Door Arnoud Wokke, dinsdag 4 april 2017 08:09, 18 reacties • Feedback

Google heeft Android 7.1.2 uitgebracht voor de Pixel, Pixel XL, Nexus 6P en Nexus 5X. De update moet onder meer problemen met de bluetooth-verbinding van Pixel-telefoons verhelpen. Veel gebruikers ervaren daar problemen mee.

Daarnaast krijgen de telefoons een systeem, waarmee het toestel waarschuwt als een enkele app te veel vraagt van de accu, zo blijkt uit de changelog. Google heeft die functie overgenomen van fabrikant Huawei, die al enkele jaren een waarschuwingssysteem in zijn software heeft zitten voor apps die veel stroom verbruiken. De Pixel- en Nexus-telefoons met Android 7.1.2 zullen de gebruiker een notificatie geven als een app te veel vraagt van de accu op de achtergrond.

Bovendien moet de update bij de Nexus-telefoons zorgen voor stabielere verbindingen en verbeteringen in het systeem om over de vingerafdrukscanner te vegen om de notificatiebalk omlaag te trekken. Daarnaast zit in de update ook een bootscreen waarin 'Powered By Android' staat, iets dat op Android-telefoons van fabrikanten als Samsung en LG al langer voorkomt.

De update komt over the air bij toestellen terecht, al kunnen gebruikers ook handmatig het updatebestand flashen of een hele system image op hun toestel zetten. Naast deze stabiele versie van Android Nougat kwam Google onlangs ook met een eerste testversie van opvolger Android O.

Huawei-functie voor notificatie over accuslurpende app