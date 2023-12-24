Video toont demonstratie vermeende Nintendo Switch-flashcard

Een X-gebruiker heeft een video gedeeld waarin naar verluidt de eerste werkende flashcard voor de Nintendo Switch gedemonstreerd wordt. Deze lijkt te werken op niet-gemodificeerde consoles, en recente versies van de console die nog niet te kraken zijn.

De video is gedeeld door X-gebruiker After Time X, die claimt deze te hebben ontvangen van iemand die de flashcard aan het bètatesten is. De kaart moet in de gamegleuf van de Nintendo Switch worden gestoken. Op basis van de video worden de gedownloade games telkens als de flashcard in de gleuf wordt geplaatst, gerouleerd.

Het is niet geheel duidelijk of Nintendo gebruikers van deze kaart zou kunnen opsporen. Aangezien iedere game een unieke identificatiecode heeft, zou Nintendo mogelijk door middel van deze ID's erachter kunnen komen welke gebruikers een gedumpte game spelen, en ze vervolgens verbannen. Daarnaast zou het Japanse bedrijf de flashcard mogelijk met een firmware-update geheel kunnen blokkeren.

Volgens After Time X is het de bedoeling dat de eerste kaarten in januari geleverd moeten worden. Deze zouden werken op alle type Switch-consoles, van alle regio's, en op alle firmwareversies. De authenticiteit van de video is nog niet bevestigd. Het is tevens niet duidelijk hoe deze flashcard precies werkt. De Switch bevat een asic die rechtstreeks met de gamecard communiceert door middel van een custom protocol van Nintendo, om zo de legitimiteit van gamecards te controleren. De modders zouden dus een manier gevonden moeten hebben om deze beperking te omzeilen.

Dit is niet de eerste keer dat er piraterij mogelijk is op de Nintendo Switch, maar wel zou dit de eerste werkende flashcard zijn voor het apparaat. De eerste versie van de Nintendo Switch bevat een hardwarematige fout waarmee deze te kraken is en er custom firmware mee opgestart kan worden, maar bij latere revisies is deze kwetsbaarheid gerepareerd. Wel zijn er modchips in omloop voor deze latere modellen, maar die moeten op het moederbord van het apparaat gesoldeerd worden.

Een prominente verkoper van dergelijke chips, Gary Bowser, kreeg hiervoor drie jaar celstraf en moest 10 miljoen dollar aan schadevergoedingen betalen aan Nintendo. Inmiddels is de man weer op vrije voeten. De bekende Switch-dataminer Mike Heskin lijkt er in een post op X op te hinten dat Bowser achter de site After Time X zit.

Op de vorige handheldconsoles van Nintendo, de DS en 3DS, waren er ook flashcards in omloop. In het geval van laatstgenoemde ging het om de kaarten Sky3DS en Gateway. Vooral met Sky3DS toont deze flashcard veel gelijkenissen, aangezien die ook telkens opnieuw in de gleuf geplaatst moest worden om tussen games te wisselen. Later kwam er overigens een versie van beschikbaar met een knop boven op het kaartje, zodat het rouleren wat werd vergemakkelijkt. Als Nintendo erachter kwam dat een 3DS-gebruiker een flashcard gebruikte, werd deze verbannen. Daardoor was het niet langer mogelijk om online te spelen.

Nintendo Switch-flashcard

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 24-12-2023 11:23
154 • submitter: Sevenanths

24-12-2023 • 11:23

154

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Reacties (154)

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Psxmod 24 december 2023 13:52
Elk model Switch is al jaren geschikt te maken voor homebrew dmv Picofly, Instinct NX, Hwfly etc. in tegenstelling tot wat er in dit artikel vermeld wordt.
Dat is bovendien ook een stuk veiliger vanwege dual boot mogelijkheid. Met deze nieuwe flashcard zal de ban hamer volle toeren gaan draaien.
Deze kaart zal een kort leven beschoren zijn Nintendo een beetje kennende. Net zoals de R4 kaartjes voor de DS. Alleen hanteert Nintendo nu een veel agressiever beleid. Ben benieuwd wie dit straks durft aan te bieden, behalve de Chinezen.
Daco @Psxmod24 december 2023 14:31
ter verdere info : op de nintendo switch heeft elke cartridge een unieke ID. deze ID word gebruikt om gepirated copies te tracken en als een ID bijvoorbeeld op 3 verschillende plekken tergelijk in gebruik is en/of gestart is dan is dat een duidelijk teken van piracy = console ban from all online services.

nintendo hun technical steps naar piracy gaat verder dan dat, maar dit is iets dat zeker gaat geflagged worden door nintendo en is een policy die nu al actief is.

deze flashcart is 1000% puur voor piracy en geld at this point

ik heb trouwens verder op discord Mike Heskin (hexkyz) eens wat info gevraagt rond gary bowser en dit hele verhaal. hij had dit te zeggen :
Yeah, he fucked up big time, the domain was pointing to his personal page and was signed with the same certificate. Emphasis on "was" as he rushed to issue a new cert yesterday. Too bad the records are permanent.
He was/is hosting this from his house IP too.

[...]

He's Max Louarn mouthpiece and money laundering guy. One would think he would at least try to stay away from Max for a while but alas.
EDIT: ik wist niet wie Max Louarn was, maar blijkbaar is hij basically the man achter game piracy sinds de PS2/Gamecube. ik kende de naam 'paradox', maar wist niet dat hij daar achter zat

[Reactie gewijzigd door Daco op 22 juli 2024 14:20]

himlims_ @Daco24 december 2023 14:53
Ik dacht dat Nintendo geleerd had van SD. En via ‘fuses’ the laten doorbranden bepaalde berekening kan uitvoeren om misbruik (firmware) tegen te gaan.

