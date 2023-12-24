Video toont demonstratie vermeende Nintendo Switch-flashcard

Een X-gebruiker heeft een video gedeeld waarin naar verluidt de eerste werkende flashcard voor de Nintendo Switch gedemonstreerd wordt. Deze lijkt te werken op niet-gemodificeerde consoles, en recente versies van de console die nog niet te kraken zijn.

De video is gedeeld door X-gebruiker After Time X, die claimt deze te hebben ontvangen van iemand die de flashcard aan het bètatesten is. De kaart moet in de gamegleuf van de Nintendo Switch worden gestoken. Op basis van de video worden de gedownloade games telkens als de flashcard in de gleuf wordt geplaatst, gerouleerd.

Het is niet geheel duidelijk of Nintendo gebruikers van deze kaart zou kunnen opsporen. Aangezien iedere game een unieke identificatiecode heeft, zou Nintendo mogelijk door middel van deze ID's erachter kunnen komen welke gebruikers een gedumpte game spelen, en ze vervolgens verbannen. Daarnaast zou het Japanse bedrijf de flashcard mogelijk met een firmware-update geheel kunnen blokkeren.

Volgens After Time X is het de bedoeling dat de eerste kaarten in januari geleverd moeten worden. Deze zouden werken op alle type Switch-consoles, van alle regio's, en op alle firmwareversies. De authenticiteit van de video is nog niet bevestigd. Het is tevens niet duidelijk hoe deze flashcard precies werkt. De Switch bevat een asic die rechtstreeks met de gamecard communiceert door middel van een custom protocol van Nintendo, om zo de legitimiteit van gamecards te controleren. De modders zouden dus een manier gevonden moeten hebben om deze beperking te omzeilen.

Dit is niet de eerste keer dat er piraterij mogelijk is op de Nintendo Switch, maar wel zou dit de eerste werkende flashcard zijn voor het apparaat. De eerste versie van de Nintendo Switch bevat een hardwarematige fout waarmee deze te kraken is en er custom firmware mee opgestart kan worden, maar bij latere revisies is deze kwetsbaarheid gerepareerd. Wel zijn er modchips in omloop voor deze latere modellen, maar die moeten op het moederbord van het apparaat gesoldeerd worden.

Een prominente verkoper van dergelijke chips, Gary Bowser, kreeg hiervoor drie jaar celstraf en moest 10 miljoen dollar aan schadevergoedingen betalen aan Nintendo. Inmiddels is de man weer op vrije voeten. De bekende Switch-dataminer Mike Heskin lijkt er in een post op X op te hinten dat Bowser achter de site After Time X zit.

Op de vorige handheldconsoles van Nintendo, de DS en 3DS, waren er ook flashcards in omloop. In het geval van laatstgenoemde ging het om de kaarten Sky3DS en Gateway. Vooral met Sky3DS toont deze flashcard veel gelijkenissen, aangezien die ook telkens opnieuw in de gleuf geplaatst moest worden om tussen games te wisselen. Later kwam er overigens een versie van beschikbaar met een knop boven op het kaartje, zodat het rouleren wat werd vergemakkelijkt. Als Nintendo erachter kwam dat een 3DS-gebruiker een flashcard gebruikte, werd deze verbannen. Daardoor was het niet langer mogelijk om online te spelen.