iets unieks / bijzonders. We gaan het horen.
Jaja, en ik ga 'm toch wel kopen, al is het alleen maar omdat de nieuwe games daar straks alleen nog maar op uitkomen :-)
ThanosReXXX @vrow20 januari 2025 12:05
Tja, het is maar net wat je "maar" noemt. Als je hier kijkt naar een direct vergelijk, dan is het toch echt wel een flink stuk groter:
https://pbs.twimg.com/med...ZmZ?format=jpg&name=small
En dat zie je toch ook wel heel duidelijk terug in de flink grotere JoyCons:
https://www.reddit.com/me...a02183aefc866fb90c3b1de75

Ik denk overigens ook dat het in zijn geheel niet veel groter had moeten worden, want het moet natuurlijk nog wel portable zijn, en niet een klein TV scherm met controllers eraan geplakt... ;)

Wat het unieke/bijzondere betreft zitten we natuurlijk nog te wachten op een aantal dingen: hoe worden die infrarood sensors in de beide controllers gebruikt? Is het echt bedoeld als alternatief voor een computer muis of kan je er meer mee? En dan is er ook nog steeds het mysterie rondom de extra C knop op de rechter controller. Al die geruchten daarover klinken interessant, maar of ze ook kloppen moeten we nog maar zien. En dat horen we allemaal pas in die Nintendo Direct in april, dus we moeten nog even geduld hebben. :)
LongTimeAgo @Dyna2013 januari 2025 20:46
In het dock van de Switch OLED zitten al 4K chips, wat dus weer het gerucht enigszins kracht toe speelt dat OLED al eerder 4K zou ondersteunen via een extra Nvidia chiplet dat puur voor DLSS zou gebruiken en door de chiptekorten destijds niet door is gegaan.

Ik gok dat dit zeker wel, al dan niet met DLSS en/of Nvidia AI upscaling 4K zal zijn.
Smuey @Dyna2014 januari 2025 00:02
En hoeveel PS5 games draaien daadwerkelijk op 4K, zonder upscaling? Dat wél verwachten van een draagbaar apparaat dat, als de prijsstelling gelijk ligt met de originele Switch, net aan de helft van een PS5 bij launch kostte (en nu nóg ruim daar boven ligt) is gewoonweg niet realistisch. Daarbij doet Nintendo al een flink aantal jaar niet mee met het wedstrijdje verplassen als het aankomt op specs. Heeft ze nog steeds niet tegen gehouden om een aantal bijzonder succesvolle consoles op de markt te zetten.
protoss warrior @Dyna2014 januari 2025 09:31
Wel als je er rekening mee houd dat het niet te duur mag worden, portable moet zijn en een bepaalde tijd vol moet houden op de accu. PS5 niveaus aan kracht zou ik niet verwachten want je gaat teleurgesteld worden.

Ik ben allang blij als we naar 1080 gaan op de tablet zelf met upscaled 4k op de tv buiten dat om totaal geen verwachtingen maar ik had dan ook nog steeds geen enkel probleem met de huidige switch en totaal geen problemen ondervonden bij het spelen van bijvoorbeeld Zelda TOTK en EOW, sterker de enige game die ik gespeeld heb waar ik ook maar iets aan problemen heb gezien die mogelijk gerelateerd zijn aan de kracht van de console is bij Pokemon Scarlet/Violet.
Xfade @Dyna2013 januari 2025 20:32
Als de Rog Ally, MSI claw en andere handhelds gaming machines al geen 4k hebben, gaat een switch dat ook niet doen.
Cid Highwind @Xfade13 januari 2025 22:18
4K kan je niet “hebben”.

Verder lijkt het me stug. De Steam Deck ondersteunt ook gewoon 2160p als resolutie. Waarschijnlijk nog hoger ook als je de refresh rate tot 30Hz begrenst.

