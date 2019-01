ABN Amro haalt Tikkie Pay offline wegens privacylek

ABN Amro heeft de functie Tikkie Pay tijdelijk stopgezet, omdat het mogelijk bleek het iban van gebruikers te achterhalen. De functie maakt overboeken naar contacten op basis van hun 06-nummer mogelijk.

Tikkie Pay-gebuikers die op een contact klikten om een bedrag over te maken, maar net voor de overboeking de transactie annuleerden, konden kort het iban van de persoon zien. Gebruikers konden zo achter de rekeningnummers van al hun contacten komen zonder dat die contacten daar weet van kregen. Dat ontdekte RTL Nieuws.

ABN Amro erkent dat de Tikkie-functie een privacyfout bevat en heeft daarom de dienst offline gehaald. De bank past de functie aan met waarborgen voor de privacy, al is nog niet bekend hoe het bedrijf dit gaat doen.

Tikkie is in 2016 opgezet door ABN Amro, maar werkt ook voor andere banken. Gebruikers kunnen betaalverzoeken aanmaken in de app en deze delen via bijvoorbeeld WhatsApp. Tikkie Pay verscheen in november vorig jaar en de bedoeling was juist dat gebruikers bedragen konden overmaken zonder daarvoor een verzoek te hebben ontvangen en zonder het iban, maar alleen het 06-nummer te kennen.