Synology brengt DS420j-nas met vier bays uit voor 315 euro

Synology heeft zijn DS420j-nas uitgebracht. Het model biedt ruimte aan vier hdd's of ssd's en is grotendeels gelijk aan de voorganger, de DS418j. Het nieuwe model heeft een quadcoreprocessor van Realtek in plaats van een dualcore.

In de Synology DS420j zit een RealTek RTD1296. Dat is een quadcore cpu met een kloksnelheid van 1,4GHz. De voorganger moest het doen met de RTD1293, een dualcore op dezelfde snelheid. De nieuwe nas heeft hetzelfde uiterlijk als zijn voorganger en biedt wederom ruimte aan vier 3,5"-drives. Ook het geheugen is met 1GB aan ddr4 gelijk.

Synology kondigde de DS420j vorig jaar in september al aan, maar de nas was nog niet te koop. Inmiddels staat het apparaat bij een aantal webwinkels. Synology noemt een adviesprijs van 314,60 euro. De DS120j die samen met de DS420j werd aangekondigd, kwam eind vorig jaar al uit voor ongeveer 105 euro. Dat model biedt ruimte aan één hdd.