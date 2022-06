Microsoft introduceert 800 dollar kostende webcam voor Surface Hub-kantoorscherm

Microsoft introduceert een 4k-webcam voor Surface Hub-kantoorschermen. Volgens de fabrikant heeft de camera een rekenkracht van 1 teraflops en wordt er AI gebruikt om deelnemers in een vergadering goed weer te geven.

De Surface Hub 2 Smart Camera heeft een 12-megapixelsensor en een beeldhoek van meer dan 136 graden. Met software wordt de hoek aangepast afhankelijk van wie er in beeld is. De beeldhoek kan daarbij aangepast worden tot 48 graden. Het framen van het beeld en het toepassen van correctie voor perspectief en lensvervorming gaat automatisch met kunstmatige intelligentie, zegt Microsoft.

Technische details geeft de fabrikant verder niet. Ook is niet duidelijk welke hardware er in de camera zit. Microsoft noemt enkel de prestaties van 1 teraflops. Dat komt in de buurt van de rekenkracht van de gpu in de Xbox One-console, die 1,3 teraflops scoort. Het is echter aannemelijk dat het gaat om een chip die is toegespitst op het uitvoeren van taken voor kunstmatige intelligentie.

De webcam kan los aangeschaft worden voor 800 dollar als een upgrade voor Surface Hub 2-schermen. De camera wordt vanaf 31 mei standaard meegeleverd bij de 85"-versie van de Surface Hub 2S, die 22.000 dollar kost.

Microsofts Surface Hub is een groot scherm voor kantoren, bedoeld voor videovergaderingen en andere manieren van samenwerken. De Surface Hub-apparaten zijn in Nederland en België te koop via zakelijke wederverkopers.