Gerucht: Nintendo kondigt Switch 2 deze week aan

Nintendo kondigt deze week naar verluidt de opvolger van zijn Switch-console aan. Dat melden meerdere bronnen. De Japanse gamegigant zei eerder dat de console uiterlijk dit kwartaal zou worden aangekondigd.

Onder andere Eurogamer zegt vernomen te hebben dat Nintendo de Switch 2 deze week aankondigt, waarbij specifiek donderdag 16 januari wordt genoemd als aankondigingsmoment. Ook The Verge-journalist Tom Warren en de Nate the Hate-podcast, die eerder vroegtijdig details deelde over Microsofts Xbox-multiplatformplannen, zeggen dat Nintendo deze week met een aankondiging komt.

Naar verwachting wordt de aankondiging deze week vooral gericht op de console zelf, en zal Nintendo dus niet al te diep ingaan op de line-up van games, schrijft Eurogamer. Bij de aankondiging van de eerste Switch-console in 2016 toonde Nintendo ook eerst de console, en op een later moment pas concrete details over games.

Er gaan al maanden geruchten rond over de nieuwe console van Nintendo. Onlangs verschenen al renders van de console. Die toonden een console die iets groter is dan voorheen, met een groter 8,4"-scherm en grotere Joy-Cons, die met magneten aan de zijkanten zitten. Begin januari verschenen ook foto's van wat het moederbord van de Switch 2 zou zijn. Daaruit moet blijken dat de console een Nvidia-chip met Ampere-gpu meekrijgt, naast 12GB aan Lpddr5x-geheugen.

Nintendo liet in 2024 weten dat de Switch 2 uiterlijk in maart 2025 wordt aangekondigd, maar meldde niet op welke datum dat precies zou gebeuren. Ook over de releasedatum is nog niets bekendgemaakt. Het Japanse gamebedrijf bevestigde eerder al wel dat de console backwards compatible met bestaande Switch-games wordt.

Renders van de vermeende Nintendo Switch 2. Bron: 91mobiles, door OnLeaks