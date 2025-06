Ontwikkelaar haalt DS-emulator versneld uit Google Play uit vrees voor Nintendo

De Nintendo DS-emulator Drastic wordt uit de Google Play Store verwijderd. De ontwikkelaar zegt dat de beslissing al gepland was, maar dat deze vanwege de juridische stappen van Nintendo versneld wordt uitgevoerd. Drastic kostte voorheen 5 euro en is momenteel gratis te downloaden.

Ontwikkelaar Exophase meldt volgens The Verge op het officiële Discord-kanaal dat de broncode van de emulator binnenkort wordt vrijgegeven. Wanneer dat gebeurt en op welk kanaal de broncode zal verschijnen, is echter niet duidelijk. Ondertussen is ook bekend geworden dat een populair Steam Deck Discord-kanaal over emulatie gesloten wordt.

Exophase is niet de eerste ontwikkelaar van emulatiesoftware die pas in het nieuws is gekomen. Eind februari kondigde het Japanse gamingbedrijf Nintendo immers aan dat het de makers van Yuzu ging aanklagen. Dat is een Nintendo Switch-emulator. Nintendo eiste dat de ontwikkelaars Yuzu offline zouden halen, omdat de software op 'enorme schaal' piraterij zou faciliteren. De makers van Yuzu hebben begin deze maand vervolgens een schikking getroffen met Nintendo voor 2,4 miljoen dollar. De ontwikkelaars van de 3DS-emulator Citra hebben ondertussen laten weten dat hun software eveneens offline wordt gehaald.