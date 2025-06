Bloomberg: opvolger Nintendo Switch verschijnt begin 2025

Nintendo zou aan ontwikkelaars hebben verteld dat de volgende console van het bedrijf pas begin 2025 op de markt komt. Volgens eerdere geruchten had het apparaat dit jaar moeten verschijnen. Het bedrijf zou meer tijd nodig hebben om een line-up met nieuwe games voor te bereiden.

Volgens Bloomberg wil Nintendo zijn console ten vroegste in de maand maart op de markt brengen. Het Japanse bedrijf zou uitgevers daarvan al op de hoogte hebben gebracht. De redactie van Bloomberg bevestigt daarmee eerdere geruchten van onder andere VideoGamesChronicle en Eurogamer.net dat de opvolger van de Switch-console pas volgend jaar op de markt verschijnt. Nintendo zou de release van zijn eerstvolgende console nog binnen het financiële boekjaar van 2024 willen laten vallen, maar tegelijkertijd meer tijd nodig hebben om nieuwe first-party games te ontwikkelen. Het Japanse bedrijf wilde niet reageren op de geruchten.

De Switch is een handheldconsole van Nintendo. Het apparaat kwam in maart van 2017 op de markt. Eind 2023 maakte Nintendo bekend dat de console meer dan 132 miljoen keer over de toonbank was gegaan. In februari van dit jaar was dat aantal naar 140 miljoen gestegen.