Synology kondigt kubusvormige DS419slim-nas met vier bays aan

Synology kondigt de DiskStation DS419slim aan, een nas met plek voor vier 2,5"-opslagschijven en kubusvormige behuizing van relatief beperkte omvang. De nieuwe nas kan maximaal 20TB aan opslag aan boord hebben.

De DiskStation DS419slim heeft afmetingen van 120x105x142mm en een gewicht van 660 gram, zonder opslagmedia. Er zijn vier hot-swappable sleuven voor 2,5"-hdd's of ssd's en de sequentiële lees- en schrijfsnelheid komt op maximaal 223MB/s en 94MB/s uit. Volgens de fabrikant is de maximale hoeveelheid opslaggeheugen waarmee de DS419slim uit te rusten is 20TB.

De soc van de nas is een Marvell Armada 385 88F6820-dualcore met kloksnelheid van 1,33GHz. Standaard is 512MB ddr3l-ram aanwezig. Aan de voor- en achterkant zit een usb 3.0-poorten en aan de achterkant heeft Synology twee gigabit-laninterfaces met ondersteuning voor link aggregation geplaatst. Aan de zijkant zit de aan- en uitknop en ook zitten hier statusleds voor schijfactiviteit en stroomtoevoer.

De DiskStation DS419slim draait Disk Manager. De adviesprijs voor de Benelux bedraagt 378,73 euro, zo laat Synology weten.