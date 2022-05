Team Xecuter-lid krijgt 3 jaar celstraf voor verspreiden van Switch-modchips

De Canadese hacker Gary Bowser moet veertig maanden de Amerikaanse cel in vanwege zijn rol bij Switch-modchipmakergroep Team Xecuter. De straf is bijna twee jaar minder dan de Amerikaanse overheid had geëist. Bowser was onder meer verantwoordelijk voor de websites.

Bij de uitspraak zegt de Amerikaanse rechter Robert S. Lasnik dat de activiteiten van Bowser 'serieuze criminele feiten' zijn met 'echte slachtoffers en schade aan de community'. De rechter gaat mee in de bewering van de aanklagers dat de handelingen van Team Xecuter gamebedrijven ruim 65 miljoen dollar schade heeft opgeleverd, en dat daarnaast ontwikkelaars en kleine creatieve studio's zijn getroffen, omdat hun werk 'in wezen gestolen' is.

Bowser was niet in zijn eentje verantwoordelijk voor Team Xecuter; de organisatie bestond uit ruim twaalf personen. Bowser is de eerste die door een Amerikaanse rechtbank schuldig is verklaard en een celstraf heeft gekregen. De Canadees was beheerder van de websites van Team Xecuter, waarmee de organisatie modchips verkocht aan klanten. Met de websites kondigde Bowser ook nieuwe producten aan, beantwoordde hij vragen en maakte hij lijsten aan van welke games met de gemodde consoles gespeeld konden worden.

De organisatie maakte en verkocht modchips voor de Nintendo Switch, 3DS en NES Classic Edition, en de Sony PlayStation Classic en Microsoft Xbox. Bowser werd in oktober 2020 gearresteerd in Canada en bekende ruim een jaar later. Als onderdeel van de uitspraak gaat Bowser 4,5 miljoen dollar betalen aan Nintendo. Eind vorig jaar schikte Bowser met Nintendo voor 10 miljoen dollar, in een losse rechtszaak die door de consolemaker was aangespannen. Het Japanse bedrijf zegt blij te zijn met de uitspraak en celstraf, en bedankt de overheid en de rechtbank voor hun hulp.