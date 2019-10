HTC: we zijn gestopt met innoveren bij hardware voor smartphones

HTC stopte met het innoveren op het gebied van hardware voor smartphones en dat is een belangrijke reden waarom de verkopen van toestellen van de Taiwanese fabrikant afgelopen jaren zijn teruggelopen. Dat claimt de nieuwe directeur van het bedrijf in een interview.

HTC verschoof de focus naar virtual reality en daarom kwam de vooruitgang op smartphonegebied bij het bedrijf tot stilstand, zegt HTC-directeur Yves Maitre, die vorige maand aantrad, in een interview op TechCrunch Disrupt. "Concurrenten als Apple, Samsung en meest recentelijk Huawei hebben veel geïnvesteerd in vernieuwingen op hardwaregebied. Dat hebben wij niet gedaan."

Het gaat vooral om een fout in timing, denkt Maitre. HTC focuste vanaf drie jaar geleden al volop op vr, maar die markt groeide lang niet zo hard als verwacht. "Iemand zei me ooit: 'het goed hebben op het verkeerde moment is hetzelfde als het fout hebben en het fout hebben op het goede moment is hetzelfde als het goed hebben'. Wij hadden het goed op het verkeerde moment."

HTC zal zich richten op duurdere smartphones om het tij te keren, aldus Maitre. Daarbij zei de directeur dat hij hoopt dat de fabrikant 'in de komende maanden' een verrassing heeft. "Mensen willen van HTC de beste hardware en de beste fotografie en dat is een vraag waaraan HTC in de komende maanden zal willen beantwoorden."

De meest recente high-end smartphone voor de mainstreammarkt was de U12+ van vorig voorjaar. Daarna kwam de fabrikant nog met de Exodus, een blockchainsmartphone. Dit jaar kwam er nog geen high-end smartphone uit van de Taiwanese fabrikant.