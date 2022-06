HTC Desire 20 Pro-telefoon is binnenkort in Nederland verkrijgbaar voor 279 euro

De relatief goedkope, in juni in Taiwan gepresenteerde HTC Desire 20 Pro-smartphone wordt ook uitgebracht in Nederland. Het toestel zal hier over enkele weken beschikbaar komen voor een prijs van 279 euro.

HTC zegt dat de Desire 20 Pro-smartphone ergens in de komende weken op voorraad zal zijn bij Belsimpel, al lijkt de fabrikant ook aan te geven dat de telefoon beschikbaar komt via zijn eigen website. Het toestel komt in Nederland uit in een zwarte versie en gaat 279 euro kosten. Het lijkt erop dat de telefoon ook in Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk uitkomt.

De Desire 20 Pro heeft een 6,5"-scherm met een verhouding van 19,5:9 en full-hd+-resolutie. De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 665-soc en beschikt aan de achterkant over vier camera's. De 48-megapixelcamera heeft een diafragma van f/1.8 en verder is er een ultragroothoek, een macrocamera en een sensor voor de toevoeging van diepte-effecten. De frontcamera betreft een 25-megapixelexemplaar.

De smartphone beschikt over een accu met een capaciteit van 5.000mAh en heeft een 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons. Verder is er 6GB ram en 128GB aan opslagruimte beschikbaar. De opslag is uit te breiden met een micro-sd-kaartje, de telefoon weegt 201g en draait op Android 10.