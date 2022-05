Belgische banksector werkt aan IBAN‑naamcontrole om fraude tegen te gaan

Belgische banken werken aan een methode om de naam en het rekeningnummer bij overboekingen te controleren, om factuurfraude tegen te gaan. De bankenfederatie kondigt de maatregel aan na een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Michael Freilich.

Bankenfederatie Febelfin kondigt de IBAN-naamcontrole aan om fraude met facturen tegen te gaan. De federatie hoopt hiermee fraude met overboekingen terug te dringen. De organisatie waarschuwt wel dat dit niet zal helpen tegen andere vormen van fraude, zoals phishing, en dat ondernemers en consumenten waakzaam moeten blijven.

Bij factuurfraude wordt een factuur onderschept en wordt het rekeningnummer aangepast. Hierdoor wordt het bedrag vervolgens naar een rekening van oplichters overgemaakt. Dit is te voorkomen door bij overboekingen te controleren of de ingevulde naam overeenkomt met de rekeninghouder. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de Belgische banken de naamcontrole kunnen gaan uitvoeren.

Tegenover Het Nieuwsblad zegt een woordvoerder van de bankenfederatie dat invoering nog in 'de beginfase zit'. Daarnaast zal het systeem in de eerste fase alleen Belgische IBAN's controleren en nog geen buitenlandse rekeningnummers. Om ook de buitenlandse nummers te controleren, wacht de federatie de beslissing van de Europese Commissie af.

De federatie volgt met de maatregel de bankensector in andere landen. Het Verenigd Koninkrijk voerde eerder al een vergelijkbare maatregel in en ook in Nederland voeren een aantal banken sinds een paar jaar deze check uit.