Als inhoud van artikel goed interpreteer werkt men daar omheen, en is deze barrière irrelevant?
Daco @himlims_24 december 2023 14:57
kan, ik volg de switch scene niet zo heel goed op als ik eerlijk moet zijn, ben altijd in de wii scene blijven plakken xD. ik moet straks door voor kerstavond, maar als ik het switchbrew artikel over fuses lees zijn er euh... HEEL VEEL fuses om te gebruiken :p
https://switchbrew.org/wiki/Fuses

verder ga ik er vanuit dat deze cart gewoon doet alsof hij een legit cart is van een of ander spel, net als de 2de generatie DS flashcarts en die van 3DS.
wat wel zo is, is dat als er inderdaad firmware conflicten bestaan tussen de cartridge firmware & horizon (switch OS) dan werkt de cartridge toch niet maar dat is buiten de cartridge zelf zijn domein

[Reactie gewijzigd door Daco op 22 juli 2024 14:20]

m-a-r-t-1 @Daco24 december 2023 16:52
Same here, Mario Kart is online nog steeds geweldig :)
Heedless @himlims_24 december 2023 15:51
Dingen zoals fuses zijn leuk, maar je hebt er niets aan als de check weg gesloopt wordt.
Als je bijv een oudere firmware wil flashen dan ziet de installer aan de fuses dat je al een nieuwere gehad hebt en dus wil downgraden, wat niet mag. Maar fuses maken niets uit voor aangepaste firmware die de fuse check simpelweg achterwege laat.
Coevorden @Daco24 december 2023 21:19
Ik dacht precies meteen aan die unieke ID's inderdaad. Ik heb een Switch met CFW die ik gebruik om back-ups te maken van mijn eigen games. Over het algemeen verwijder je dat unieke gedeelte tijdens het back-uppen omdat je puur de game zelf wil en emulators en Switches die CFW draaien het niet nodig hebben. Als je zelf je games kunt back-uppen, zou je waarschijnlijk dus door de check heen kunnen komen op een legitieme Switch en zelfs online kunnen spelen zolang je niet tegelijkertijd de originele cartridge in een andere Switch stopt die online is. Maar alsnog blijft het een risico. Ik vermoed dat zo een kaartje veilig is om offline te gebruiken want zover ik weet slaat de Switch geen geschiedenis offline op van unieke ID's.

Nintendo zal proberen zo een kaartje zo snel mogelijk in handen te krijgen om te reverse engineeren en het mogelijk tegen te houden via een firmware update. Ben benieuwd of dat gaat lukken. Dit kaartje is niet als een R4 die gebruikt maakt van code die Nintendo niet toe laat, maar dit kaartje voedt zo te zien de legitieme game data waarschijnlijk door middel van FPGA.

Tot slot zou het kaartje nep kunnen zijn. Er bestaan modchips voor de OLED Switch dus de demonstratie zou gefaket kunnen worden.
DCG909 @Daco24 december 2023 17:33
Is bowser weer tegen de lamp gelopen, of gaat dit nog om de originele veroordeling?
Die sukkel deed onder zijn eigen naam ook alle pr voor team xecuter te doen op gbatemp... Vond het al vreemd dat ze hem niet eerder gepakt hadden...
Daco @DCG90925 december 2023 11:16
de quote gaat over de nieuwe flashcart zaken. hij is dus weer tegen te de lamp gelopen :)
Skywalker27 @Daco24 december 2023 22:06
Team exexuter luister naar darknet diaries voor het hele verhaal.
steeben009 @Daco24 december 2023 23:08
Graag verwijderen

[Reactie gewijzigd door steeben009 op 22 juli 2024 14:20]

A11ert @Daco27 december 2023 07:46
Nou ik weet dat China niet zoon groot probleem maakt van piracy en dat ze die kaarten via Alie Express of Temu gewoon zullen verkopen.

Maar het meeste nut van dit kaartje is als je een switch hebt met costum firmware en je huidige SD kaart vol zit. Of als je switch toch al verbannen is.

[Reactie gewijzigd door A11ert op 22 juli 2024 14:20]

Viss @Daco27 december 2023 09:44
Aflevering 136 van de podcast Darknet Diaries gaat over deze heren.
D3F @Psxmod24 december 2023 14:36
R4 een kort leven? Volgens mij was dat een zeer succesvol en wijdverspreide kaart. Zo’n beetje iedereen in mijn omgeving had zo’n kaartje, vooral ouders met kinderen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @D3F24 december 2023 17:02
De R4 kaartjes zijn nog steeds verkrijgbaar en hebben zeker geen kort leven gekend. Op de hoogtij dagen van de R4 kaartjes kon je deze bij sommige webshops gewoon uit voorraad kopen.
theduke1989 @Psxmod24 december 2023 16:18
de R4 kaartjes zijn nog wel te koop bij sommige off-shore bedrijven.

Dat is maar goed ook.
ultimasnake 24 december 2023 11:38
Voor nu ben ik nog geen voorstander van deze kaart(en), backups van je cartridge is minder relevant dan bij cd’s en de console is nog niet opgevolgd en dus ook nog niet ‘achtergelaten’. Ik moedig flashcards (en alle vormen van backup spelen) aan voor handhelds/consoles waarvan verkoop van games eigenlijk is gestopt in ‘de winkels’.

Deze kaart is er echt puur voor piraterij wat mijn inziens ook geldt voor emulators voor de switch. Natuurlijk kan je je legale games in betere kwaliteit spelen of rom hacks/mods spelen, maar die markt is een stuk kleiner dan de mensen die zonder aanschaf games willen spelen.

Over een paar jaar zou dit een mooi product zijn :)

[Reactie gewijzigd door ultimasnake op 22 juli 2024 14:20]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @ultimasnake24 december 2023 12:05
Over een paar jaar zou dit een mooi product zijn :)
Deze snap ik niet helemaal. Je bent tegen piraterij; waarom zou hier over een paar jaar geen sprake meer van zijn? Bovendien stel je dat emulators voor een groot deel voor piraterij worden gebruikt. Dat veranderd met de tijd waarschijnlijk ook niet.