Ik denk dat de Switch 2 van hetzelfde laken een pak gaat zijn. Wel ondersteuning bieden voor dergelijke output resoluties, maar intern hooguit renderen op 1080p.
oef! @Cid Highwind14 januari 2025 00:08
Ik denk dat je aardig in de goede richting zit maar niet gehinderd door enige kennis van zaken zou het me niet verbazen als games intern op 540p/720p gerendered worden en dan worden geupscaled naar 1080p voor draagbaar gebruik en 1440p op 4K tv's. Intern renderen op 1080p en dan upscalen naar 4K is mooi maar waarschijnlijk een beetje too much.
Cid Highwind @oef!14 januari 2025 09:17
Dat eerste: De vraag is of upscaling in handheld modus de moeite waard is. Het komt niet voor niks, die chips kosten ook stroom. Verwaarloosbaar op een desktop GPU, maar mogelijk niet de moeite waard op een handheld console, waar 5W al een signficante invloed heeft. Dan kan je ook overwegen de inherente resolutie op te schroeven.

Dat tweede: Iets zal de pixels naar 2160p moeten mappen. Of dat via een upscaling algoritme gaat, of dat je het aan de TV overlaat, daar vraag ik me af wat de betere oplossing is?
Ik speel zelf overigens wel vaak PC games gewoon op 1440p op m'n TV en vind het resultaat gewoon goed, dus kan me best voorstellen dat het inderdaad een optie is. Liever een iets softere look, dan bijvoorbeeld upscale artifacts. DLSS is mooi, maar wel op quality. In performance modus vind ik het niet om aan te gluren.
jumbos7 @Dyna2013 januari 2025 20:12
De 4-jarige PS5 kost nog steeds 550 euro. Aangezien de verwachting is dat Nintendo daar ruim onder gaat zitten maar dan met een scherm, de accu lang genoeg mee moet gaan en Nintendo historisch gezien bij aanvang al wil verdienen op de console zelf lijkt mij PS5-performance net iets te hoog gegrepen.

Dat de Switch 2 4K gaat ondersteunen lijkt mij zeker maar dat betekent niet dat je native 4K games hoeft te verwachten op minstens 30 fps, daar heeft zelfs de PS5 Pro de nodige moeite mee bij grafisch intensieve games.

@Madshark Ik doel op de 4-jaar oude PS5, niet op de Slim versie zonder discdrive. Als Nintendo een Switch 2 zonder scherm zou uitbrengen zou het best wat sneller kunnen maar dan is het geen echte Switch meer.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 13 januari 2025 20:26]

Madshark @jumbos713 januari 2025 20:19
De 4-jarige PS5 kost nog steeds 550 euro.
€428
Bron: uitvoering: Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition Wit, Zwart

--edit--
Ik doel op de 4-jaar oude PS5, niet op de Slim versie zonder discdrive. Als Nintendo een Switch 2 zonder scherm zou uitbrengen zou het best wat sneller kunnen maar dan is het geen echte Switch meer.
Dus een PS5 zonder drive is geen PS5 ?
Krijgt of heeft een Switch(2) dan wel een optische drive ?
Ik vind de vergelijking eigenlijk best goed passen.

[Reactie gewijzigd door Madshark op 13 januari 2025 20:54]

vrow @Madshark14 januari 2025 01:25
In een Switch2 gaan wel gewoon kaartjes. Een kaartje is dus hetzelfde als een bluray in deze context.
Ik zou zelf nooit een digital-only variant van een console kopen.
Tweedehands games of spelletjes uitlenen aan vrienden komt net wat te vaak voor, hier,
kozue @Madshark14 januari 2025 07:49
Een PS5 zonder drive is voor mij geen PS5 nee. Je kunt er je games op disc niet in doen en geloof het of niet, niet iedereen is fan van alles maar in een online store kopen. Ik koop graag games tweedehands op disc en een PS5 zonder drive is voor mij dus niet meer dan een dure decoratie, want die speelt mijn games niet (inclusief mijn paar dozijn PS4 games op disc!).

En ja, de Switch 2 krijgt een fysieke drive want die moet de Switch games kunnen draaien, die ook al op fysieke media kwamen. Dat heeft Nintendo al bevestigd. Dat het geen blu-ray formfactor drive is, is daarbij irrelevant. Het gaat tenslotte om de games.
Krulsprietje @Mayonaise13 januari 2025 20:32
Alleen is toch juist de kracht van nintendo dat ze niet de beste en mooiste graphics achterna jagen maar de leukste gameplay en ervaringen. Anders was die console nooit zo goed verkocht. Bijkomend voordeel van de oude graphics is ook meteen dat de eerdere games niet zo sterk verouderen. :)
B_FORCE @Mayonaise13 januari 2025 19:41
En dan wordt Nintendo vervolgens boos dat mensen emulators gebruiken.......

