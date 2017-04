Door Mark Hendrikman, zaterdag 22 april 2017 11:19, 12 reacties • Feedback

Een groep gebruikers in de Amerikaanse staat Texas hebben gezamenlijk een rechtszaak aangespannen tegen Google vanwege vermeende problemen met de Nexus 6P. Het toestel zou sinds een half jaar op willekeurige momenten uitschakelen en in bootloops terechtkomen.

Volgens de aanklacht hebben ontwikkelaar Google en fabrikant Huawei nooit erkend dat deze problemen zich voordoen bij de smartphone terwijl ze wel gewoon doorgingen met de verkoop ervan. Ze eisen een grootschalige terugroepactie of een gratis reparatie voor alle getroffen consumenten. Het advocatenkantoor van de gebruikers heeft zijn aanklacht online gezet.

Als bewijsmateriaal voert de aanklager een verzameling Twitterposts en reacties op Reddit aan. De meldingen van bootloops en willekeurige shutdowns zouden begonnen zijn in september van 2016. Ook in het ervaringen & discussie-topic op GoT worden her en der meldingen gedaan van zulke problemen, zelfs van gebruikers die niet aan hun Nexus 6P hebben zitten sleutelen door bijvoorbeeld een andere rom te installeren.

De Huawei Nexus 6P verscheen in 2015 op de markt en was de laatste van de Nexus-productlijn van Google, die bekendstaat om zijn combinatie van krachtige hardware en ongewijzigde Android-rom die als eerste updates van Google krijgt. Tweakers maakte ook een recensie van het toestel.

Eerder deze maand is LG ook verzeild geraakt in een dergelijke zaak. De Zuid-Koreaanse fabrikant moet mogelijk voor de rechter verschijnen om vermeende hardwareproblemen bij de Nexus 5X, LG G5, G4, V10 en V20. Net als bij de Nexus 6P gaat het om een class action-rechtszaak, waar elke Amerikaans die zich gedupeerd acht bij kan aansluiten.