Microsoft lijkt module voor upgrade Surface Hub 2S voorlopig niet uit te brengen

Microsoft lijkt voorlopig geen processorcartridge uit te brengen voor de Surface Hub 2S, een presentatiescherm voor kantooromgevingen. Eerder werd aangegeven dat ook een krachtigere versie, de Surface Hub 2X, zou uitkomen en dat de 2S via een cartridge die hardware zou krijgen.

Onlangs kwam de website Petri met het bericht dat Microsoft de Surface Hub 2X zou hebben geannuleerd en inmiddels heeft Twitter-gebruiker WalkingCat een fragment van een webinar van Microsoft online gezet. Daarin geeft het bedrijf aan dat er wellicht geen upgrade voor Surface Hub 2S-gebruikers nodig is of dat er wellicht geen betaalde nieuwe cartridge nodig is. De Microsoft-woordvoerder zegt dat zijn bedrijf dit jaar in ieder geval geen cartridge uitbrengt, omdat onder meer het laten draaien van het beeld misschien niet zo'n hardwarematige oplossing vergt.

De Hub 2S werd vorig jaar gepresenteerd en uitgebracht. Het is een 50"-lcd met een resolutie van 3840x2560 pixels en een beeldverhouding van 3:2. Input op het scherm verloopt via spraakcommando's, het touchscreen of een stylus. Het oppikken van spraakcommando's heeft het apparaat acht microfoons, naast twee speakers en een 4k-camera aan de bovenkant.

Het roteren van het beeld is met deze versie nog niet mogelijk. Dat zou oorspronkelijk wel volgen in de 2X, een krachtigere versie, maar of die uitkomt is ook onduidelijk. Microsoft heeft wel plannen om via een grote software-update enkele nieuwe, veelgevraagde features uit te brengen voor de originele Surface Hub en de Hub 2S. Ook gaat het bedrijf in ieder geval nog een grotere 85"-versie op de markt brengen, zo heeft een woordvoerder aan The Verge laten weten.