Je kunt maar zoveel kwijt in zo'n klein formaat, dus ik zou die verwachtingen maar reserveren.
Sterker nog, ik heb een zeer sterk gevoel dat de gemiddelde moderne handheld het stukken beter zal doen.
Met dan het voordeel dat Steam games ook speelbaar zijn.
Jee-Bee @Mayonaise13 januari 2025 20:56
Eerder werd de Switch2 vergeleken met Playstation 4(nieuws: Activision noemt intern volgende generatie Nintendo Switch met 'PS4-p... Ik hoop dat je gelijk krijgt...
MPIU8686 @Mayonaise14 januari 2025 06:39
Ik vind persoonlijk de lage resolutie en het ontbreken van anti-aliasing storend op mijn Switch.

Het zou wel leuk als Nintendo toch nog zo dichtbij mogelijk komt aan de PS5.
Sorry, maar dat kun je niet verwachten van een Handheld .. al is ie deels console, dat is nog steeds het extraatje. Maar in zijn originaliteit is ie nog steeds een hoogtechnologische "zeer compacte" Handheld .. :)
renecl @Luchtbakker13 januari 2025 19:53
Nintendo staat bekend om het gebruiken van "last gen" hardware op handhelds. En dat is ze altijd prima gelukt en dan met een redelijk vriendelijke prijs.

Vraag me alleen af, stappen gebruikers niet af van de switch en gaan naar een Steamdeck?

Daar zijn dezelfde spellen geemuleerd speelbaar, en nog duizenden anderen.
De prijzen van de nintendo games blijven naar mijn idee nog steeds te hoog.
JBVisual @renecl13 januari 2025 20:21
Switch games spelen toch allemaal niet altijd even lekker op een emulator. Al helemaal niet op de beperkte hardware van de steam deck.
Begrijp me niet verkeerd, de deck is mijn favoriete handheld, maar echt de klacht op switch games te kunnen draaien is niet altijd aanwezig. (Emulatie kost meer kracht dan native tenslotte)

Maar ik denk ook niet dat deze games snel op andere plekken gespeeld zullen worden. Nintendo gamers zijn redelijk loyaal aan het ecosysteem en zullen de console en games toch wel weer kopen.

Multi-platform games zullen echter wel weer sneller gekocht worden op andere consoles.
Zelf speel ik bijvoorbeeld de Pokémon, zelda en Mario games op de switch. Gewoon omdat ik zorgeloos wil kunnen spelen en geen zin heb een een crash, mindere ervaring etc…
Maar ook omdat ik vind dat ik het kan betalen en een vervolg welkom zou zijn. (Als iedereen illegaal zou spelen, zouden de games niet meer gemaakt worden tenslotte)

Persoonlijke mening
Graag zou ik zien dat de switch2 idd met betere hardware zou worden uitgerust. 4 jaar oude hardware is eigenlijk bijna kwalijk te vinden.
Ook de 12GB ram had misschien beter direct 16GB kunnen zijn om lijn te zijn met andere handhelds van alweer 3 jaar oud…(lees steam deck)

Nvidia ziet misschien ook geen heil meer in arm CPU’s, waardoor ze misschien weinig keuze hadden. Maar dan hadden ze misschien beter kunnen kiezen de comparability vanaf de switch2 en later in te bouwen door over te stappen op een x86 ecosysteem zoals de andere 2 kampen nu ook al 2 generaties doen.
PdeBie @renecl13 januari 2025 20:21
Ik heb een switch, maar die staat vooral stof te happen. En steamdeck zou hier veel vaker gebruikt worden. Is ook qua prijs voor games een stuk interessanter.
vrow @PdeBie14 januari 2025 01:28
Als hij stof hapt, draaien de ventilatoren dus op volle toeren dus je speelt er veel mee :-)
Luchtbakker @renecl13 januari 2025 20:49
Zien 90% van de switch gebruikers nog steeds het bestaan van een steamdeck niet kennen, nog weten hoe emuleren werkt, zal Nintendo gewoon +100 miljoen van deze hokken verkopen.

