Samsung start massaproductie oledpanelen voor laptops in februari

Samsung start halverwege februari met de massaproductie van oledpanelen voor laptops. Het gaat om schermen met een diagonaal van 15,6 inch en een resolutie van 3840x2160 pixels, bedoeld voor high-end laptops.

De maximale schermhelderheid van het 15,6"-oledpaneel bedraagt 600cd/m² en de minimale helderheid bedraagt 0,0005cd/m². Daarmee voldoet het scherm aan de DisplayHDR True Black-specificatie die standaardisatieorganisatie VESA begin deze maand aankondigde voor oleds met goede zwartweergave. Volgens Samsung kan het 15,6"-scherm de volledige dci-p3-kleurruimte weergeven en is er standaard verminderde weergave van blauw licht.

Volgens Samsung gaan verschillende fabrikanten het oledpaneel voor premiumlaptops gebruiken. Enkele daarvan waren al te zien tijdens de CES, zoals Tweakers constateerde. HP toonde daar een Spectre x360 15, Razer een Blade 15 en Lenovo een Yoga C730 met 15,6"-oledpaneel. Dell gaat oleds gebruiken voor de XPS 15, Alienware m15, G5 en G7.

Over eventuele technieken om inbranden te voorkomen meldt Samsung niets. Waarschijnlijk moeten fabrikanten zelf voor eventuele softwarematige aanpassingen zorgen om inbranden te voorkomen. In het verleden waren er al initiatieven om oled naar laptops brengen, maar vooral de hoge prijs was een struikelblok. Nu Samsung de massaproductie in gang zet, daalt de prijs wellicht tot een betaalbaar niveau.