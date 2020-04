Specificaties van vier Synology-nas-systemen voor consumenten komen online

De specificaties van een nieuwe generatie nas-systemen van Synology zijn online gekomen. Het gaat om de Synology DS920+, DS720+, DS420+ en DS220+, die door de fabrikant met Intel Celeron-socs worden uitgerust.

De Synology DS920+ is het meest uitgebreide model, met vier bays en de Intel Celeron J4125-quadcore als processor. Die soc heeft een kloksnelheid van 2GHz en een boostkloksnelheid van maximaal 2,7GHz. Daarmee krijgt de nas een krachtigere processor dan zijn voorganger, de DS918+, die een J3455 met een kloksnelheid van 1,5GHz heeft. Ook grafisch is er verbetering met de nieuwe soc, met de Intel Graphics HD 600 in plaats HD 500. De DS920+ heeft twee gigabit-lanpoorten en 4GB ram, maar kan met maximaal 8GB worden uitgerust.

De DS720+ heeft eveneens de Celeron J4125, maar deze nas zou twee drivebays hebben en Synology levert deze standaard met 2GB ram, terwijl het bedrijf 6GB als maximale hoeveelheid werkgeheugen noemt. De DS420+ heeft wel weer vier bays, maar met de Celeron J4025-dualcore een minder krachtige processor. Ten opzichte van de DS920+ mist deze nas een esata-poort. De instapper in de nieuwe serie is de DS220+. Dit is een 2-bay-nas met een Celeron J4025 en 2GB ram, dat uit te breiden is tot 6GB. Opvallend is dat ook deze nas twee gigabit-lanpoorten heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de DS218+, die er slechts een heeft.

Synology heeft de nas-systemen nog niet officieel onthuld en de prijzen zijn dan ook nog niet bekend. De fabrikant zette de specificaties tijdelijk online, maar maakte dit weer ongedaan, constateerden onder andere Black Void Club, Marius Hosting en NasCompares. Daarmee lijkt het erop dat een officiële release op korte termijn kan volgen.