Overigens zijn de prestaties toch best oké....

Switch 1: 2SMM Maxwell 307-768MHz -> 157-393 GFLOPs
Switch 2: 12SM Ampere 307-768MHz -> 943-2359 GFLOPs

Betekend ruw gezegd zo'n 6 voudige aan maximale rekenkracht.
roffeltjes @Luchtbakker14 januari 2025 00:28
Waarom heb je zoveel minachting voor Switch gebruikers? Emulatie is echt niet zo waanzinnig geweldig fabeltastisch als dat jij hier pretendeert... en sommige mensen piraten liever niet.

Ik koop ongetwijfeld wel weer een
Switch 2, al was het maar voor mijn oude library.
MPIU8686 @Luchtbakker14 januari 2025 06:43
.... zal Nintendo gewoon +100 miljoen van deze hokken verkopen.
Zeker en vast, mensen zitten er nu al jaren op te wachten. Kinderen zijn aan het zeuren, als deze dan ook nog eens tijdens de feestdagen wordt uitgebracht ga je de wachtrijen niet kunnen tellen.
Dekar @Luchtbakker13 januari 2025 19:00
Daarover gaan al geruchten dat je er niet al te veel van hoeft te verwachten.
SterkeYerke @Luchtbakker13 januari 2025 19:27
Nintendo heeft gekozen om gebruik te maken van een gpu-architectuur van ruim vier jaar geleden, dus verwacht er maar geen wonderen van. Zelfs Maxwell was een stuk moderner toen de eerste Switch uitkwam.
Benjamin- @SterkeYerke13 januari 2025 20:55
4 jaar geleden had je de 30 series GPU van Nvidia, de 50 is nog niet eens uit, dus 4 jaar klinkt veel, maar zonder te weten wat ze werkelijk doen, is dit allemaal niet zo relevant. Zeker niet gezien dit vaak toch redelijk custom chips zijn met nieuwe technieken.
SterkeYerke @Benjamin-13 januari 2025 21:28
Het is wel relevant, want als Nintendo de ambitie had gehad om een krachtige console te maken, hadden ze in een handheld minimaal de efficiëntie van Lovelace willen hebben. Dat ze Ampere gekozen hebben, toont wel aan dat Nintendo’s ambities op andere vlakken liggen.
JerX @SterkeYerke14 januari 2025 09:42
Nintendo heeft nooit de ambitie gehad om een sterke console uit te brengen. Nintendo focussed graag op de algemene familie ervaring en daar zijn graphics bij zaak.
Benjamin- @SterkeYerke14 januari 2025 11:00
Had jij andere ambities verwacht dan?

Ze zullen echt wel goed nagedacht hebben aan alle plus en minpunten, laten we eerst maar eens kijken wat die dingen kunnen, de rest is pure speculatie.

Pure kracht is leuk, maar spellen zoals Mario Kart, Zelda enz zien er enorm mooi uit, dat heeft met de stijl te maken. Ze kunnen de competitie proberen aan te gaan met Sony en Microsoft, maar dat gaan ze nooit halen. Prijs is wel heel relevant, en ze willen niet straks 500 vragen voor een handheld, dat zou heel slecht verkopen.
Wolfos
@Luchtbakker13 januari 2025 19:54
De gelekte specs zijn best prima. De Switch 2 moet vooral het platform meer bij de tijd brengen. Voor third-party ontwikkelaars is de Switch altijd een pijnpunt geweest. Beetje net-niet.

Met 120GB/s geheugenbandbreedte op een moderne architectuur kan je veel meer. Net voldoende voor competente ports.
Benjamin- @Luchtbakker13 januari 2025 20:56
Ik hoop vooral ook dat die wel Oled is. De rest is een beetje wat het is, maar als ze nu weer een simpel LCD paneel er in doen, om je over 3 jaar een Oled te proberen te verkopen, dan vind ik dat wel buitengewoon triest.
Totoro88 @Luchtbakker14 januari 2025 00:50
bwah, 3x zoveel geheugen (ddr4->ddr5) en van een gtx-9xx naar een rtx-3xxx moeten toch wel enig verschil kunnen maken. Om over de bump in cpu power/efficiency nog maar te zwijgen.