Kan je deze stelling uitleggen?
Icekiller2k6 @Bor24 december 2023 12:21
Omdat je binnen een paar jaar de games niet meer legaal kunt kopen.
En om dan via de "retromarkt" 200-300 euro te betalen voor een spel is een beetje degoutant.. :)
Linksquest Moderator Spielerij
@Icekiller2k624 december 2023 12:54
Die mening deel ik heel erg, een van de reden waarom ik een Respbery Pi 3b heb gekocht van een mede tweaker, bepaalde Retro games zijn gewoon niet te betalen en niet op een legale manier te koop.
mdj84nl @Linksquest24 december 2023 12:56
oldtimers worden ook met de tijd meer waard.. Die mag je dus stelen als je lang genoeg wacht?
Linksquest Moderator Spielerij
@mdj84nl24 december 2023 13:01
Als ik een game gewoon normaal en legaal in een winkel kan kopen dan doe ik dat gewoon. Ik ben een gamer en wil graag dingen legaal spelen. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn gewoon spellen die of niet aan te komen zijn, of honderde euro's kosten. Een van de redenen waarom ik vaker collectie disk zoals de Atari 50 collection koop, zodat ik toch bepaalde games kan spelen.
loki504 @Linksquest24 december 2023 13:58
Maar een old timer kan je ook niet normaal legaal in een winkel kopen. Je kan ze wel vaak voor absurde bedragen bij handelaren kopen. Maar dat kan je bij retro games ook.
Draivun @loki50424 december 2023 14:21
Maar je ziet toch hopelijk ook wel in dat er een wezenlijk verschil zit tussen het piraten van een game (of elk ander willekeurig stuk software/content) dat niet meer regulier aangeboden wordt en het stelen van een auto?

Mocht je dit echt niet inzien, ligt het verschil wat mij betreft hier: er is geen wezenlijk verschil tussen het stelen van een nieuwe auto die nog regulier verkocht wordt en het stelen van een oldtimer - in beide gevallen neem je daadwerkelijk iets weg van de oorspronkelijke eigenaar/verkoper. Bij het piraten van content die niet meer normaal te verkrijgen is is dit niet het geval - de originele verkoper verkoopt het zelf niet meer dus loopt niets mis, en een verzamelaar/handelaar bezit nog steeds het origineel.

De enige persoon die hier mogelijk op verliest is die handelaar, maar dat is een beetje een non-issue. Verzamelaars willen alsnog het origineel, dus zullen de prijs van de handelaar betalen, maar mensen die casual een retrogame willen spelen zouden toch al niet in de markt zijn voor het echte ding tegen de prijs van de handelaar.
loki504 @Draivun24 december 2023 20:36
Tuurlijk maar je begrijpt toch ook dat 9/10 mensen die aan piraterij doen er alles aan doen om het goed te praten? Van ik ben het niet eens met Epic exclusieve tot denuvo geeft mij 5 fps minder tot teveel launchers dus download ik het maar. Maar aan het eind van de dag zijn het smoesjes.

En ja retro gaming die tig duizend euro kost is een duurdere hobby als de nieuwe releases kopen. Maar het blijft een keuze.

En neem bv Mario en enkele andere games die kan je via Nintendo online gewoon op je switch spelen dus inkomsten voor de uitgever/Nintendo als je die download is er geen reden voor. En ja niet elk spel is op die manier te spelen. Maar dan heb je soms pech tenzij je vermogend genoeg bent om duizenden euros aan te besteden.
Amdk6II @loki50424 december 2023 23:16
Yup koop gewoon je games, ik snap die mensen ook niet dat ze menen recht te hebben op alle games, dan heb je maar 3 switch games in plaats van 20.

Abandonware en emulators (roms downloaden en spelen) is een grijs gebied.
Wat Mario betreft, het is Nintendo haar goed recht om die games steeds weer opnieuw te verkopen. Maar wat mij wel een beetje dwars zat is dat ik als ik mijn Wii nog zou hebben de games via virtual console niet meer opnieuw zou kunnen downloaden (want de shop bestaat niet meer) en feitelijk is je aankoop verloren gegaan.

Als ik bij een nieuwere console niet hetzelfde risico wil lopen zou ik dus het originele systeem moeten kopen en de cartridge(s) moeten kopen. Hier verdient Nintendo nul aan. Behalve dat spelen op originele hardware cooler is dan emulatoren gebruiken is dit ook weer zo'n grijs gebied. Toch uitgangspunt mag zijn dat je software koopt.

Wat betreft retrocomputing. Ik heb na jaren ook eindelijk mijn C128 weer opgezet en je krijgt het beste beeld met die heerlijke Commodore monitoren, maar die hardware is inmiddels 40 jaar oud. Tja dat is een dure hobby :).
RayNbow
@Amdk6II25 december 2023 11:28
Maar wat mij wel een beetje dwars zat is dat ik als ik mijn Wii nog zou hebben de games via virtual console niet meer opnieuw zou kunnen downloaden (want de shop bestaat niet meer) en feitelijk is je aankoop verloren gegaan.
De Wii Shop channel doet het anders nog steeds op m'n Wii U (zojuist getest).

Edit: Om het echt te testen heb ik SMBLL verwijderd en opnieuw gedownload.

[Reactie gewijzigd door RayNbow op 22 juli 2024 14:20]

Amdk6II @RayNbow28 december 2023 10:23
Dat valt me mee dat je dit nog kan doen bij Wii U.
Dat is een stuk beter dan bij de gewone Wii destijds.

https://en-americas-suppo...hop-discontinuation-q%26a

Wellicht schaf ik nog wel een keer een Wii U aan, jammer dat ik die oude games niet meer kan kopen. Gelukkig raak je ze niet meer kwijt.
RayNbow
@Amdk6II28 december 2023 15:16
Dat valt me mee dat je dit nog kan doen bij Wii U.
Het zou ook op de Wii moeten werken, want de beelden die ik gedeeld heb zijn van de Wii-modus van de Wii U.
arjan1995 @RayNbow1 januari 2024 18:33
Op we Wii U idd wel, op de gewone Wii niet meer
riyakuya @Amdk6II25 december 2023 08:25
Zolang het mogelijk is om games te kopen die je ook kan blijven spelen ben ik het volledig met je eens. Maar helaas is dat op consoles niet altijd geval. Denk aan games die je fysiek koopt waarbij alleen een soort installatiedeel op de disc staat. Wanneer de servers offline gaan kun je die games nooit meer spelen als je ze niet al ergens hebt opgeslagen. Dat geld ook voor digitaal aangekochte games die niet meer te downlosden zijn na het sluiten van stores of wanneer de ontwikkelaar ze volledig uit een online omgeving verwijdert.
steeben009 @Draivun24 december 2023 23:04
.... Deze mag ook verwijdert worden

[Reactie gewijzigd door steeben009 op 22 juli 2024 14:20]

whiner @mdj84nl24 december 2023 15:36
Als mensen een old timer zouden kunnen kopieren zullen ze dat zeker doen.

