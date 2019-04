Nederlanders betalen bijna 200.000 Tikkies per dag

Nederlanders betalen per dag bijna tweehonderdduizend Tikkies, op piekmomenten worden er per minuut 350 Tikkies betaald. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf nu ruim vijf miljoen gebruikers. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen er ruim twee miljoen gebruikers waren.

Wanneer iemand een Tikkie-gebruiker is, beschrijft moederbedrijf ABN Amro in het persbericht niet. Wel meldt het bedrijf dat van die vijf miljoen gebruikers 57 procent binnen een uur een Tikkie betaalt. 88 procent betaalt binnen een dag een Tikkie. Het gemiddelde bedrag is dertig euro en de meeste betaalverzoeken worden voor cadeau's, etentjes en tickets verstuurd. Sinds de start van Tikkie is er voor ruim 2,2 miljard euro aan Tikkies betaald, aldus ABN Amro.

Het aantal zakelijke klanten is binnen een paar maanden verdubbeld, al gaat het hier wel om kleinere aantallen dan de hoeveelheid gebruikers. Tikkie heeft volgens de bank nu vierduizend zakelijke klanten, eind vorig jaar was dit nog tweeduizend. De zakelijke klanten variëren van goede doelen zoals de Hartstichting tot boekhoudpakketten van King Business Softare waarin Tikkie is verwerkt. Ook de zelfscanners bij de Ako zijn volgens de bank voorzien van Tikkie.

Begin 2018 maakte Tikkie bekend twee miljoen unieke gebruikers te hebben. Wekelijks betaalden gebruikers destijds gemiddeld 440.000 betaalverzoeken. In augustus 2017 ging het nog om een miljoen gebruikers en gemiddeld 150.00 wekelijks verstuurde Tikkies. Daarbij gaat het dus bij dit cijfer specifiek over verstuurde Tikkies en niet over daadwerkelijke betaalde verzoeken. Het gemiddeld teruggevraagde bedrag was destijds 27,50 euro.

Of Tikkie inmiddels winstgevend is wil directeur Freek de Steenwinkel tegenover RTL Z niet zeggen, wel zegt hij dat het 'interessant begint te worden'. Ook heeft het bedrijf aldus De Steenwinkel besloten niet verder te gaan met een Duitse pilot, andere plannen voor een buitenlandse expansie zijn er volgens RTL Z niet. RTL Z heeft aan ING en Rabobank gevraagd naar de hoeveelheid gebruikers van hun betaalverzoekfuncties. Beide banken melden dat klanten vaker het systeem van de bank zelf gebruiken, dan dat van een derde partij als Tikkie.

Op dit moment staan Tikkie-betaalverzoeken alleen direct op de rekening van de ontvanger als beide partijen bij ABN Amro bankieren. Met de komst van Instant Payments komt daar echter verandering in. Instant Payments is een systeem dat het afronden van overboekingen binnen vijf seconden mogelijk maakt en in de eerste helft van dit jaar breed wordt ingevoerd. Een woordvoerder van Tikkie zei eerder tegen RTL Z uit dat Tikkie ook met Instant Payments gaat werken.