Nintendo heeft 132 miljoen Switch-consoles verkocht en verkoop blijft toenemen

Nintendo heeft al meer dan 132 miljoen Switch-consoles verkocht. Het bedrijf maakte ook bekend dat het van april tot en met september 2023 279 miljard yen winst heeft gemaakt, ofwel 1,741 miljard euro. Dat is 27 procent meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Wat de hardware betreft, meldt Nintendo dat er tussen 1 april en 30 september 6,84 miljoen Switch-consoles zijn verkocht. Dat is volgens het bedrijf 2,4 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Er werden in de eerdergenoemde periode 97,08 miljoen Nintendo Switch-games verkocht. Dat is 1,8 procent meer dan de 95,41 miljoen exemplaren die vorig jaar van april tot en met september zijn verkocht. De Nintendo Switch ging sinds zijn release in 2017 al 132,46 miljoen keer over de toonbank.

Nintendo gaat ook in op specifieke titels: het bedrijf meldt dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ongeveer 19,5 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Pikmin 4 zou dan weer 2,61 miljoen keer zijn verkocht. The Super Mario Bros. Movie heeft ook meegeholpen aan de resultaten, want dankzij de release van die film zou Mario Kart 8 Deluxe ook meer over de toonbanken zijn gegaan. Die game zou tussen april en september 3,22 miljoen keer zijn verkocht. Het spel is sinds zijn release in 2017 57,01 miljoen keer verkocht.

Nintendo vermeldt ook zijn inkomsten uit intellectueel eigendom en mobiele games. Die zijn in vergelijking met vorig jaar naar verluidt met 133,3 procent toegenomen tot 55 miljard yen, omgerekend is dat ongeveer 34,2 miljoen euro.

Dankzij de nieuwe financiële resultaten past Nintendo zijn operationele winstverwachtingen voor het huidige boekjaar naar boven aan. Het bedrijf mikt nu op 500 miljard yen, ofwel 3,1 miljard euro, operationele winst tegen maart 2024 in plaats van 450 miljard yen, ofwel 2,8 miljard euro.