Appels en peren
mdj84nl @whiner24 december 2023 15:40
dat mensen het zouden doen, maakt het nog niet correct.. toch?
mcbeef @mdj84nl24 december 2023 23:00
Dat is ook niet het punt
Het punt is dat ontvreemding en het maken van een illegale kopie twee verschillende dingen zijn. Beiden niet wenselijk maar hebben wel degelijk een andere impact op de eigenaar van het product of het ip.
vrow @mdj84nl26 december 2023 00:19
Dus als jij naar het Rijksmuseum gaat, zou jij ook nooit een foto maken van de Nachtwacht…

Nee, jij zou een reproductie van een retro-handelaar gaan kopen voor 3000 euro, die hem zelf ooit gekocht heeft voor 300 euro. En 3000 euro waar Rembrandt sowieso niets meer van ziet; het is winst die verdwijnt in de zakken van de handelaar en niet de originele maker van het werk.
bzzzt @mdj84nl24 december 2023 20:21
oldtimers worden ook met de tijd meer waard.. Die mag je dus stelen als je lang genoeg wacht?
Interessant genoeg mag je software inderdaad kopiëren als je lang genoeg wacht en het copyright verlopen is...
jaapzb @mdj84nl24 december 2023 15:55
"you wouldn't download a car"...
Metallize @mdj84nl25 december 2023 04:02
Een originele lp single van bohemian rhapsody is ook in de 100den eur waard , maar gelukkig inde muziek wereld kan je het ook op cd of mp3 beluisteren , en hoef je er geen 100den aan te betalen .. waarom kan dit niet zo eenvoudig met games van 30 tot 40 jaar oud?
Schweino @mdj84nl25 december 2023 08:34
Nee, maar die mag ik wel nabouwen (kopiëren). Dat lijkt me een betere vergelijking dan stelen.
Tjidde @mdj84nl25 december 2023 14:10
Een auto bijmaken kost extreem veel moeite vergeleken met het bijmaken van een spel.

Een spel zodra die eenmaal gemaakt is maakt het eigenlijk niet uit of deze nu 1 keer gedownload zal worden of 1miljoen keer.

Als ik morgen een Thunderbird wil kopen die nieuw is, weet ik dat ze onderdelen moeten maken die niet meer gemaakt worden. Waardoor die handgemaakt dienen te worden. Dus extreem duur wat niemand zal betalen.

Als ik over 5 jaar Mario 64 wil kopen, kost het Nintendo mits ze nog een eshop hebben, bijna nul moeite om een kopie te maken voor mij.

Waardoor ik het eerder asocial vind dat een bedrijf als Nintendo bewust de deur dichtgooit voor het legaal kopiëren van een spel.
hawke84 @Bor24 december 2023 12:29
Abandonware.
Ben ik deels met hem eens; er zijn een hele reeks oude Nintendo games welke niet meer "normaal" te verkrijgen zijn.

That said is deze kaart 99.98% bedoeld voor piraterij.
arjan1995 @hawke841 januari 2024 18:37
Abandonware is het IMO pas als zowel de fysieke games uit de schappen zijn en de eshop dicht is. En dan heb je nog 2e hands handel.

Dat is nu voor de wii-u nog niet het geval, omdat er nog games op Bol staan, dus laat staan voor de switch.
hawke84 @arjan19954 januari 2024 10:25
De games zijn uit de schappen en de e-shop is dicht voor een hele reeks games op verscheidene Nintendo consoles. Feit dat je ze 2dehands kan krijgen maakt niet uit; ik kan DOS games ook 2dehands krijgen.

Ik zie de grens van OK emulatie gebruik bij "als het niet meer officieel te verkrijgen is". En dat is zeker het geval met veel Nintendo games. Dat maakt het wettelijk gezien natuurlijk niet Abandonware; Nintendo biedt een groot deel van zijn games library zelf aan via emulatie op de Switch. Dus ik begrijp wel dat mijn grens ook niet helemaal kosher is.
GertMenkel @Bor24 december 2023 16:54
Zie de eStore exclusives voor de 3DS: spellen die na verloop van tijd onverkrijgbaar zijn omdat de servers uit gaan.

Cartridges vallen te backuppen (en met de nodige hacks te spelen) maar je hebt piraterij nodig wil je de digitale exclusives nog kunnen spelen nadat de servers uit gaan.
xoniq @ultimasnake24 december 2023 12:46
Ik ben dus zo een die spellen van de switch speelt op PC met een Xbox controller in een stabiele 2x resolutie en 60 fps. Puur omdat de Switch überhaupt amper 30fps haalt bij sommige spellen. De switch is niet capabel genoeg om z’n eigen spellen fatsoenlijk te draaien.

En dit is dan enkel met games die ik al bezit op de switch zelf.
Kizanko @ultimasnake24 december 2023 12:54
Ik denk dat dit soort kaarten ook fysieke games de grond in jagen. Ik vind het heel vervelend dat ik niet een spel aan een vriend kan lenen of delen als ik het digitaal koop. Op de Wii U ging dat makkelijker. :/

Je verliest toch een beetje autonomie over je eigen aankoop. En met zulke apparaten op de markt zal dit voor grote bedrijven alleen maar makkelijker worden
phoenix2149 @ultimasnake24 december 2023 14:29
We hebben twee switches want de kids slaan elkaar de hersenen in dus hebben zelf gespaard. Koop de (digitale) spellen met èèn account. Maar je kunt met dus eentje nooit buitenhuis spelen of met een gelinkt familie account ( ik ben hoofd en kids zitten daar aan gekoppeld) want dat kan alleen op de “primaire “. Belachelijk want cardriges zijn vaak goedkoper en daarmee kun je gewoon spelen met welke je wil. Nu moet het dus twee/drie keer gekocht worden.

Kwam ik dus net pas achter nadat zoontje de zijne had gekocht.

Dan snap ik wel dat iemand zulke kaartjes aanschaft.
ultimasnake @phoenix214925 december 2023 08:12
Je koopt 1 kaart, voor 1 licentie dus kan je hem maar 1x tegelijk spelen toch? Ik snap je probleem maar het is toch echt wat het is lijkt me, anders kocht ik ook slechts 1 windows licentie en installeer ik die wel over 5 machines

Ik snap je probleem maar zo werkt het

[Reactie gewijzigd door ultimasnake op 22 juli 2024 14:20]

phoenix2149 @ultimasnake27 december 2023 07:46
Je kunt ook heel makkelijk inbouwen dat een spel niet twee keer gespeeld mag worden. Zeker als online zowat verplicht is.

