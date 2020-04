Gerucht: HTC werkt aan Desire 20 Pro-smartphone

HTC werkt naar verluidt aan een nieuwe smartphone, genaamd de Desire 20 Pro. De Desire-serie bevat goedkopere toestellen. Het apparaat zou er volgens de bron uitzien 'als een OnePlus 8 aan de voorkant en een Mi 10 aan de achterkant'.

Een OnePlus 8 voor..

Dat stelt althans 'LlabTooFeR' op Twitter, volgens Android Police een bekende en betrouwbare HTC-lekker. Hij stelt verder dat de 3,5mm-jackaansluiting aanwezig is en de codenaam van het toestel 'Bayamo' is. Bovendien zou het toestel al in de database van GeekBench verschenen zijn, waar te zien valt dat het een onbekende Qualcomm-octacore heeft met een base clock van 1,8GHz. Hij draait op Android 10 met 6GB ram. De prestaties komen in de buurt van de Pixel 3a XL, die een Snapdragon 670 heeft. Informatie op basis van benchmarkdatabases is lang niet altijd betrouwbaar.

..en een Mi 10 achter

HTC is niet meer zo actief en prominent op de smartphonemarkt als ongeveer tien jaar geleden. Het bedrijf produceerde ooit de smartphone achter een van de populairste reviews op Tweakers ooit, maar kwam in 2018 met zijn meest recente high-end-smartphone. In een interview gaf HTC toe dat het stopte met innoveren, maar dat het zich weer gaat richten op duurdere smartphones. Op basis van de nu verschenen productinformatie en prestaties lijkt de Desire 20 Pro geen high-endsmartphone te worden.