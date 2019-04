Oud-topman HTC krijgt acht jaar cel wegens bedrijfsspionage

Een rechtbank in Taiwan heeft een oud-topman van HTC acht jaar en een maand celstraf gegeven wegens bedrijfsspionage. In de hoogtijdagen van het bedrijf speelde hij informatie over komende ontwerpen van HTC's Android-skin door aan Chinese bedrijven.

HTC One M7 met Sense 5

De topman leidde HTC's ontwerpafdeling voor software in Taiwan en liet zich betalen om vertrouwelijke informatie door te spelen aan Chinese bedrijven, meldt Taipei Times. Zo liet hij onder meer vroegtijdig het ontwerp zien van HTC's Sense 6.0-interface aan Chinese bedrijven. Hij richtte ook een bedrijf op in Taiwan om die Chinese bedrijven te ondersteunen in productontwikkeling.

De rechtbank heeft hem opgedragen een bedrag van omgerekend ongeveer 200.000 euro die hij kreeg voor het doorspelen van de bedrijfsgeheimen terug te betalen.

De topontwerper werkte samen met vijf andere HTC-medewerkers. Zij werden opgepakt in augustus 2013. Toen luidde de aanklacht ook dat zij het ontwerp van de metalen unibody-behuizing van de One M7 hadden doorverkocht aan concurrenten. Bij zijn arrestatie trof de politie in zijn huis en sportauto in totaal omgerekend drie ton aan contant geld aan. De topman kan in beroep tegen de veroordeling, omdat het een zaak betreft bij een lagere rechtbank. Of hij dat doet, is nog niet bekend.