Ik kan me nog enigszins indenken dat als je een secundaire Switch hebt beide online moeten zijn om zo te checken dat een spel daadwerkelijk maar één keer tegelijk gespeeld mag worden.

Nu kan het gewoon helemaal niet met een ander (kind) account die gewoon gelinkt is aan het hoofd account.

Beetje hetzelfde als een cartridge wisselen maar dan digitaal.
Coevorden @ultimasnake24 december 2023 21:23
Niet iedereen gebruikt het voor piraterij. Ik heb een Switch met CFW en ik gebruik het puur voor het back-uppen van mijn games en het bewerken van mijn eigen savegames (echt belachelijk dat Nintendo hier zo moeilijk over doet op saves na voor games met een online component zoals Pokemon waar je vals kunt spelen). Emulatie is ook perfect legaal als je je eigen back-ups gebruikt en de emulator voorziet met de encryptiesleutels van je eigen Switch.
steeben009 @Coevorden24 december 2023 23:05
Precies.
Sietse1990 @ultimasnake24 december 2023 12:00
Maar waarom is het nu al niet relevant?

Oude varianten zoals GB/GBC/GBA spellen waren al interessant toen ze ook nog courant waren, de cartridges zelf gingen geregeld kapot en moest je het spel opnieuw kopen.

Ook voor de Switch zie je geregeld dat mensen een cartridge hebben die niet meer werkt. Wat dan? Weer €50,- betalen voor een spel die je reeds gekocht hebt?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Sietse199024 december 2023 12:07
Ik heb nog nooit een cartridge meegemaakt die niet meer werkt op geen van de genoemde consoles. Ik hoor hier ook niemand over. Van "geregeld" lijkt mij daarom geen sprake. En verder; als dat voorkomt; kan je dan niet gewoon bij Nintendo aankloppen voor een oplossing?
Sietse1990 @Bor24 december 2023 13:25
Je had in sommige GB aspellen een batterij inzitten. Als die leeg was, kon je geen save files meer hebben en was je het bestand kwijt. Bekendste zijn denk ik de Pokémon spellen. Bij meeste ging het denk ik pas na jaren kapot, bij een enkele zag je ook dat het al eerder was.

Voor de huidige Switch zie je “geregeld” een Reddit post of YouTube filmpje dat hij niet meer herkent wordt. Nintendo lijkt er niets mee te doen en gooien het op de gebruiker. Geregeld in de zin dan dat niet uniek is. Het zal ook niet vaak zijn, ikzelf heb er ook geen. Toch wel een reden om een dump te gebruiken en deze te spelen.
L23
@Sietse199024 december 2023 13:38
In bijna alle Game Boy (Color) spellen (SRAM) zit een batterij tenzij een game geen save functie heeft. Pokemon spellen niet specifiek, maar Gold, Silver en Crystal hebben een klokje die de tijd bijhouden, dit trekt de batterij aanzienlijk sneller leeg. Pokemon Red en Yellow die ik heb is de batterij nog niet van vervangen en werkt nog steeds.

Ik denk niet dat de Nintendo Switch zo succesvol was geweest als de cartridges geregeld stuk gaan. Dat je het geregeld leest kan best, men klaagt nou eenmaal meer als ze een probleem hebben dan dat ze berichten hoe tevreden ze met het product zijn.
Cid Highwind @Sietse199025 december 2023 00:40
Mijn Pokemon Blue doet het nog steeds. Geen idee wat voor batterijen ze destijds gebruikten maar als ik Tesla was zou ik een babbeltje met Nintendo gaan voeren.
ErikT738 @Bor24 december 2023 12:46
Ik heb hier een half kapotte Pokémon Sword, die ik met veel moeite heb kunnen installeren (en die nog steeds vaak niet door de Switch wordt herkend). Zonder bonnetje hoef ik denk niet bij Nintendo aan te kloppen.
Mad-Monkey @Bor24 december 2023 13:44
3 gameboy, 2color, 2 gba, 3n64. ik ga niet eens beginnen over gekraste discs, immers grotendeels gericht op kinderen. Cartridges kan je in ieder geval soms met wat handigheid nog repareren (gameboy is het bijna altijd dezelfde pin op dezelfde chip die altijd los zit) en nee nintendo vervangt al niet eens iets wat actueel is, laat staan iets wat niet meer geproduceerd
mcbeef @Bor24 december 2023 23:04
Van mij is een Nintendo labo cartridge stuk. Nintendo aangeschreven en deze geeft aan niet aan vervanging te doen.
Dus het komt helaas voor.
Andros @Sietse199024 december 2023 12:23
Wat voer jij met die cartridges uit? Ik heb nog nooit een cartridge stuk gekregen zonder sloopwerk of water. Kwestie van een beetje normaal omgaan met je spullen :) .
Sietse1990 @Andros24 december 2023 13:31
Ikzelf ook niet, maar er zijn er zat die er wel mee zitten. Genoeg in ieder geval dat als je zoekt er een aanzienlijk aantal posts als resultaat komen en ook meerdere filmpjes op YouTube aan besteed worden met mogelijke tips die je kunnen helpen.

En het gaat vaak niet om fysieke schade, maar dat ze niet meer herkent worden. Dan is zo’n kaartje toch een oplossing.
bzzzt @Sietse199024 december 2023 20:31
Of je neemt even contact op met Nintendo - je kan volgens mij een korting krijgen op een vervangend exemplaar.

Er zijn met 100 miljoen verkochte Switch consoles natuurlijk vast meer dan 0 mensen die een keer een cartridge kapot hebben gekregen, dus ook al staan er een paar filmpjes op YouTube over defecte cartridges is de kans dat je de loterij wint nog steeds groter... ik vraag me ook af of dat echt chip defecten zijn of dat mensen zelf gewoon niet netjes met hun spullen omspringen. Daar kan je Nintendo ook niet de schuld van geven.
mcbeef @Andros24 december 2023 23:08
Ik weet dat het geen reactie op mijn comment betreft maar ik ben mega zuinig op al mijn spullen en heb dus 1 defecte switch cartridge (tweedehands gekocht) en een defecte disc van gtaV voor de Xbox 360. Nagenoeg nieuw, 1 miniscuul krasje en daarmee een leesfout.
Ik hoop van harte dat al m'n Switch games (wel nieuw gekocht) het voor altijd blijven doen, ze zijn immers duur genoeg.
Amdk6II @Andros24 december 2023 23:22
Ik wil best geloven dat die cartridges niet om de haverklap stuk gaan. Maar je zou maar het geluk hebben dat er een of twee kapot gegaan zijn zonder lomp geweest te zijn.

