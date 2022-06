Ontwikkelaar: Android 13 bevat api's om intensiteit ledlamp aan te passen

Ontwikkelaars van device managementbedrijf Esper hebben ontdekt dat de ontwikkelaarsversie van Android 13 twee nieuwe api’s bevat. Hierdoor wordt het mogelijk voor Android 13-gebruikers om de intensiteit van het ledlampje op hun toestel gradueel aan te passen.

Op de blogpagina van het bedrijf staat dat Google aan de eerste ontwikkelaarsversie van Android 13 twee api’s heeft toegevoegd die de intensiteit van het ledlampje op een Android-toestel kunnen beïnvloeden. Dat zijn de getTorchStrenghtLevel- en turnOnTorchWithStrengthLevel-api. Dankzij die api’s kunnen zowel apps als het Android-besturingssysteem de intensiteit van de ingebouwde ledlamp gradueel aanpassen en controleren. Voorheen konden apps de ingebouwde ledlamp laten schijnen door de api setTorchMode. De intensiteit van de led aanpassen, was via die api echter niet mogelijk, al bouwden verschillende oem’s deze functie in hun toestellen wel apart in.

De ontwikkelaars schrijven dat niet elk toestel dat Android 13 zal ondersteunen ook de nieuwe api’s zal kunnen aanspreken. Daarvoor moeten fabrikanten immers ook de hardware abstraction layer updaten naar versie 3.8. Dat lijkt voorlopig geen verplichting te zijn, aldus het team van Esper.

De redactie van 9to5Google ontwikkelde naar aanleiding van dit nieuwsbericht een demo waaruit blijkt dat de functie alvast werkt op de Pixel 6-toestellen. Ze kregen de demo-app niet aan de praat op een Pixel 5 of Pixel 4A XL.