Microsoft presenteert kantoorscherm Surface Hub 2S

Microsoft heeft de Surface Hub 2S gepresenteerd, een scherm voor gebruik in kantooromgevingen. De 2S heeft een 50"-scherm met 3:2-verhouding en beschikt over de mogelijkheid om een hardware-upgrade uit te voeren met een kit die volgend jaar verschijnt.

Die kit is de nog aan te kondigen Surface Hub 2X met onder meer een stevigere gpu die het meedraaien van het scherm mogelijk maakt, zegt Microsoft. Daarvoor moeten gebruikers het gedeelte met hardware verwijderen uit de huidige versie en de 2X-module erin stoppen.

De nu gepresenteerde Hub 2S volgt de Surface Hub op en heeft een 50"-lcd met 3840x2560 pixels, bij een beeldverhouding van 3:2. Input op het scherm verloopt via spraakcommando's, het touchscreen of een stylus. Voor spraakcommando's heeft de 2S acht microfoons en twee speakers. Op de bovenkant staat een 4k-camera.

Het scherm draait op een Intel Core i5-processor van de achtste generatie en beschikt over 8GB aan ddr4-geheugen en 128GB opslag via een m2-ssd. Het apparaat weegt 28kg en is 74x110x7,6cm groot.De 2S heeft vier usb-c-poorten, een usb-a-poort en aansluitingen voor ethernet, hdmi en mini-displayport.

Microsoft wil dat bedrijven de schermen gaan gebruiken in kantoren om samen te werken aan teksten of schetsen. De apart geleverde stand heeft wielen om het scherm te kunnen verrijden, terwijl er een optionele accu ervoor moet zorgen dat de 2S twee uur kan functioneren zonder stopcontact in de buurt. Microsoft levert de Hub 2S in de VS vanaf juni voor 9000 dollar, met een aparte 1500 dollar voor de stand en 1400 dollar voor de accu. Er komt ook een 80"-variant met 16:9-beeldverhouding, maar daar zijn geen details van bekend.