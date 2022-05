Google maakt eerste ontwikkelaarsversie Android 13 beschikbaar

Google heeft de eerste ontwikkelaarsversie van Android 13 uitgerold. Daarin prijkt een nieuwe fotokiezer, een api die het makkelijker maakt om knoppen aan het Snelle Instellingen-menu toe te voegen en de optie om alle appicoontjes aan te passen aan Material You-kleurschakeringen.

Google richt zich met Android 13 voornamelijk op privacy en veiligheid, aldus de aankondiging. Het bedrijf introduceert in deze eerste ontwikkelaarsversie van Android 13 een nieuwe fotokiezer die moet helpen om op een veilige manier foto’s en video’s te delen met apps van derden. “Via de documentenkiezer konden Android-gebruikers al langer specifieke documenten delen met een app zonder dat die app meteen toegang krijgt tot alle media op het apparaat”, klinkt het. Hetzelfde principe past Google nu toe in de fotokiezer. Apps die de bijbehorende api gebruiken, krijgen geen toegang tot alle andere media op het apparaat.

De fotokiezer laat niet enkel foto’s en video’s tonen die lokaal werden opgeslagen, maar ook beeldmateriaal dat in de cloud staat. De fotokiezer zal worden uitgerold naar Android-toestellen die versie 11 of hoger draaien en dat als een update via Google Play, als deel van de MediaProvider-module.

Nieuwe permissie, api's en veranderende appicoontjes

Android 13 krijgt ook een nieuwe wifipermissie mee, NEARBY_WIFI_DEVICES. Met deze permissie zullen apps met andere wifi-apparaten kunnen verbinden zonder dat hiervoor de locatie van het apparaat moet worden gedeeld en toestemming moet worden gegeven via Android. Apps die met wifi-apparaten in de buurt een verbinding willen opzetten, maar geen locatiegegevens nodig hebben, kunnen voor deze runtime permission kiezen.

Ontwikkelaars van apps die eigen Snelle Instellingen-knoppen kunnen genereren, kunnen aan de hand van een nieuwe api in Android 13 een banner oproepen in hun app waarmee de eigen instellingenknop meteen toegevoegd kan worden aan het Snelle Instellingen-paneel. Hierdoor hoeven gebruikers de app niet meer verlaten om de knop toe te voegen aan het paneel bovenaan het scherm.

Appicoontjes van ontwikkelaars kunnen in Android 13 voortaan ook van kleurschakering veranderen dankzij Material You. Voorheen konden enkel de standaard appicoontjes van Google zich aanpassen aan de themakleuren die het besturingssysteem voor gebruikers uitkoos op basis van de achtergrondafbeelding. Google stelt dat ontwikkelaars hiervoor wel een monochroom appicoontje moeten aanleveren en een wijziging moeten doorvoeren in het .xml-bestand.

Eerste ontwikkelaarsversie Android 13

Project Mainline

Google stelt dat het met Android 13 nog meer heeft ingezet op Project Mainline. Hierdoor kan Google onderdelen van het Android-besturingssysteem updaten via Google Play, net alsof het apps zijn. "We kunnen de fotokiezer en andere wijzigingen ook naar oudere versies van Android brengen en hebben met Android 13 nieuwe modules toegevoegd aan Project Mainline, zoals de bluetoothmodule en ultrawidebandmodule", klinkt het.

Google verwacht volgende maand zijn tweede ontwikkelaarsversie van Android 13 uit te rollen. In april moet de eerste publieke bèta verschijnen, waarna de tweede bèta in de maand mei het levenslicht zal zien. Het bedrijf schat dat er platform stability zal zijn vanaf juni; dan wordt de derde bèta verwacht. De release van Android 13 wordt pas na juli van dit jaar verwacht.