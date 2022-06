Digitimes: HTC komt volgende maand met nieuwe high-endsmartphone

HTC komt in april met een nieuwe high-endsmartphone. Dat liet een topman van het Taiwanese bedrijf weten op de Mobile World Congress-beurs volgens DigiTimes. De smartphone zou enkele ‘metaverse-achtige’ functies bevatten.

Journalisten van DigiTimes konden spreken met Charles Huang, de manager van HTC voor de Aziatische markt. Die bevestigde de plannen van HTC om opnieuw een high-endtelefoon uit te brengen en verklaarde dat dit toestel in april aangekondigd zou worden. De exacte datum werd niet meegedeeld. Huang gaf mee dat de smartphone AR- en VR-toepassingen zou meekrijgen en dat HTC’s eigen versie van de metaverse, Viveverse, een belangrijke rol zal spelen in de software van de smartphone. Volgens Huang is HTC niet van plan om de smartphonemarkt te verlaten, maar wordt VR- en AR- wel steeds belangrijker voor het bedrijf. Het is momenteel onduidelijk of de geplande high-endsmartphone in Europa zal verschijnen.

Als HTC daadwerkelijk een nieuwe high-endsmartphone uitbrengt, is dat voor het eerst sinds 2018. Toen bracht het bedrijf de HTC U12 en U12+ uit. Uit een review van Tweakers bleek dat dit toestel enkele vernieuwende ideeën in huis had, maar geen goede koop was. Iets minder dan een jaar voordat HTC de U12 en U12 op de markt bracht, nam Google ongeveer tweeduizend medewerkers over van het Taiwanese bedrijf, dat was toen ongeveer de helft van de vierduizend medewerkers die de fabrikant had voor het ontwikkelen van smartphones.