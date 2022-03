Android 13 bevat voor het eerst aangepaste lay-out voor desktops en laptops

Google heeft in Android 13 een lichtelijk veranderde interface ingericht voor pc's. Als een apparaat aangeeft aan het OS dat het een pc is, verschijnen extra knoppen op de taakbalk en openen apps in vensters in plaats van schermvullend.

De ontdekking werd gedaan door Android-kenner Mishaal Rahman, die een zeer uitgebreid verslag heeft geschreven van alle nieuwigheden die hij in de recent vrijgegeven Android 13 developer preview 2 heeft kunnen ontdekken. Het apparaattype 'android.hardware.type.pc' bestond al, maar werd alleen benut door Android-apps om aan een OS kenbaar te maken dat deze expliciet ondersteuning heeft voor Chromebooks. Dat is een ander besturingssysteem, maar het draait evengoed Android-apps.

In versie 13 doet Android daar meer mee. Aanvullende accommodaties voor apparaten met grote schermen werden al geïntroduceerd in Android 12L, om gebruiksgemak op foldables en tablets te vergroten. Nu zet Android nog een stap in de richting van apparaten met grote schermen.

Aan de rechterkant van de taakbalk zijn permanente knoppen te vinden voor de notificaties en het instellingenmenu. Daarnaast starten alle apps standaard in freeform multi-window mode, wat inhoudt dat de apps eigen vensters hebben en gearrangeerd kunnen worden zoals de gebruiker dat wil. Deze vorm van apps weergeven zit al sinds Android 7 in het besturingssysteem, maar werd nooit benut. Rahman heeft geen screenshots van apps in venstermodus geplaatst.

Mocht Google van plan zijn om Android in deze richting uit te bouwen en goede ondersteuning voor laptops en desktops te bieden, dan overlapt het daarin met Chrome OS. Als dit dan inderdaad plaatsvindt, is een fusie van de twee Google-besturingssystemen niet ondenkbaar.

Een andere vernieuwing die in de toekomst bij Android zal gelden, is dat notificaties van apps een kwestie van een opt-in worden in plaats van een opt-out; gebruikers zullen dus bij de eerste notificaties toestemming moeten verlenen voordat een app die kan tonen. Die variabele speelt een rol vanaf api-niveau 33, dus totdat dat niveau een minimumvereiste is in de Play Store, kunnen apps dit nog omzeilen. Momenteel is het minimum nog niveau 29, wat gelijkstaat aan Android 10.

Screenshots van Mishaal Rahman, genomen op een Pixel 6 Pro met aangepaste dpi-instelling en pc als device type feature verklaard