Dat gezegd hebbende, pc games op cd-rom en later dvd-rom was je ook kwijt als die schijven onleesbaar werden. Ik heb vroeger ook wel eens schijven gebackupped en met patches gecracked, zodat ik het origineel goed kon houden.
arjan1995 @Andros1 januari 2024 18:30
Kinderen die een glas limonade omgooien?
Een huisdier wat ermee aan de haal gaat (en hopelijk de vieze smaak proeft en het niet doorslikt)
ultimasnake @Sietse199024 december 2023 16:31
Het zal je of anderen ongetwijfeld gebeuren maar ik heb in mijn hele omgeving (n=1) nog nooit kapotte cartridges gezien bij gewoon gebruik en dat van kinderen en dat terwijl ik al sinds de originele Gameboy mee ga en sinds mijn 15de (inmiddels 39) hielp de handhelds zelf te repareren voor vrienden en familie waar mogelijk. Maar goed ik zeg niet dat het niet kan of niet bestaat.

Echter zolang ik de cartridges ken van de Beverwijkse bazaar, waar vroeger ongeveer een hal was voor het modden van je consoles, imitatie cartridges en ‘flash cards (of eigenlijk destijds de ‘xx-in-1’) waren die dingen ook toen toch echt wel bedoeld voor piraterij :)
jetspiking @FrankoNL24 december 2023 12:32
Er zit nogal een verschil tussen software, met een minimale intrinsieke waarde in de vorm van een cartridge, of een product waarbij de kosten direct samenhangen met de intrinsieke waarde, zoals bij een fiets.
Relief2009 @FrankoNL24 december 2023 12:32
Je weet dat je games digitaal zijn waarop je een digitale licentie hebt. De cartridge is niets anders dan een drager.

Je vergelijking met een fiets gaat mank. Een fiets is nog te repareren. Een cartridge niet.
loki504 @Relief200924 december 2023 14:00
Een cartridge is zeker wel te repareren. Op YouTube heb je genoeg mensen die ze repareren. En tuurlijk niet alles te repareren maar een hoop wel.
bzzzt @Relief200924 december 2023 20:32
Een fiets is nog te repareren. Een cartridge niet.
Nintendo al gevraagd?
Alxndr 24 december 2023 11:31
. De bekende Switch-dataminer Mike Heskin in een post op X op te hinten dat Bowser achter de site After Time X zit.
Ik zie de hint niet, maar kijkt me toch ook het allerdomste wat Bowser zou kunnen doen ? Die ligt toch voor de rest van zo leven onder een vergrootglas en zal bij een volgende beoordeling een veel zwaardere straf krijgen?
jerisson @Alxndr24 december 2023 12:25
Ach, alsof Bowser zich daar iets van aantrekt. Ik bedoel maar: hoe vaak heeft hij al niet een princes ontvoerd, om vervolgens gedwarsboomd te worden door een Italiaanse loodgieter? Toch blijft hij het proberen... ;)
Goldwing1973 @Alxndr24 december 2023 11:38
Aan de anderen kant, hij zal toch ergens die tien miljoen vandaan moeten halen.
TechSupreme @Goldwing197324 december 2023 11:54
Ik ben net uit de gevangenis en ben blut... oh hier heb je 10 mil contant. Dan gaan er bij verschillende instanties alarmbellen af.
Relief2009 @TechSupreme24 december 2023 12:33
Wat willen die instanties dan: die 10 miljoen kan je niet betalen, maar als je opeens wel met 10 miljoen komt dan is het opeens vreemd.
TechSupreme @Relief200924 december 2023 14:12
Ja dat is inderdaad vreemd. Of begrijp jij niet dat als iemand ineens met 10 mil op komt dagen dat er op z'n minst vragen komen hoe hij aan dat geld komt?
loki504 @Relief200924 december 2023 13:51
Dus zal hij de rest van zijn leven arm blijven. En waarschijnlijk zwart werken om extra via via te regelen.
Seal64 @Relief200927 december 2023 08:11
Verschillende instanties, hè? Die boete die hij opgelegd krijgt komt niet vanaf de IRS, dus justitie zal het worst wezen wat hij moet doen om aan dat geld te komen. Maar gezien het feit dat het in de rechtszaak al vastgesteld is dat hij die niet in één klap kan betalen zou het voor een IRS bijvoorbeeld wel interessant zijn als hij nu ineens met zo'n bom duiten aan komt zetten.
darknessblade 24 december 2023 13:03
Ik vraag me ook af of je met deze kaart ook oudere games zoals voor de Gameboy, gameboy color, gameboy advance, NDS, gamecube, WII, etc ook de spellen kan spelen.

daarnaast ziet het eruit dat het een standaard micro-sd kaart gebruikt.

als het netzoals de R4 kaarten werkt, heb je wel een flink grote micro-SD kaart nodig van minimaal 128GB. om er 4+ "switch" spellen op te zetten, gezien veel Switch games rond de 15-20gb zitten [exclusief DLC]

ICM een 1TB micro-SD kaart denk ik dat dit soort kaarten vrij handig zouden werken, vooral als je je eigen dumps erop kan zetten met savegames. dan hoef je maar 1 kaartje te hebben ipv 20+ voor al je spellen/savegames.
L23
@darknessblade24 december 2023 13:22
Het product zou inderdaad een stuk interessanter zijn (voor mij) als je er games op kan zetten die niet te koop zijn voor de Switch. Ik denk echter dat het alleen werkt met games die al fysiek beschikbaar zijn. Gezien de omslachtige wijze van games wisselen denk ik dat de mogelijkheden beperkt zijn.