(Stiekem hoop ik nog altijd dat iedereen op het verkeerde spoor is gezet en de specs een pak beter zullen uitvallen dan algemeen aangenomen)
rneeft 13 januari 2025 19:32
Ik heb heel benieuwd hoe ze de Switch2 in de markt zetten. Ik denk zelf dat het een geupgrade versie wordt van de huidige switch. Wat voor game komt gelijktijdig met de launch? Een nieuwe 3D mario ligt in de lijn. Ik denk dat het te vroeg is voor een 3D zelda? Wellicht een upgrade pack voor Wild & Tears?? We gaan het zien!
orionis1000 @rneeft13 januari 2025 20:18
Metroid prime 4 :9~
Smuey @orionis100014 januari 2025 00:07
Mijn gok is inderdaad deze titel. En ik verwacht dat eenzelfde strategie gaan toepassen voor Prime 4 als ze met Twilight Princess en Breath of the Wild hebben gedaan: Op beide platforms uitbrengen (want Prime 4 is bevestigd ook op de Switch gewoon speelbaar te zijn).
vrow @rneeft14 januari 2025 01:31
De verwachting is Mario Kart 9 of Final Fantasy 9.
Maar we gaan het zien!
rudyman85 13 januari 2025 21:34
Nog steeds mooi te lezen dat men dacht dat de eerste Switch een flop werd (o.a. het ontbreken van grafische power werd als nadeel gezien);
nieuws: Nintendo Switch verschijnt 3 maart voor 299 dollar

Op naar de Switch 2. Ben benieuwd of het meer als een pro editie gaat voelen of echt een volgende console. Gaan we achter komen :)

[Reactie gewijzigd door rudyman85 op 13 januari 2025 21:36]

dakrikke @rudyman8514 januari 2025 00:03
En na 150 miljoen verkochte exemplaren zijn er nog mensen die het een flop vinden 🤣!
Ach, haters zullen er altijd zijn. Ik amuseer me nog altijd heel goed met mijn dat one switch.
roffeltjes @dakrikke14 januari 2025 00:34
Ja als je deze draad leest is het volg3ns velen een stom ding zonder goede games en afschuwelijke performance.

Ik heb al decennia een Sony console, een game pc en een nintendo handheld. Ze bijten elkaar niet. En ja soms raak ik die devices maanden niet aan.... en dan zit ik weer uren met de Switch of ps5. Op reis steek ik zelfs nog wel eens een 3ds in mijn handbagage, nog steeds een leuke handheld.
MPIU8686 @roffeltjes14 januari 2025 06:57
Ik heb al decennia een Sony console, een game pc en een nintendo handheld. Ze bijten elkaar niet. En ja soms raak ik die devices maanden niet aan.... en dan zit ik weer uren met de Switch of ps5. Op reis steek ik zelfs nog wel eens een 3ds in mijn handbagage, nog steeds een leuke handheld.
Als ik voor mijn werk naar buitenland moet, neem ik natuurlijk mijn werk (tevens game) laptop mee. Maar soms ook gewoon een GameBoy Color met enkele games .. ;)

