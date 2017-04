Door Mark Hendrikman, zaterdag 22 april 2017 10:09, 9 reacties • Feedback

Het Amerikaanse District Court heeft de Russische creditcardhacker Roman Seleznev veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. De hacker stal in 2014 miljoenen creditcardnummers van winkelketens als Target en Neiman Marcus.

De VS had de hacker al langer in het vizier, maar kon het land weinig doen aangezien Seleznev ervoor zorgde dat hij zich alleen begaf in landen die geen uitleveringsverdrag met Amerika hebben. Hij verbleef meestal in zijn huis op het Indonesische eiland Bali, of in het Russische Vladivostok. In 2014 ging hij op vakantie naar de Maldiven. Dat land heeft ook geen uitleveringsverdrag met de VS, maar de autoriteiten daar konden alsnog overtuigd worden om mee te werken aan een uitlevering.

Bij de arrestatie van Seleznev namen autoriteiten ook bewijsmateriaal in beslag dat erop duidde dat hij een grootschalige creditcardfraude-operatie beheerde. Uit het rechtbankverslag van The New York Times blijkt dat de Rus voor minstens 158 miljoen euro aan schade heeft aangericht met zijn praktijken, maar dat bedrag zou nog kunnen groeien tot meer dan een miljard, afhankelijk van hoeveel verdere schade nog in kaart gebracht kan worden. In totaal zou het gaan om twee miljoen creditcardnummers die ontvreemd zijn bij 3700 financiële instellingen en 500 ondernemingen wereldwijd.

In december van 2016 achtte een jury Seleznev al schuldig, maar het wachten was nog op wat voor vonnis bereikt zou worden. De openbaar aanklager vroeg om een celstraf van 30 jaar en dat had maximaal 34 jaar kunnen zijn. Het uiteindelijke vonnis van 27 jaar celstraf zit daar niet bijzonder ver vandaan. Het gaat volgens The New York Times tegelijkertijd om de grootste schade en het zwaarste vonnis aller tijden in een Amerikaanse hackingzaak.