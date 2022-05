HTC stelt introductie high-end smartphone met metaverse-functies uit

HTC introduceert zijn in februari in het vooruitzicht gestelde high-end smartphone niet meer in het tweede kwartaal, zoals het bedrijf van plan was, maar op een later moment. De oorzaak ligt bij leveringsproblemen die HTC toeschrijft aan de coronacrisis.

HTC heeft te maken met problemen in de wereldwijde toeleveringsketen en nieuwe smartphones onthult het bedrijf dan ook niet in het tweede kwartaal, zoals oorspronkelijk gepland. Dat schrijft HTC in antwoord op vragen van klanten. Verdere informatie over het uitstel publiceert het Taiwanese bedrijf niet. Wanneer het toestel alsnog moet verschijnen is bijvoorbeeld onbekend.

Na Mobile World Congress eind februari maakt HTC bekend dat het in april een nieuwe high-end smartphone zou introduceren. De manager van HTC voor de Aziatische markt meldde toen dat de smartphone AR- en VR-toepassingen biedt en dat de Viveverse, HTC's versie van een metaverse, een belangrijke rol zal spelen in de software van de smartphone. Het is niet bekend of HTC van plan is om smartphone buiten Azië uit te brengen.

In 2018 bracht HTC voor een laatst high-end smartphones uit, U12 en U12+. In 2019 verscheen bijvoorbeeld nog de 'blockchaintelefoon' Exodus 1, maar dat was een relatief goedkoop toestel.