Savegames worden enkel op het interne geheugen van de Switch opgeslagen. Niet op de sdkaart in de sdkaartslot. Via de cartridgeslot zou niet logisch zijn, enkel games die om de beurt ingeladen worden als je de flashcard in de cartridgeslot stopt.
graverobber2 24 december 2023 12:46
Ik vraag me af of we meerdere games op een kaartje kunnen dumpen;
Zou een interessante manier zijn om niet steeds van kaartje te moeten switchen voor games, zoals nu wel het geval is
bzzzt @graverobber224 december 2023 20:33
Je kan natuurlijk ook een SD kaart in je Switch steken en de games digitaal aanschaffen als je dat handiger vindt.
graverobber2 @bzzzt25 december 2023 10:51
Games in de winkel hebben vaker een goeie korting, wat in de nintendo store minder gebeurt (voor first party games)
Coevorden @graverobber224 december 2023 21:29
Waarschijnlijk niet. De Switch zonder CFW kan geen code uitvoeren die Nintendo niet toelaat. Een kaartje met een boot menu waar in je de game kunt kiezen zou zo een soort code zijn. Dit zal niet werken zonder een Switch met custom firmware. En dan heb je zo een kaartje niet nodig.

Dit specifieke kaartje lijkt de legitieme game data van een SD kaart af te lezen (1 game per keer) en exact zo de data te voeden aan de Switch alsof het om een origineel kaartje gaat. Ik vermoed via FPGA.
Metallize 24 december 2023 13:42
Ik heb in 2016 ongeveer 90 euro betaald voor de witcher 3 toen , wat het geld meer dan dubbel en dwars waard was .
Hetzelfde in 2018 , speciaal een PS4 Pro gekocht om RDR2 te spelen , en het was het geld waard.

En ik koop ze allemaal fysiek , omdat ik ze over x jaar nog eens wil spelen , hetzelfde met de super mario oddesey , en zelda botw , als dit allemaal subscription based wordt , haak ik toch af , en zeg ik alleen
" ik ben geen eigenaar van het product ? dan is pirating ook geen stelen "

Ik wil best wel 60/70 eur neerleggen voor een goede game die ik over 20 jaar nog kan af spelen, maar geef me de optie er voor AUB !! ik betaal al genoeg aan mn internet en hypotheek !!

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 14:20]

ByteDelight 24 december 2023 11:30
Nieuws of aanmoediging tot piraterij?
JaPPa03 @ByteDelight24 december 2023 11:37
Nieuws. Ben graag bewust dat dit soort dingen bestaan om er waakzaam op te zijn als die dingen in omloop zijn. Sticker van de game erop en het lijkt net of een officiële game hebt gekocht voor een goeie deal..
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @JaPPa0324 december 2023 11:40
Dat niet alleen maar wanneer dit goed verkrijgbaar wordt zal dit mogelijk ook een negatieve neerslag hebben op de 2e hands markt voor Nintendo Switch games. Nu is de 2e hands prijs mede omdat games niet gekopieerd kunnen worden vrij stabiel met hoge prijzen.
Beakzz
@Bor24 december 2023 11:55
Elke Switch game is gewoon illegaal te downloaden momenteel. Ik ga natuurlijk niet linken, maar ik speel gewoon Switch games op mijn steamdeck en het kon ook al op een gehackte Switch. Dit zou het enkel makkelijker maken, maar er zijn al genoeg consoles van Nintendo geweest die heel makkelijk te modden waren (3DS Wii(U) en GBA om maar wat te noemen) en nog steeds waren de prijzen van 2e hands games sterk (iig die van Nintendo zelf).
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Beakzz24 december 2023 11:56
Elke Switch game is gewoon illegaal te downloaden momenteel.
Dat klopt echter zijn die niet te spelen op een niet gemodde switch, de grootste doelgroep, en juist dat modden gaat niet zo makkelijk op de meeste consoles.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 14:20]

Beakzz
@Bor24 december 2023 12:04
Tja mij lijkt het gewoon beter als Nintendo lekker snel met de opvolger komt. Ik heb namelijk helemaal niet de neiging om hardware te modden of illegaal te downloaden (heb minstens 2500 games legaal over alle platforms), maar gezien veel games beter spelen op de Steamdeck en op mijn pc via emulatie koop ik de Switch game wel, maar speel het uiteindelijk via emulatie als dat mogelijk is. Veel mensen slaan in dat geval het kopen van de game helemaal over natuurlijk. Daarnaast koop ik vanwege de relatief zwakke hardware nu gewoon minder games voor de Switch.

Het eerste model van de Switch was trouwens al vrij snel heel makkelijk te modden (die zou ik nog goed kunnen verkopen om die reden) en dat heeft zo ver ik weet niet veel gedaan voor de 2e hands prijzen

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 22 juli 2024 14:20]

Happyme @Bor24 december 2023 11:47
Nieuw zijn ze al voor een tientje te vinden bij de action? Bepaalde titels.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Happyme24 december 2023 11:48
Bepaalde titels als code in a box. Die kan je sowieso niet doorverkopen na het 1e gebruik.
Happyme @Bor24 december 2023 11:51
Ja op account en dan zijn er altijd slimmerikken die het account verkopen, net als bij playstation!? Toch?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Happyme24 december 2023 11:53
Wat je een ban kan opleveren. Daarbij zie je dat ook account met meegeleverde games niet echt in waarde dalen. De 2e hands prijs is afhankelijk van de nieuwprijs en die blijft vrij stabiel. Echt grote aanbiedingen zijn er bij Nintendo ook vrijwel niet.
Heroic_Nonsense @Happyme24 december 2023 16:02
De games die Action (en Kruidvat) verkopen voor een tientje of 15 euro, zijn doorgaans niet al te beste games. Denk aan AO Tennis (voor 11 euro in de Nintendo eShop of voor een tientje bij de Action) en wat vage titels die ik me niet eens kan heugen. Het is zeker niet zo dat je Skyrim, Mario, Zelda, Pokemon of Hotwheels Unleashed in dat rekje tegenkomt.

Overigens zitten er geen cartridges in die doosjes, maar een code waarmee je de game downloadt uit de Nintendo eShop. Het doosje heb je dan 'voor de sier'. Doorverkopen kan niet.

