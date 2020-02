Boekingssites willen dat EU onderzoek instelt naar zoekresultaten Google-dienst

Europese belangenorganisaties en websites die vakantiehuisjes aanbieden roepen de Europese Commissie op om een onderzoek in te stellen naar weergave van de Google Vacation Rentals-dienst in de zoekresultaten van Search.

De websites stellen in een gezamenlijke brief dat er weer een nieuw geval is waarin Google zijn eigen diensten bevoordeeld. Volgens de bedrijven trekt Google zijn eigen Vacation Rentals-dienst voor, door het een prominente plek te geven bij de weergave van de zoekresultaten van Googles zoekmachine. Google breidde in oktober vorig jaar zijn zoekmachine uit zodat het een naar eigen zeggen een groter aantal huuropties voor vakantiehuisjes aanbiedt.

Het bezwaar spitst zich vooral toe op de manier waarop de Google zijn dienst weergeeft. De websites stellen dat dat gaat via een 'visueel rijke box bovenaan de algemene zoekresultaten'. Als een gebruiker via Googles zoekmachine naar een vakantiehuisje zoekt, komt er een vrij grote box in beeld waarop een aantal boekingsopties worden gepresenteerd, inclusief foto's, prijzen, plattegrond en de mogelijkheid om door te klikken en alle overige huuropties te bekijken.

De boekingswebsites, die overigens deels ook samenwerken met Google Vacation Rentals, wijzen hierbij naar het eerdere oordeel inzake Google Shopping, waarbij volgens de partijen sprake was van een soortgelijke weergave die Google een oneerlijk voordeel gaf. Volgens hen is Google Vacation Rentals een directe concurrent en zijn er sterke aanwijzingen dat Google een strategie hanteert om zijn concurrenten op deze markt te reduceren en om te vormen tot enkel content providers, met Googles eigen dienst als een one-stop-shop.

De bedrijven zeggen dat er geen mogelijkheid is om te ontkomen aan Googles weergave als diens zoekmachine wordt gebruikt. Daarnaast zeggen ze dat de concurrentiesituatie nog verder verslechtert, omdat Google zou discrimineren doordat het alleen een paar groter spelers heeft benaderd om content aan te leveren voor de Vacation Rentals-dienst. Dat zou betekenen dat kleine en middelgrote partijen het nakijken hebben, aldus de klagers.

De ondertekenaars van de brief zijn onder meer Expedia en Tripadvisor, maar bijvoorbeeld ook meerdere Nederlandse boekingssites. Het is nog onbekend hoe de Europese Commissie hier tegenaan kijkt en of het Commissielid van Mededinging, Margrethe Vestager, hier daadwerkelijk iets mee gaat doen.