Gezellig net voor het slapengaan, geeft echt nog even dat beetje ontspanning .. 8-)
Zeekr001 @roffeltjes14 januari 2025 11:10
Ik gebruik de switch en de DS3 ook naast elkaar. Mijn PS4 ben ik wel op uitgekeken. Maar de switch weet me nog steeds te boeien. Juist omdat de graphics wellicht wat minder zijn is de gameplay beter. Want daar wordt gewoon meer werk in gestoken.
s0ulmaster @roffeltjes14 januari 2025 10:16
Ja als je deze draad leest is het volg3ns velen een stom ding zonder goede games en afschuwelijke performance.
Het een sluit het ander niet uit toch? Qua performance is het ook een draak van een console waar zelf first party Nintendo titels gewoon een slechte performance hebben.
Desondankt is het de game lineup die me aanspreekt bij de switch en de reden dat ik nog wel blij ben met het apparaat.
Ik zou het helemaal niet erg vinden om bijv 100 euro meer te betalen voor een console die beter performed, maar ik weet ook donders goed welke doelgroep Nintendo op focussed.
Zoop @s0ulmaster14 januari 2025 10:28
Performance van het apparaat maakt vrij weinig uit. Al loopt de hardware 10 jaar achter, spellen van 10 jaar geleden van nintendo doen het hedentendaags nog steeds goed (is ook niet voor niets dat ze games zo vaak opnieuw uitbrengen).

Het probleem met slecht presterende games ligt dan dus ook niet aan het apparaat, maar aan de games (en hun ontwikkelaars dus).
Als je een 100 euro duurdere variant van de console zou kunnen kopen, dan verschuift die lijn gewoon, ook daarop ga je dan slecht performande games op krijgen.
Als een simpel ogende game zoals de pokemon games die met moeite 30fps kunnen halen (maar gemiddeld meer rond de 15 zitten) dan los je dat niet op door er meer hardware tegenaan te gooien. Ze vinden deze performance blijkbaar acceptabel (en de fans blijkbaar ook, die kopen het toch wel).
Dus een zwaardere machine is echt geen garantie dat dit beter zou lopen, niet zolang de ontwikkelaars dit soort keuzes bljven maken.
s0ulmaster @Zoop14 januari 2025 10:49
Ik volg je betoog zeker, maar grafisch is een game als pokemon al niet te geweldig, en dan is de render distance ook nog eens 3x bagger en heeft het flinke framedrops. Dit is wel degelijk op te lossen met betere hardware en deze problemen zijn bij pokemon nog nooit zo overduidelijk geweest als de laatste generaties.

Het is inderdaad moeilijk in te schatten of een Gamefreak met betere hardware nog steeds features/grafische pracht zal verkiezen boven framedrops en pop-ins, maar je kunt ook niet ontkennen dat Nintendo het game voor ontwikkelaars makkelijk maakt in deze zin.
Zoop @s0ulmaster14 januari 2025 11:12
Nah, die pokemon games zouden op een WiiU al prima moeten kunnen draaien, dat is echt puur alleen onkunde en slordigheid van de devs. Geen enkel excuus (dus zeker de hardware ook niet) dat zo'n game niet vloeiend kan lopen. Natuurlijk kan je er meer hardware tegenaan gooien om dat specifieke voorbeeld beter te laten draaien, maar ik durf er gif op in te nemen dat de eerstvolgende game gewoon weer even slecht zal draaien, ondanks betere hardware. Het ligt dus echt niet aan de hardware, maar aan de houding en filosofie van deze devs.

Hun games op de 3ds enzo liepen ook niet al te best, zeker de 3d animaties in battle die af en toe gewoon slideshow werden. Maar de gameplay is turn based, dus het heeft er geen impact op, dus wordt het geaccepteerd. Ik vind het ronduit slordig, ik speel de games niet meer in ieder geval.

En pokemon is uiteraard maar 1 voorbeeld, er zijn er wel veel meer. Zo heb ik ook genoeg te klagen over Zelda BotW (TotK is al een stuk beter). Ik snap gewoon niet hoe framedrops acceptabel zijn. Nintendo heeft altijd bekend gestaan om gameplay boven graphics te verkiezen, dus waarom loopt de graphics dan de gameplay te beinvloeden met framedrops? Schroef ze dan een tikkeltje terug zodat de game wel altijd vloeiend loopt. Maar dan plots moeten ze meer uit dat apparaatje gaan persen dan dat hij aankan, waarom dan toch?