Overigens wel opmerkelijk: Mario + Rabbids: Kingdom Battle is één van de games die je bij Action vindt. In dat doosje zit, zoals gezegd, alleen een eShop-code en geen cartridge. Wil je wel een cartridge? Bij de Media Markt verkopen ze die game wél op cartridge: daar kost hij 20 euro. Het doosje is identiek, behalve dan de sticker op de voorkant waarop staat dat je alleen een code krijgt.
ErikT738 @Bor24 december 2023 12:42
Heb je weleens naar de tweedehands prijzen van GBA, DS en 3DS games gekeken? Over het algemeen zijn die nog steeds een stuk hoger dan die van tweedehands games op andere platforms (soms zelfs hoger dan de nieuwprijs). En dat terwijl er voor al deze handhelds flashcards beschikbaar zijn.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @ErikT73824 december 2023 13:07
Daar gaat het om games die niet meer (breed) verkrijgbaar zijn. De vergelijking gaat scheef.
ironx @JaPPa0324 december 2023 11:44
Als ik die cartridge zo zie zal het mij meteen opvallen dat het een fake is.

Je kan er wel een sticker op plakken, maar dan nog:
* De sticker zit alleen voor een gedeelte op de voorkant, je zou direct aan de zijkant van deze cartridges een SD kaartje zien zitten
* Mochten het 'klonen' zijn van de cartridges (waarbij de SD kaart dus helemaal niet zichbaar meer is maar in de behuizing is "geperst" ofzo), dan kun je nog altijd even likken aan de cartridge. Denk dat de smaak je wel zal vertellen of het een echte is :)

Als je dingen niet face to face koopt, tja, dan wordt het wel uitkijken. Op zeker dat Marktplaats/eBay/Amazon dan overspoelt worden met rommel... Je laat een foto zien van een originele maar stuurt een flashcard/kloon.
Carlos0_0 @ironx24 december 2023 11:55
* Mochten het 'klonen' zijn van de cartridges (waarbij de SD kaart dus helemaal niet zichbaar meer is maar in de behuizing is "geperst" ofzo), dan kun je nog altijd even likken aan de cartridge. Denk dat de smaak je wel zal vertellen of het een echte is :)

Hahaha ja 1 of 2 keer per ongeluk die fout gemaakt ook, even snel cartridge tussen de lippen om hem te wisselen nooit meer :+ .
DieMitchell @JaPPa0324 december 2023 11:48
Maar uhhhh
Als t werkt werkt t toch?
En aub niet beginnen over dat piracy oh zo slecht is want van die 2e hands verkoop krijgt die dev ook geen cent
Leuk dat mensen moderatie weer gebruiken als like/dislike zoals gewoonlijks

[Reactie gewijzigd door DieMitchell op 22 juli 2024 14:20]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @DieMitchell24 december 2023 11:55
En aub niet beginnen over dat piracy oh zo slecht is want van die 2e hands verkoop krijgt die dev ook geen cent
Dat is natuurlijk een heel scheve vergelijking. Een game die 2e hands wordt verkocht blijft maar 1 exemplaar in het bezit bij 1 persoon. Wanneer kopiëren mogelijk is wordt 1 exemplaar ineens een exponentieel groter aantal in bezit bij mensen die het origineel niet meer gaan kopen.
pbk @Bor24 december 2023 12:05
Maar iemand die de game 2e hands heeft verkocht heeft vervolgens wel weer geld om een nieuwe game te kopen. Ik denk dat dat best veel gebeurt. Oude game(s) verkopen die je niet meer speelt om met dat geld weer nieuwe(re) games te kopen die je (nog) niet 2e hands kan kopen.
En dan komt het geld indirect dus wel bij de game ontwikkelaars.
Carlos0_0 @DieMitchell24 december 2023 11:54
Ja maar door de piracy zullen ook meer dan genoeg niet nieuw gaan kopen meer, en het alleen nog maar gaan downloaden.
DieMitchell @Carlos0_024 december 2023 12:09
Dat was niet echt het punt van mijn reactie
jerisson @DieMitchell24 december 2023 12:11
Maar uhhhh
Als t werkt werkt t toch?
Totdat Nintendo erop gaat controlleren en uw spel blokkeert. Daar gaat je geld.

Tweedehands en piracy liggen overigens ook mijlenver uit elkaar. Bij de eerste blijft één verkocht exemplaar ten alle tijde bij één persoon. Bij de tweede komt één verkocht exemplaar als kopie bij 100'en gelijktijdig in het bezit.
DieMitchell @jerisson24 december 2023 13:27
Ok en grote kans dat die 100'en die t gedownload hadden anders toch het spel 2ehands hadden gekocht aangezien de meeste mensen piraten om geld te besparen.
Maar zoals ik al heb gezegd, dat was niet bepaald het punt van mijn reactie
jerisson @DieMitchell24 december 2023 13:54
Wat dus vereist dat er 100 aangekochte spellen zijn, die dan ook nog tweedehands worden aangeboden. Door piracy is zelfs die initïele aankoop niet nodig.

Beetje raar om te zeggen dat dit niet het punt was van je reactie, terwijl dit punt in je bericht letterlijk 3x zo lang is dan je echte punt. Niet?
TechSupreme @ByteDelight24 december 2023 11:57
Wil je nou suggereren dat je maar oordoppen en blinddoek op moet doen en moet doen alsof je niks ziet of hoort?

Zolang je er niet over praat dan bestaat het niet.
OLED 24 december 2023 11:32
Handig voor bepaalde mensen die “backups” van hun spellen willen spelen 8-)
Linksquest Moderator Spielerij
24 december 2023 11:46
Doet me een beetje aan de R4 kaartjes denken, die een rage waren tijdens de 3DS tijdperk.
Clevergyno @Linksquest25 december 2023 10:35
DS*, voor 3DS had je alleen varianten die slecht werkte of heel omslachtig waren. Daar moet je het vooral doen met de console modden.
Linksquest Moderator Spielerij
@Clevergyno25 december 2023 10:40
Zie je dat ik er zelf geen heb gehad 8)7
Donstil 24 december 2023 12:06
Ziet er maar omslachtig uit, continu die cartridge er opnieuw instoppen tot je de game naar je keuze hebt.

Dat gaat met de gedownloade NSP’s een stuk makkelijker, daarvan denkt de switch gewoon dat ze uit de store komen en speelt ze ook op die manier af. Hoorde ik van een vriend.

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