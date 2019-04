Amerikanen krijgen tot 400 dollar terug vanwege bootloop-probleem Nexus 6P

Amerikanen kunnen tot 400 dollar terugkrijgen van Google en Huawei vanwege het bootloop-probleem met de Nexus 6P uit 2015. Dat staat in een schikking die beide bedrijven hebben getroffen vanwege een class-action-zaak in de Verenigde Staten.

Amerikaanse gebruikers die het bootloop-probleem hebben gehad op de door Huawei gemaakte Google-telefoon Nexus 6P krijgen 325 dollar terug, bij het probleem dat de telefoon zichzelf onverwachts uitzet gaat het om 150 dollar. Als gebruikers kunnen aantonen beide problemen te hebben gehad, krijgen ze 400 dollar terug, volgens de schikking waarvoor gebruikers een uitgebreid formulier moeten invullen. Als er geen documentatie is van de problemen, kunnen gebruikers 75 dollar terugkrijgen, meldt The Verge.

Google en Huawei steken in totaal bijna 10 miljoen dollar in de schikking, al moeten de kosten voor advocaten en andere juridische kosten daar nog vanaf. Het is onbekend hoeveel consumenten in aanmerking komen voor de schikking. De zaak liep sinds 2017.

Het is niet voor het eerst dat Nexus-bezitters geld terug kunnen krijgen vanwege aanhoudende problemen. Dat gebeurde ook met de Nexus 5X, die tegelijk uitkwam met de Nexus 6P. Dat gebeurde als onderdeel van een grotere schikking rondom LG-smartphones. LG maakt de Nexus 5X. Bij een class-actionzaak spannen consumenten in een groep een of meerdere bedrijven aan.