Ik ben erg benieuwd hoe het met de Switch2 gaat. Zal flink meer performance moeten hebben. Als de eerstvolgende nieuwe pokemon toch weer bagger draait dan kunnen ze echt de pot op, ik koop ze echt niet meer (nu even kat uit boom kijken of het beter zal worden of niet).
Seal64 @dakrikke14 januari 2025 08:25
Er zijn ook nog steeds mensen die motion controls op de Wii een gimmick vinden. Ook al zijn er miljoenen verkocht en heeft tegenwoordig iedereen motion controls standaard in zijn controller zitten, maar het is een gimmick hoor, echt waar...
maikvitesse 13 januari 2025 20:01
Ik heb een PS5 en Series X maar met niets speel ik zoveel als de Switch. Fantastische console en heerlijke spellen die lekker tussendoor op de bank te doen zijn (ideaal naast een druk gezinsleven). Heb de negativiteit rondom graphics nooit begrepen, vind het ergens juist de kracht van nintendo! Zou de switch 2 direct kopen wanneer deze uit komt!
REDSD @maikvitesse13 januari 2025 21:21
Herken ik helemaal. Ik heb zo een beetje alle game consoles, maar de switch wordt het meest gebruikt.
Jeroentjeeuh @maikvitesse13 januari 2025 23:46
Met de grapics kan ik nog meekomen maar de frame drops en de lage framerate heeft me doen twijfelen en heb ik toch maar een emulator geïnstalleerd, inplaats van een switch te gaan kopen.

Ik weet het, het is niet goed te praten maar toch.
xoniq @Jeroentjeeuh14 januari 2025 07:38
Hier hebben we gewoon een switch maar die staat stof te happen omdat die niet vooruit te branden is met 1080p en amper de 30 FPS kan aantikken.

Met de emulator spelen ze op de TV met Xbox controllers in 4K 60 FPS wanneer de game niet 30 FPS locked is.
Galvatron 13 januari 2025 19:25
Was wel cool geweest als de Switch 2 gebruik had gemaakt van de kracht van de Z2 Extreme die eraan komt. Ben ook wel benieuwd, ook of er nieuwe zaken zijn qua gamen want de Switch 1 is een geinig ding die hier thuis regelmatig gebruikt wordt.
Mattes1 13 januari 2025 19:44
Ik ben erg benieuwd naar de vermeende DLSS integratie voor de Switch 2 wat regelmatig de rumor mill is rondgegaan. Laat maar komen!
pirke 13 januari 2025 19:47
De kinderen en ik vermaken ons nog prima met de huidige switch. Een upgrade vind ik zelf niet nodig (we hebben niet eens een oled model), maar aangezien we een tweede willen wachten we wel op het nieuwe model.

Het is gewoon een fijne handheld die ook prima op tv te spelen is. Al die pracht en praal gebruiken we toch niet met simpele spellen als mario platformers, animal crossing etc. Gameplay is belangrijker dan schoonheid.
xoniq @pirke14 januari 2025 07:40
Gameplay is belangrijker dan schoonheid.
als het soepel is wel. Dat is bij moderne switch games niet.
pirke @xoniq14 januari 2025 10:50
Mario Wonder, Princess Peach Showtime, Zelda Echoes of Wisdom, allemaal moderne switch games die prima draaien.
xoniq @pirke14 januari 2025 10:51
Nee, absoluut niet. FPS dips etc. Ook met Echoes of Wisdom. En wat betreft Mario Wonder en Peach zijn wel de ultieme simpelere games qua visuals. Zodra het iets complexer wordt kan de Switch het niet meer verdragen.
Linksquest Moderator Spielerij
13 januari 2025 19:49
Ik denk dat Nintendo dit deels ook doet mede door alle geruchten en leaks van de laatste weken. Van de andere kant wil ik hem zelf ook wel eens graag zien, en ben ik vooral benieuwd wat hij precies kan en wat de prijs gaat worden.
xoniq @Linksquest14 januari 2025 07:55
Denk het niet, dat het in januari dit jaar aangekondigd zou worden is vorig jaar al gelekt. Met een release tussen maart en de zomer.
Linksquest Moderator Spielerij
@xoniq14 januari 2025 13:30
Ik las zelf in oktober vorig jaar dat de opvolger van de Nintendo Switch wordt volgens Nintendo "binnen het boekjaar 2024" aangekondigd, wat betekent voor 31 maart 2025.

De Release zou dan waarschijnlijk Q3 gaan worden.

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