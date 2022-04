Microsoft gaat 85"-kantoorscherm Surface Hub 2S verkopen voor 22.000 dollar

Microsoft begint in januari 2021 met het leveren van de 85"-versie van de Surface Hub 2S. Het kantoorscherm met computer kost in de Verenigde Staten 22.000 dollar. Eerder bracht Microsoft al een 50"-versie uit.

Bedrijven kunnen de grote Surface Hub 2S vanaf dinsdag vooruit bestellen. Ook maakt Microsoft bekend dat het mogelijk wordt om Windows 10 Pro en Windows 10 Enterprise te draaien op het apparaat. De Surface Hub 2S wordt standaard geleverd met Windows 10 Team OS, dat speciaal is gemaakt voor het kantoorscherm.

In oktober verschijnt ook de Windows 10 Team 2020 Update, een feature-update voor het besturingssysteem van de Surface Hub 2S. Volgens Microsoft bevat de update diverse nieuwe functies waar gebruikers om hebben gevraagd en komen er nieuwe opties om de Surface Hub-apparaten te beheren.

De 85"-versie van de Surface Hub 2S gebruikt net als de 50"-versie een vervangbare computer die als een cartridge in het apparaat geplaatst kan worden. De hardware daarvan is ongewijzigd. Er zit een Intel Core i5-processor van de achtste generatie in, gecombineerd met 8GB ram en een 128GB-ssd. Het scherm gebruikt een ips-paneel, heeft een 16:9-verhouding en een resolutie van 3840x2160 pixels.

De Surface Hub 2S-kantoorschermen zijn bedoeld voor het draaien van Microsoft-software als Teams, Skype, Whiteboard en Office. De apparaten zijn voorzien van camera's en microfoons en de bediening verloopt via spraakcommando's. Ook zijn de schermen als whiteboard te gebruiken.

Vorig jaar kondigde Microsoft de 50"-versie van de Surface Hub 2S aan, toen werd ook al de komst van een grote variant genoemd. Of en wanneer de 85"-versie van de Surface Hub 2S in Nederland en België beschikbaar komt, is nog niet bekend. De 50"-versie is in de Benelux al wel beschikbaar via zakelijke leveranciers.