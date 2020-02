Synology maakt instap-nas DS220j beschikbaar

Synology heeft de DS220j uitgebracht, een nas met twee bays die bedoeld is voor de instapmarkt van consumenten. De nas moet zich van zijn voorganger, de DS218j, onderscheiden met onder andere een krachtigere cpu.

Synology heeft de specificaties op zijn site gezet en her en der komt de nas op het moment van schrijven als pre-order beschikbaar bij webwinkels. De prijzen liggen tussen de 174 en 210 euro. Daarmee is de DS220j wat duurder dan de DS2018j, maar deze voorganger stamt dan ook uit 2017 en sindsdien is de prijs gedaald.

De cpu van de DS220j is de Realtek RTD1296, een 64bit-quadcore die ook in de DS218 en DS218play zit, terwijl de DS218j het met een 32bit-dualcore met lagere kloksnelheid moet doen. Ook is er nu ondersteuning voor ddr4-geheugen. Voor het overige zijn de specificaties vergelijkbaar: beide modellen hebben 512MB ram en twee drivebays en ze draaien Synology DSM 6.2.